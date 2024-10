Reviven la polémica de los vetos en selección Colombia femenina: Catalina Usme fue señalada

La selección Colombia femenina volvió a entrar en polémica por las versiones de vetos a jugadoras - crédito Susana Vera/REUTERS

La selección Colombia femenina viene creciendo en los últimos años para ser potencia en Sudamérica y el mundo, con buenas participaciones en sus últimos certámenes de mayores y juveniles, además de aportar estrellas a nivel internacional como Linda Caicedo o Mayra Ramírez.

Sin embargo, el pasado en la Tricolor sobre posibles vetos volvió a salir a la luz, en esta ocasión por las declaraciones de una exfutbolista que reveló ser víctima de dicha práctica, en la que no solo culpó a la Federación Colombiana de Fútbol, sino a la capitana, Catalina Usme.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dicha situación hace recordar las declaraciones de Yoreli Rincón, una de las bajas más sensibles en el combinado nacional en 2024, que acusó a la atacante del Galatasaray de ser responsable de no volver al equipo, pese a que era una de las jugadoras más importantes en su momento.

“Que la capitana lo negara, me parece ridículo”

En medio de las exigencias de las futbolistas profesionales en Colombia por mejores salarios y condiciones para la Liga Femenina, se registró un hecho que llamó la atención y fue la ausencia de varias figuras en la Tricolor, que pese a tener buenas condiciones, no volvieron a ser llamadas bajo el mando de Nelson Abadía y ahora con Ángelo Marsiglia.

Ese fue el caso de Isabella Echeverri, que afirmó ser víctima del supuesto veto que otras deportistas también mencionaron, en entrevista con Antena 2: “Fue un duelo personal muy jodido, fue mucho amor por algo por lo que tenías y diste tu vida. Un sentimiento, nunca me arrepiento del 2019 cuando salió todo a la luz”.

Isabella Echeverri anunció su retiro de las canchas en 2023 (Instagram/@isabellaecheverri11)

La jugadora informó que pasó por muchos problemas físicos al no regresar al combinado nacional: “Empecé a tener lesiones y luego me retiré. No era rabia, pero sí una sensación de tristeza profunda. Cuando dejaron de llamarme dejé de ver los partidos y volver como comentarista fue muy difícil”.

Sobre las declaraciones de Catalina Usme, en las que señaló a Deporte sin Tapujos que nunca existieron vetos en la selección Colombia femenina, Echeverri se fue en contra de la atacante: “Que la capitana lo negara, me parece ridículo. Cada cual tiene sus intereses. Si ella consideraba, si Usme consideraba eso, no sé por qué lo consideraba así”.

La colombiana sigue siendo protagonista con el cuadro turco - crédito @catausme/Instagram

“Me gustaría que ampliara más ese testimonio, para mí no tiene relevancia”, terminó de decir la exjugadora, que después del retiro se convirtió en comentarista deportiva y sigue vinculada al fútbol femenino de otra manera, además de seguir siendo referente de la primera generación exitosa de la Tricolor.

Usme también tuvo otra opositora

Catalina Usme no solo se ganó de enemiga a Isabella Echeverri por sus declaraciones, sino a Yoreli Rincón y no solo por el veto, sino porque afirmó que “hace muchísimo tiempo, no viene en el proceso. A Olímpicos van solo 18 jugadoras y hemos tenido un proceso exitoso con las jugadoras que hay. Creo que ese es un tema de ellos para elegir y tendrán sus razones para hacerlo o no hacerlo”.

Durante una intervención en El VBar Caracol, la entonces jugadora de Atlético Nacional le respondió a la atacante: “En 2019, ella fue una de las que se sentó a pelear que las condiciones en la federación y en la selección no eran las adecuadas. Ella fue de las principales, pero hoy dice que no existen y que jamás ha escuchado, pero ella fue de las principales que estuvo en esa mesa”.

Catalina Usme y Yoreli Rincón empezaron una polémica por la ausencia de la mediocampista en los Olímpicos de París 2024 - crédito Reuters

“Le queda remal a ella, como jugadora, lanzar una expresión de esas. Que el técnico lo diga, es valedero, pero que una jugadora, una colega, salga a decir que ‘X’ jugadora no está... ¿Quién es ella para decir que no está en el proceso o no puede estar en la Selección?”, añadió.

Para terminar, Yoreli Rincón dejó abierto el debate respecto a si Catalina Usme y otras compañeras serían las responsables de los posibles vetos en la selección Colombia femenina, al decir que “no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas”.