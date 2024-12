Las cuentas del América de Cali para clasificar a la final de la Liga BetPlay Dimayor, tras el triunfo sobre Tolima

El conjunto Escarlata sumó su primera victoria en los cuadrangulares - crédito @americadecali/Instagram

Un encuentro lleno de goles fue el que protagonizaron América y Deportes Tolima en el estadio Pascual Guerrero de Cali (Valle del Cauca), válido por la cuarta jornada del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor.

Cabe recordar que, para el encuentro ante el Vinotinto y Oro, la escuadra conducida por Jorge Polilla Da Silva llegó con un punto de nueve posibles, mientras que su adversario llegó a esta fecha con siete unidades, tras dos victorias y un empate.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los Diablos Rojos estaban en la obligación de ganar para mantener las chances de clasificar a la final del rentado local. A los 39 minutos de juego, América de Cali se fue arriba en el marcador con un tanto de Cristián Barrios, que anotó desde el punto blanco del penal.

No obstante, el conjunto Pijao igualó las acciones antes de finalizar el primer tiempo por la misma vía, gracias a la anotación de Yeison Guzmán, en el tiempo de adición.

En la parte complementaria, Deportes Tolima remontó de manera parcial el marcador por intermedio de Brayan Gil, lo que acercaba a su equipo a la final de la Liga BetPlay; sin embargo, aún faltaban emociones en el encuentro con las variantes de Polilla, que cambiaron el curso del partido.

Deportes Tolima cayó 4-2 ante América de Cali - crédito Deportes Tolima

A los 66 minutos de juego, el delantero Duván Vergara se encargó de ejecutar un tiro libre, que pegó en el palo, pero para fortuna de América de Cali, el rebote cayó en los pies de Adrián Ramos, que, de cabeza, mandó la pelota a guardar para poner las cosas 2-2.

Dos minutos más tarde llegó el tercer gol para los Escarlatas, que se animaron tras el empate y dieron vuelta al marcador por vía aérea con un centro desde el costado derecho de Josen Escobar, que Edwin Velasco conectó de cabeza para vencer la portería del arquero tolimense William Cuesta, que no pudo evitar el tanto.

La cereza en el pastel estuvo a cargo del delantero Adrián Ramos, que con un remate de pierna derecha sentenció el partido que terminó 4-2 a favor de los locales, que se mantienen con vida en el grupo B.

Lo que necesita América de Cali para clasificar a la final

El cuadro Escarlata derrotó 4-2 a Deportes Tolima - crédito @americadecali/Instagram

Con la victoria sobre Deportes Tolima, el conjunto vallecaucano llegó a cuatro puntos y quedó a tres del Pijao, que se mantiene en el liderato del grupo B, con siete puntos.

La única opción para América de Cali es ganar los dos partidos que le quedan (Junior y Once Caldas) para llegar a diez puntos. No obstante, la Mechita no depende de sí mismo para pelear por la estrella de fin de año, ya que tendrá que esperar que Deportes Tolima no sume de a tres en sus próximos compromisos.

La única ventaja, por ahora, para América, es que tiene el punto invisible que ganó al clasificar segundo en la fase todos contra todos, que le servirá siempre y cuando se presente igualdad en puntos. De lo contrario, tendrá que ganar sus dos compromisos y esperar tanto Tolima como Junior y Once Caldas no ganen.

Precisamente, estos serán los próximos adversarios de América de Cali. El primero será Once Caldas, con el que se verá las caras en el estadio Palogrande de Manizales por la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor.

El encuentro entre Escarlatas y Albos está programado para el miércoles 4 de diciembre a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana) con transmisión de Win Sports+. Posteriormente, cerrará de local ante Junior de Barranquilla, juego que definiría el grupo B siempre y cuando cumpla con su tarea de ganar en Manizales.

Por otro lado, en el camino hacia la final de la liga, América de Cali también tendrá dos partidos claves ante Atlético Nacional por la final de la Copa Colombia, que se jugarán el 11 y 15 de noviembre.