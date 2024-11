Selección Colombia prendió las alarmas contra Ecuador: dos bajas de peso en Barranquilla

La selección Colombia, que enfrentará a Ecuador, viene de perder contra Uruguay por 3-2 en Montevideo - crédito Mariana Greif/REUTERS

La selección Colombia se prepara para uno de los partidos más importantes en 2024, que será frente a Ecuador en Barranquilla y con la necesidad de una victoria para volver al camino hacia la clasificación al mundial de 2026, pues viene de caer 3-2 ante Uruguay.

Sin embargo, la Tricolor presentaría dos bajas de peso en el estadio Metropolitano, que se registran por lesiones, y el técnico Néstor Lorenzo cambiaría el esquema táctico que venía utilizando desde 2023, para frenar a los dirigidos por Sebastián Beccacece.

Mientras tanto, los dirigidos por el timonel argentino arribaron al escenario deportivo sobre las 4:15 p. m., saludando al público y con ansias de triunfo en condición de local, en el que sería el último compromiso de los cafeteros en la temporada 2024, a falta de saber si programarán un amistoso en diciembre.

Posibles bajas en Colombia

Luego de la caída en Montevideo, las críticas al combinado nacional fueron muchas por el planteamiento para enfrentar a los uruguayos, debido a que se dejaron en el banco a jugadores de mucho nivel y con experiencia, aunque los errores se dieron en la parte defensiva.

Para el compromiso ante Ecuador, la emisora Blu Radio informó que tanto Jhon Arias como James Rodríguez no estarían en el compromiso, debido a que no se encuentran bien físicamente y Néstor Lorenzo los dejaría en el banco para no arriesgarlos.

Noticia en desarrollo…