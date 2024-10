Los récords de David Alonso que lo llevaron a convertirse en el primer colombiano campeón mundial en el Moto3

David Alonso celebró en Japón su título como campeón del mundo en la categoría Moto3 del Moto GP - crédito Kim Kyung-Hoon/REUTERS

David Alonso, el piloto colombiano, ha hecho historia al convertirse en el primer latinoamericano en ganar el campeonato mundial de Moto3 desde 1986.

El joven piloto, que compite para CFMoto, enfrentó numerosos desafíos y miedos durante su carrera hacia el campeonato. Según sus propias palabras, uno de los momentos más críticos fue al abordar las curvas 7 y 8, donde el temor a caer lo llevó a no inclinarse como debía, manteniéndose tenso por el miedo a perder, o como él mismo lo describió, “miedo a ganar”.

Alonso es el primer piloto latinoamericano en alcanzar este título desde que el venezolano Carlos ‘Pana’ Lavado lo lograra en la categoría de 250 c.c. en 1986. Este logro no solo marca un hito en su carrera, también representa un momento significativo para el motociclismo latinoamericano.

David Alonso con apenas 18 años hace historia en el motociclismo y ya es apodado como 'Baby Goat' - crédito Moto GP

En su camino a su primer campeonato del mundo, David Alonso sumó 10 victorias en la temporada, 11 podios y en seis ocasiones fue el Poleman, el más rápido en la clasificación. A falta de cuatro carreras, el colomboespañol sumó 321 unidades, lo que lo hace inalcanzable para el resto de corredores; estas fueron las carreras que ganó el colombiano:

GP de Catar: 10 de marzo.

GP de Las Américas: 14 de abril.

GP de Francia: 12 de mayo.

GP de Cataluña: 26 de mayo.

GP de Italia: 2 de junio.

GP de Alemania: 2 de julio.

GP de Austria: 18 de agosto.

GP de Emilia Romagna: 22 de septiembre.

GP de Indonesia: 29 de septiembre.

GP de Japón: 6 de octubre.

David Alonso tendrá la oportunidad de correr otros cuatro premios ya con la corona de campeón y recibir la ovación del público en Australia, Tailandia, Malasia y por último, en Valencia. Luego de esto podrá vivir las fiestas de fin de año antes de comenzar a preparar su debut en la categoría Moto2, en donde correrá para CF Moto, su actual equipo.

David Alonso, el tercer piloto más joven (18 años y 164 días) en lograr el título tras los españoles Pedro Acosta (17 años y 166 días) e Izan Guevara (18 años y 100 días). Además, impuso un nuevo récord al ser el piloto con más triunfos en la categoría (14), por encima del italiano Romano Feneti (13).

Con diez victorias en lo que va de año, se une a los españoles Marc Márquez y Joan Mir y al italiano Fausto Gresini como pilotos que han conseguido diez victorias en una sola temporada de la categoría pequeña. El récord, que todavía puede lograr, son las 11 del italiano Valentino Rossi en 1997.

La carta que escribió David Alonso horas antes de ser campeón del mundo

David Alonso, con 321 puntos, se convirtió en el nuevo campeón del Mundial de Moto3 - crédito DAZN

En medio de las celebraciones por su título, el colombiano concedió una entrevista a DAZN en donde leyó una carta que escribió en el cuarto del hotel donde él y su equipo se concentraron para el Gran Premio de Japón. En esta expresó todo lo que sentía a tan solo unas horas de disputar la carrera que lo consagraría como campeón del mundo:

“Me asusta el hecho de pensar como me puede cambiar la vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar. Me miro al espejo y me digo a mí mismo ‘mañana vas a ser campeón del mundo’ y se me aguan los ojos. No sé si soy realmente consciente de la situación, ni si estoy preparado para ello. Es el sueño que siempre he tenido y ahora que lo tengo adelante, a solo unas horas, es cuando más lejos parece estar. Por suerte suelo dormir bien y al menos el sueño no me quitará o no lo sé. Lo único que sé es que, si mañana sobre las 12 estoy leyendo esta carta, significa que sí, que lo he logrado, perdón que lo hemos logrado”.