Estas son las fuertes medidas de seguridad en Barranquilla para el partido entre Junior y Medellín por la Copa Colombia

Las autoridades anunciaron el martes 1 de octubre de 2024 algunas de las medidas de seguridad que se ejecutarán para el partido entre Junior e Independiente Medellín, que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Con estas decisiones pretenden evitar actos vandálicos como los que sucedieron en el partido entre los Tiburones y Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el pasado 26 de septiembre de 2024, dejando un saldo de 20 personas heridas.

Las autoridades de Barranquilla confirmaron que no habrá ingreso para la hinchada visitante para el juego entre el Junior y el Poderoso de la montaña.

“Hay una preocupación con las demás autoridades por lo que pasó en la ciudad de Medellín. Específicamente, para el partido del día de mañana, se ha tomado la decisión de que no habrá entrada de visitantes, ni el ingreso de trapos a las barras del Junior”, destacó a Policía de Barranquilla en un comunicado.

Es importante recordar que, el compromiso corresponde al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, programado para el miércoles 2 de octubre de 2024 a las 8:00 p. m. Por ello, la Alcaldía Distrital y la institución policial seguirán analizando el dispositivo de seguridad que se desplegará antes, durante y después de la contienda deportiva.

En una comisión, que está programada para las próximas horas, participarán representantes de la alcaldía de Barranquilla y diversas figuras de la institución policial, además de otras dependencias.

Se espera, también, que el Puesto de Mando Unificado (PMU) sea respectivamente instalado previo al partido, en el escenario deportivo del barrio Ciudadela 20 de julio, en Barranquilla. Con esto, las autoridades buscan evitar actos que perjudiquen la fiesta del fútbol y el sano disfrute del evento, como el que se ocasionó hace unos días en el Medellín.

Federico Gutiérrez advierte a los hinchas de Medellín y Nacional

Después de los fuertes enfrentamientos que se vivieron en el estadio Atanasio Girardot entre hinchas del Atlético Nacional y Junior, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una dura advertencia a los equipos de la ciudad antes de volver a prestar el escenario deportivo.

Siguiendo la dinámica de las medidas en los estadios, el alcalde de la capital paisa, Federico Fico Gutiérrez, fue contundente y enfático al expresar que los equipos de la Liga Betplay, deben mejorar los protocolos de seguridad y así, evitar el ingreso de armas blancas y elementos prohibidos durante los encuentros deportivos.

“Si los equipos no asumen la responsabilidad para el tema de las requisas, que es a quienes les corresponde y todos los otros temas, y no está la logística lista, yo no les prestó el estadio de aquí en adelante tampoco. Es que yo también tengo que cuidar es la integridad de todas las personas”, comentó Gutiérrez.

A pesar de que la capital de Antioquia fue noticia el fin de semana debido a los fuertes enfrentamientos entre Verdolagas y Tiburones, Gutiérrez señaló que la violencia en los escenarios deportivos no es un problema exclusivo de Medellín. Por ello, solicitó un encuentro con los alcaldes de las principales ciudades del país y con los presidentes de los equipos deportivos.

“Este problema también lo tiene Galán en Bogotá; lo tiene Alejandro Éder en Cali, lo tiene también Beltrán en Bucaramanga; todos lo tenemos. Nos tenemos que sentar a hablar con la Dimayor también, con los presidentes de los equipos, con la Policía”, comentó el burgomaestre.

Además, anunció que en los próximos días adelantará un encuentro con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para encontrar una solución definitiva a los problemas de seguridad que se presentan en los estadios del país.