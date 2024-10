Duván Zapata recibió sentidos mensajes de apoyo tras su lesión: “Te daré mis piernas si las necesitas”

Tres goles tiene Duván Zapata en la presente temporada con el Torino en todas las competiciones - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Duván Zapata, delantero colombiano del Torino, ha encendido las alarmas tras sufrir una lesión en su rodilla durante el partido contra el Inter de Milán. El incidente ocurrió en el minuto 82, cuando el Toro tuvo que abandonar el campo en camilla.

De momento, la escuadra del atacante cafetero no ha emitido un parte médico oficial, se prevé que el jugador estará fuera de las canchas por varios meses.

El mensaje de Duván Zapata tras la lesión sufrida

Duván Zapata marcó el descuento del Torino en la derrota del Torino ante el Inter de Milan - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Zapata, que ha sido una pieza clave para el Torino esta temporada, había acumulado 724 minutos en nueve partidos, incluyendo siete de la Serie A y dos de la Copa Italia, logrando anotar cuatro goles. Con su reciente tanto ante el Inter, se encuentra a solo una anotación de entrar en el top 10 de extranjeros con más goles en la Serie A, destacó el club en sus redes sociales.

El jugador expresó su gratitud a través de un mensaje en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido por parte de los seguidores del fútbol italiano, así como de los jugadores y aficionados del Inter. Zapata confirmó que se someterá a pruebas médicas el lunes 7 de octubre para determinar la gravedad de su lesión.

“Gracias a todos por los mensajes y el apoyo que he recibido en estas horas. a todo el mundo TORO y también a los jugadores y fans del Inter que me hicieron sentir su calidez y cercanía después de la lesión ayer en San Siro!!! Mañana voy a tomar exámenes... 🤞🏾Que tengan todos un domingo bendito 🤞🏾”, escribió el ex América de Cali desde su cuenta de Instagram

El delantero, de 33 años, se pronunció desde sus redes tras la lesión sufrida ante el Inter - crédito @duvanzapata91/Instagram

El respaldo hacia Zapata no se ha hecho esperar. Samuele Ricci, centrocampista del Torino, manifestó en una rueda de prensa el deseo del equipo de contar nuevamente con el delantero colombiano lo antes posible. “Esperamos que sea lo menos grave posible. Lo sentimos mucho, la lesión se produjo en un balón que perseguía solo. Creo que es un jugador fundamental, es un chico carismático pero hablo también del jugador. Estamos cerca de él”, declaró Ricci.

El impacto de la lesión de Zapata es significativo para el Torino, donde ha portado el brazalete de capitán y ha sido un líder dentro del campo. La ausencia del delantero podría afectar el rendimiento del equipo en los próximos encuentros, mientras se espera el diagnóstico definitivo de su condición.

Reacciones

Los usuarios en las redes sociales se pronunciaron tras la publicación de Duván Zapata al que le escribieron varios mensajes de apoyo. Incluso los futbolistas Andrés Mosquera Guardia y Jeison Murillo dejaron su comentario.

“Buena suerte hermano 💪🏾”

“Duvan, si necesitas ligamentos, consíguelos pronto, no los necesito, tómelos”.

“Duvan, no eres solo nuestro capitán, eres nuestro héroe. Estamos contigo, fuerza grandullón... No queremos que sea nada serio. ¡¡¡Vamos a creerlo!!!”.

“La gente de Duvan te ama y eso es correcto. Honor a los fans de Atlanta, rivales históricos, pero a los que más respeto. Mondonico de alguna manera nos hizo más cerca y ahora Zapata”.

“Por favor, Duvan, no nos dejes solos, te daré mis piernas si las necesitas, pero no nos dejes así”.

El apoyo que recibió Duván Zapata tras la lesión sufrida ante el Inter - crédito @mb459/Instagram

Tras la derrota 3-2 ante Inter por la octava fecha de la Serie A, el Torino de Duván Zapata marcha en la séptima casilla en la tabla de posiciones con 11 puntos, los mismo del AC Milán que por ahora ocupa la plaza de copas europeas.

La próxima salida de la escuadra de Torino será en condición de visitante ante el Cagliari de Yerry Mina. Este encuentro está programado para el domingo 20 de octubre a partir de las 11:00 a. m. (hora colombiana).