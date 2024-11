Entrenador de Santa Fe, Pablo Peirano, reveló “consecuencias” de enfrentamiento con Efraín Juárez, técnico de Nacional

El enfrentamiento entre ambos entrenadores generó múltiples reacciones en redes sociales - crédito Transmisión Win Sports

El director técnico de Independiente Santa Fe, el uruguayo Pablo Peirano, se ha posicionado como uno de los mejores entrenadores del fútbol colombiano a lo largo del año.

Luego de haber culminado una primera parte de la temporada con un destacado rendimiento en el que los cardenales fueron subcampeones del rentado nacional, el charrúa ha estado en boca de todos los aficionados al balompié en Colombia.

No obstante, más allá del buen rendimiento mostrado por su equipo a lo largo del año, que tiene a los bogotanos con un pie en la Copa Libertadores 2025, Peirano se llevó todos los flashes el pasado lunes 4 de noviembre de 2024, una vez culminado el duelo entre los cardenales y Atlético Nacional.

Y es que el uruguayo protagonizó un particular enfrentamiento con el entrenador del conjunto verdolaga, el mexicano Efraín Juárez.

Pablo Peirano llegó a Independiente Santa Fe a finales de 2023 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Luego del pitazo final, ambos directores técnicos fueron a saludarse como un acto protocolario bastante usual a nivel mundial; sin embargo, luego de un fuerte apretón de manos, el uruguayo terminó golpeando el brazo de su colega, que quiso tocar su cara tras cruzar algunas palabras.

Frente a ello, Juárez, entrenador el cuadro antioqueño, aseguró: “Nos saludamos, nos felicitamos, me agarró un poco fuerte la mano, se ve que hace gimnasio y nada, cosas del fútbol”.

Tras el empate 1-1 entre Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional, los entrenadores tuvieron un tenso cruce - crédito Win Sports

Mientras tanto, Peirano dijo a Caracol Radio: “Se jugó fuerte y al final uno acostumbra a saludar de una manera firme y nada más… Capaz que tiene las manos muy blanditas o yo tengo las manos muy fuertes”.

A pesar de que los protagonistas de dicho episodio restaron importancia a lo que sucedió, más de una semana después de registrado dicho episodio, el mismo Pablo Peirano reveló una de las consecuencias que generó su cruce con Juárez.

Fue en medio de una entrevista con Win Sports que el uruguayo aseguró que, luego de su polémica escena, los jugadores de Independiente Santa Fe optaron por saludarlo “fuerte” antes de los entrenamientos; esto “por si las dudas”.

“Lo que me ha pasado es que los jugadores vienen ahora y me dicen: “Profe, mire que lo saludo fuerte por las dudas”... y yo los saludo normal, pero bueno, no puedo hacer nada”, comentó jocosamente el charrúa.

El entrenador reveló que sus jugadores lo saludan con más firmeza en los entrenamientos - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Y es que Peirano y Juárez podrían volver a enfrentarse en los cuadrangulares semifinales, así como en una hipotética final del fútbol colombiano, teniendo en cuenta que tanto Independiente Santa Fe como Atlético Nacional ya cuentan con pasaje asegurado a la siguiente fase del campeonato.

Qué viene para Independiente Santa Fe

Por ahora, lo que sigue para el conjunto bogotano es afrontar la última fecha de la Liga Betplay Dimayor, juego en el que el equipo dirigido por Pablo Peirano apunta a conseguir el primer lugar de la tabla de posiciones, que le garantizaría obtener el llamado “punto invisible”, recurso del que gozan los dos primeros equipos de la clasificación en el “todos contra todos”.

Independiente Santa Fe es el líder de la reclasificación -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Así las cosas, Independiente Santa Fe se enfrentará con Jaguares de Córdoba el próximo jueves 14 de noviembre de 2024, desde las 7:00 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campin de Bogotá.

De vencer a los cordobeses, los bogotanos quedarían con un total de 37 puntos en 19 juegos disputados, lo que garantizaría la primera plaza de la tabla de posiciones.

Es importante anotar que el conjunto capitalino es el mejor equipo del año en el fútbol colombiano, sumando un total de 87 unidades en 45 juegos. De hecho, el cuadro bogotano tiene una ventaja de ocho puntos con Deportes Tolima, su más inmediato perseguidor, que cuenta con 70 unidades.