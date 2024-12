EN VIVO | Tolima vs. Once Caldas: se define el grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay

Once Caldas pidió veeduría para la última fecha del cuadrangular B

A través de sus redes sociales, el Once Caldas solicitó “de manera respetuosa a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, la designación de veedurías arbitrales para los partidos que se jugarán en la fecha seis, grupo B, entre Deportes Tolima vs Once Caldas y América de Cali Vs Junior de Barranquilla”.