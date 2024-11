EN VIVO - Colombia vs. Ecuador: Fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas

Luis Fernando Suárez: “Espero que Colombia no mire por encima del hombro a Ecuador”

“Espero que Colombia no mire por encima del hombro a Ecuador, espero que sigan jugando bien de local, como pasó en el partido ante Chile, que fue un partido interesante tanto en defensa y ataque. Por lo mismo, yo creo que Colombia no debe cambiar su forma de jugar como lo viene haciendo en Barranquilla, pero no hay que subestimar al rival, espero y confío en el combinado nacional y que hagan las cosas como se han llevado a cabo en Barranquilla”.