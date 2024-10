Iñigo Pérez, DT del Rayo, sobre James Rodríguez: “Elijo jugadores para ganar los partidos que creo que son los mejores”

El director técnico volvió a hablar del mediocampista colombiano, James Rodríguez y su titularidad en el fútbol de Primera División de España

James Rodríguez volvió a Madrid tras una importante actuación con la Selección Colombia.

Tan buena fue su actuación que hizo parte de los dos onces ideales en la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Norteamérica 2026: el de Sofascore y Conmebol.

El volante ex Real Madrid y Bayern Múnich ahora tendrá que regresar a su club a demostrar porqué podría ser considerado como titular por parte del director técnico español, Iñigo Pérez.

De esta forma, Pérez habló en la previa del duelo ante Mallorca y explicó que es un amante del fútbol sudamericano, pero en especial habló sobre la situación de James Rodríguez en el cuadro madrileño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

<b>“</b>Elijo jugadores para ganar los partidos que creo que son los mejores”: Iñigo Pérez

Iñigo Pérez habló sobre James Rodríguez-crédito Mariscal/EFE

Al ser consultado, por el cucuteño sobre su actualidad y en como lo ve en el presente, Pérez dijo lo siguiente: “James necesitó un periodo de adaptación física, pero como cualquier otro del equipo, ahora es evidente, ya está adaptado, ya ha cumplido las semanas de entrenamiento, ya juega. Y si allí juega (en la selección Colombia) y aquí aún no juega, como todo el mundo lo desea, sobre todo sus seguidores, se debe a que yo elijo unos jugadores para ganar los partidos que creo que son los mejores”.

Además, se refirió al buen nivel que tuvo James Rodríguez en la Selección Colombia pero dejó en claro que debe tomar las decisiones con base en la situación interna del Rayo Vallecano: “Me puedo equivocar, puede haber gente en desacuerdo, está bien, lo acepto. Todos sabemos el nivel que tiene James y como juega con Colombia, lleva poquito tiempo en el Rayo y yo elijo los jugadores que creo que me van a acercar a la victoria, lo cual no significa que él no me pueda acercar, pero yo tengo que tomar decisiones”.

Y finalmente, también habló sobre la posibilidad de que sume minutos en la Liga de España tras el parón por la fecha FIFA: “James es el que llegó más tarde de los jugadores que fichamos; está en condiciones, pero es verdad que solo jugó dos partidos. Además, el viaje que tuvo fue largo, hoy es el primer día que entrenará con nosotros y como siempre digo, con mucho orgullo: ver que tenemos jugadores internacionales, y que, además les ha ido en este parón bastante bien, es importante”.

Halago de Augusto Batalla, portero del Rayo Vallecano: “Al verlo en el día a día, te das cuenta porqué donde jugó, porqué es quien es”

Alexander Sorloth y Augusto Batalla, durante el encuentro correspondiente a la sexta jornada de Laliga EA Sports que disputaron Rayo Vallecano y Atlético de Madrid en el estadio de Vallecas, en Madrid-crédito Kiko Huesca/EFE

En entrevista con Diego Korol, periodista de DSports radicado en Madrid, España, habló con también otro de los fichajes del Rayo Vallecano para la temporada 2024-2025: Agustín Batalla. Allí, el argentino se refirió a la calidad humana que tiene James Rodríguez como persona y se mostró grato de tenerlo compañero de equipo:

“A mi me sorprendió. Me sorprendió lo que es él como persona. La calidad humana que tiene. También, al tenerlo tan cerca te sorprende la calidad, porque uno al verlo en la televisión dice ‘Gua’, pero al verlo en el día a día y la facilidad con la que hace determinadas cosas, te das cuenta porqué jugó donde jugó, porqué es quién es”, elogió.

Y también se refirió acerca de como ve a James en el Rayo Vallecano: “La verdad que está muy bien, se lo ve muy contento. Nosotros tenemos una relación en poco tiempo bastante cercana y bueno, nada, ojalá que podamos tener un gran año y que todos juntos podamos, creo yo que es momento de hacer algo importante”.

Resultados y horarios de la fecha 10 de la Liga EA Sports de España

18 de octubre de 2024

Partido: Alavés 2-3 Real Valladolid

Estadio: de Mendizorroza de Vitoria

Goles: Los españoles Toni Martínez al minuto 6 y Kike García al 90+7 para Alavés - el senegalés Mamadou Sylla al minuto 17, el marroquí Selim Amallah al minuto 72 (ambos goles de tiro penal), y el marroquí Anuar al minuto 76.

Árbitro: Mario Melero López

19 de octubre de 2024

Partido: Athletic de Bilbao 4-1 Espanyol

Estadio: Nuevo San Mamés de Bilbao

Goles: Los españoles Dani Vivian al minuto 6, doblete de Iñaki Williams al 28 y minuto 30, y gol de Alex Berenguer al 55 para Athletic y el descuento de Espanyol al 90+2 del defensor Álvaro Tejero

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Partido: Osasuna 1-2 Real Betis

Estadio: El Sadar de Pamplona

Goles: El brasileño Vitor Roque al 7 y el argentino Chimy Ávila al 73 marcaron para el Real Betis, mientras que el español Lucas Torró anotó para Osasuna al 59 en el empate parcial

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruíz

Partido: Girona vs. Real Sociedad

Estadio: de Montilivi de Girona

Hora: 11:30 a. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Estándar y Premium)

Árbitro: César Soto Grado

Partido: Celta de Vigo vs. Real Madrid

Estadio: de Balaidos de Vigo

Hora: 2:00 p. m.

Transmisión de TV: DSports y DGO

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández

20 de octubre de 2024

Partido: Mallorca vs. Rayo Vallecano

Estadio: de Son Moix de Mallorca

Hora: 7:00 a. m.

Transmisión de TV: Disney Plus (Premium)

Árbitro: Javier Alberola Rojas

Partido: Atlético de Madrid vs. Leganés

Estadio: Civitas Metropolitano de Madrid

Hora: 9:15 a. m.

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus (Premium)

Árbitro: José Luis Munuera Montero

Partido: Villarreal vs. Getafe

Estadio: de la Cerámica de Villarreal

Hora: 11:30 a. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Estándar y Premium)

Árbitro: Víctor García Verdura

Partido: Barcelona vs. Sevilla FC

Estadio: de Montjuic de Barcelona

Hora: 2:00 p. m.

Transmisión de TV: DSports y DGO

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea

21 de octubre de 2024

Partido: Valencia vs. U.D Las Palmas

Estadio: de Mestalla de Valencia

Hora: 2:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Estándar y Premium)

Árbitro: Jesús Gil Manzano