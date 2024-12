El Arriero Herrera estalló contra el arbitraje que dejó a Once Caldas fuera de la final: “Castiguen a Carlos Antonio Vélez”

Los Albos cayeron por la mínima diferencia ante Tolima en Ibagué - crédito Jorge Cuellar/Colprensa

Por la sexta fecha del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor, Deportes Tolima recibió la visita de Once Caldas en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera llegaron a la Capital Musical de Colombia con el boleto a la final del rentado local.

Desde el pitazo inicial de Jhon Alexander Hinestroza, la escuadra de David González salió en busca del resultado, que le permitiera regresar a una final del fútbol colombiano. Por su parte, Hernán Darío Herrera apostó por un planteamiento conservador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La crítica de Hernán Darío Herrera contra Jhon Hinestroza

Hernán Darío Herrera arremetió contra el arbitraje en Ibagué - crédito Colprensa

Tras varios acercamientos, Deportes Tolima encontró la apertura en el marcador sobre los 31 minutos por intermedio de Brayan Gil, que definió de pierna derecha, cayéndose tras un centro bajo Jeisson Steven Lucumi dentro del área.

Con el marcador en contra, el Arriero Herrera movió el banco suplente con el ingreso de Esteban Beltrán por Juan Camilo García, que estaba condicionado con tarjeta amarilla. Inmediatamente, la variante pareció ser un envión anímico para el Blanco-Blanco, que estuvo cerca del empate tras un remate del recién ingresado que pegó en el travesaño.

El Vinotinto y Oro se fue ganando el primer tiempo, además de contar con la tranquilidad de que América de Cali estaba derrotando a Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero.

En la parte complementaria, Once Caldas fue el de la necesidad y salió en busca del empate, que le diera nuevamente el pase a la final; sin embargo, los Albos no contaron con la efectividad de otros partidos, situación que condenó su eliminación en los cuadrangulares.

No obstante, en el tiempo de adición se registró una acción que está en el centro de la polémica, ya que Junior Hernández, al servicio del Deportes Tolima está sujetando dentro del área a Joel Contreras, de Once Caldas, que va al piso.

La decisión de Hinestroza fue no sancionar falta, lo que generó el malestar de Hernán Darío Herrera, que recibió cartón amarillo por reclamar. Durante la rueda de prensa, el estratega de Once Caldas arremetió contra el arbitraje.

Jhon Hinestroza no sancionó claro penal para Once Caldas en Ibagué - crédito @Jwillocv/X

“¿Qué es lo que están trabajando? No es para que me castiguen. ¡Castíguenlos a ellos! No a los entrenadores ni a los jugadores que se están matando allá. Y el hombre nos quita la posibilidad de ir a una final. ¡Nos la quitó! Piensen un poquito más. No necesitamos ayuda de nadie”, dijo visiblemente molesto el Arriero.

Y agregó: “Estaba viendo el video. Castiguen a Carlos Antonio Vélez que dijo ‘penalazo’. No nos castiguen a nosotros. Ellos están viendo el partido tranquilo. Dice ‘penalazo’. Y el señor (Jhon Hinestroza), dice ‘juegue rápido’. No nos dejaba mirar el VAR ni nada”.

Por su parte, el golero James Aguirre también cuestionó a Jhon Hinestroza, y lamentó que Manizales se quedará sin la fiesta de la final de la liga.

“No doy nombres, pero el afán tan grande de que jugáramos y que eso pasara desapercibido y ver el tiempo que iban cuatro minutos de adición. A mí me duele, es por la familia de nosotros, por el esfuerzo de un año, por todo lo que representa Manizales. Nosotros somos un equipo que con todos los demás hemos ido bien. Yo sé que la gente va a valorar el esfuerzo de lo que nosotros hacemos”, dijo el guardameta.

El cuadro manizaleño cayó con Tolima y se quedó por fuera de la final - crédito Jorge Cuellar/Colprensa

El golero, de 32 años, añadió que no fue la única acción polémica en el partido, dado que según él fue agredido y por dicha acción fue amonestado.

Yo envío es un mensaje más de respeto, que valoremos el fútbol colombiano. Muy difícil así, qué tiene que hacer uno para que no le quiten, si está todo el tema tecnológico, todo está. Me dan un cabezazo a los seis minutos, no vale, juegue y me sacan amarilla a mí. No nos regalen, tranquilos, pero que tampoco que se vea así, disimulémoslo, que es más fácil disimularlo, pero no eso es evidente, ‘Juegue tranquilo que no pasó nada’. Le acabamos de quitar una final a Manizales, nadie nos regaló nada a nosotros durante todo el