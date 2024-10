Predicen el puntaje para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: es más de lo esperado

Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla están en camino de meterse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay 2024-II está a solo cuatro jornadas de conocer los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales, en las que pelearán no solo por la estrella de fin de año, sino por los cupos a la Copa Libertadores y la Conmebol Sudamericana de 2025.

Por esa razón, se conoció el puntaje que necesitaría cada club para llegar a los cuadrangulares, en los que por ahora hay dos equipos clasificados: el líder, América de Cali, con 33 puntos, y Once Caldas, que suma 30 unidades en la segunda casilla.

La jornada 16, que comenzará el viernes 1 de noviembre, promete ser emocionante, porque hay por lo menos 10 clubes que se mantienen en la pelea por llegar a la fase semifinal; incluso unos pocos solo necesitarían un triunfo para asegurar su cupo.

¿Cuánto se necesitaría para cuadrangulares?

Desde el inicio del campeonato colombiano se hacen estadísticas sobre el puntaje que cada equipo necesitaría para acceder a la siguiente ronda, en los que se aprovecha desde los encuentros como local, el calendario y contra qué clubes se debe vencer para sacarlos del camino.

El portal Be Soccer, especializado en estadística de fútbol, predijo que para clasificar a cuadrangulares se deben sumar 30 unidades, que es un punto más con respecto a su anterior predicción, pues después de la jornada 14 se necesitaban 29 para obtener el cupo.

Estos serían los clasificados a cuadrangulares y el puntaje mínimo para lograr el cupo en la Liga BetPlay, a falta de cuatro fechas - crédito Be Soccer

Sumado a eso, el equipo que se quedaría con el último tiquete sería nada menos que el Deportivo Pasto, que actualmente tiene 23 unidades y superaría por cuatro al Independiente Medellín, que sigue sin entrar a los ocho primeros en la actualidad y al final no le alcanzaría.

En ese orden de ideas, para la fecha 16 se conocerían tres clasificados a los cuadrangulares y serían Santa Fe, Atlético Nacional y Millonarios, que si ganan sus respectivos compromisos llegarán al posible margen de los 30 puntos y avanzarán de manera anticipada.

Así se encuentra la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, luego de 15 jornadas - crédito Dimayor

Cabe recordar que, Cardenales y Verdolagas se medirán el lunes 4 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot: en un juego en el que no habrá público por la sanción a los Verdes y que promete ser un gran partido entre dos de los conjuntos con los mejores números en el segundo semestre de 2024.

“Nunca me hubiera ido del Cali”

Una de las noticias que llamó la atención en el fútbol colombiano fue el regreso de Alfredo Arias al Deportivo Cali, que pese a estar eliminado y peligrando con el descenso, aceptó la oferta, con un bajo salario y teniendo como sitio de hospedaje la sede deportiva del club.

“La gran diferencia es la situación en la que están, Deportivo Cali, igual que todos los clubes en el mundo, van a ser más que los técnicos, jugadores, este equipo es de la gente. Estoy viviendo en Pance y me asombra lo hermoso que es esto, no todos los clubes lo tienen, mucha gente trabajó por esto. Tiene un estadio propio. Ojalá que esto lo recuerden como una simple anécdota”, dijo el uruguayo a Caracol Radio.

El uruguayo comenzó su segundo ciclo en el banquillo técnico del Deportivo Cali - crédito @deportivocalioficial/Instagram

Arias también se refirió al momento en que fue despedido en septiembre de 2021, en un proceso que tres meses después dio para que el equipo saliera campeón.

“Son decisiones de los directivos, pero si hubiera sido mía la decisión me hubiera quedado hasta hoy en el Deportivo Cali, a veces se toman este tipo de decisiones en donde acertamos o no, cuando me sacaron a mí acertaron porque inmediatamente quedaron campeones con Dudamel y en Medellín fuimos de los últimos entrenadores que más duramos. Me pueden criticar porque no fui campeón en Colombia, esa crítica la acepto”, puntualizó el charrúa.