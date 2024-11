Equipo español está interesado en adquirir un club de la Liga BetPlay Dimayor

Inversores extranjeros tienen en la mira a equipos de la Liga BetPlay Dimayor - crédito Colprensa

Una llamada inesperada podría cambiar el futuro de uno de los clubes más emblemáticos del fútbol colombiano. Carlos Antonio Vélez reveló que Once Caldas, equipo de la ciudad de Manizales, podría estar en proceso de ser vendido a un grupo de inversionistas extranjeros.

Esta información salió a la luz tras una confusión telefónica en la que un interlocutor, buscando contactar al presidente del club, Jorge Enrique Vélez, terminó hablando con el periodista.

Según lo informado por Vélez en su programa Palabras Mayores de Antena 2, el interés por adquirir el club no es nuevo. Hace meses, se había mencionado que el Celta de Vigo, de España, estaba interesado en comprar un club del fútbol colombiano. Aunque en ese momento la noticia no generó gran impacto, ahora ha sido confirmada nuevamente.

El proceso de venta parece estar avanzando, ya que se han comenzado a adquirir acciones de los socios minoritarios del club. Esto sugiere que el Once Caldas, conocido por su histórica victoria en la Copa Libertadores en 2004, podría pasar a formar parte de un conglomerado económico extranjero. Desde hace tiempo, el club ha sido ofrecido a varios empresarios, y la posibilidad de un cambio de propietario parece estar más cerca que nunca.

Por el momento, no se han revelado detalles sobre quién podría ser el nuevo dueño del equipo manizaleño. Sin embargo, se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles sobre esta negociación que podría traer importantes cambios para el club en el año 2025.

Once Caldas no es el único equipo colombiano pretendido en el exterior

La Equidad podría ser otro de los equipos en Colombia que podría cambiar de dueño - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Un grupo inversor americano podría convertirse en el nuevo propietario del club de fútbol bogotano La Equidad, según confirmó en su momento el periodista Diego Rueda. Esta noticia surge en medio de conversaciones avanzadas para la venta del equipo, aunque aún no se ha concretado un acuerdo definitivo, según fuentes consultadas por Futbolred.

El interés por la adquisición del club no es nuevo. Desde mayo, comenzaron a circular rumores sobre posibles inversores en La Equidad, aunque en ese momento, el presidente del club, Carlos Mario Zuluaga, calificó estas especulaciones como “totalmente descabelladas”. Sin embargo, el rendimiento del equipo en la Liga Betplay II no ha sido el esperado, lo que ha reavivado las conversaciones sobre un cambio de propietarios.

Las fuentes de del medio citado confirmaron que las negociaciones están en marcha, pero destacaron que aún no se ha cerrado ningún trato. “Aún no se cierra, son solo conversaciones”, comentó una persona involucrada en el proceso, quien prefirió no revelar más detalles hasta que la operación se concreta.

El posible ingreso de capital extranjero en el balompié cafetero ha sido un tema recurrente en los últimos meses, no solo en relación con La Equidad, sino también con otros clubes como Atlético Huila, que fue adquirido por la Sociedad Farlay S.A., propiedad del empresario ecuatoriano Michel Deller, máximo accionista de los equipos CD Numancia en España e Independiente del Valle.

A medida que las negociaciones avanzan, la comunidad futbolística está a la espera de un anuncio oficial que confirme el futuro de La Equidad y su posible nuevo propietario. Mientras tanto, el equipo continúa su participación en la liga local, enfrentando los desafíos deportivos que se presentan.

Cómo va Once Caldas en la liga

Once Caldas quedó en el grupo B junto con Junior, Tolima y América de Cali - crédito Juan Augusto Cardona / Colprensa

En sus dos salidas en el grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor, la escuadra de Hernán Darío Herrera suma dos puntos y deberá sumar de a tres ante Junior de Barranquilla para seguir con chances de llegar a la final del rentado local.