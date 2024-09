Chile jugará contra Colombia en Barranquilla sin sus referentes: estos son los elegidos por Ricardo Gareca

Ricardo Gareca deberá recuperar el terreno perdido ante Brasil y Colombia - crédito REUTERS

Ricardo Gareca, técnico de la selección de Chile, ha revelado la lista de 26 jugadores convocados para los próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas al mundial 2026.

Entre los futbolistas citados por ‘el Tigre’ se encuentran Erick Pulgar, Gabriel Suazo y Paulo Díaz, quienes no podrán jugar contra Brasil debido a una suspensión, pero estarán disponibles para el enfrentamiento contra Colombia en Barranquilla el 15 de octubre.

Gareca volvió a dejar por fuera a las figuras de La Roja

Ricardo Gareca convocado de urgencia por la Federación de Chile tras duras derrotas en Eliminatorias 2026. - créditos: Getty Images

La selección Colombia se prepara para dos desafíos importantes en las fechas 9 y 10 de las eliminatorias. Primero, se enfrentará a Bolivia en El Alto el 10 de octubre, y luego recibirá a Chile en Barranquilla.

Aunque el técnico colombiano Néstor Lorenzo aún no ha dado a conocer la lista de jugadores convocados, sus rivales ya han mostrado sus cartas. Bolivia fue el primer equipo en anunciar su convocatoria, seguido por el elenco austral.

En la conferencia de prensa, Gareca abordó la ausencia notable de Arturo Vidal en la convocatoria. El jugador de Colo Colo ha sido un acérrimo crítico del técnico argentino, y lo que el ex América de Cali comentó: “No tengo nada que opinar sobre lo que él hace en redes. Hoy los jugadores se expresan por ahí. Esta es la lista. Me interesan los que desean estar en la selección”.

Otro jugador destacado que no fue convocado es Ben Brereton del Southampton. Gareca aclaró que no hay problemas con Brereton y reconoció su capacidad futbolística, pero mencionó que están explorando otras opciones.

La estrategia de Gareca para el partido contra Colombia podría estar influenciada por la disponibilidad de Pulgar, Suazo y Díaz, que estarán listos para jugar en el Metropolitano de Barranquilla. Este enfoque podría ser clave para enfrentar a una selección colombiana que buscará aprovechar su condición de local.

Convocatoria de Chile para los partidos ante Brasil y Colombia

Porteros: Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes

Defensores: Paulo Díaz, Gabriel Suazo, Matías Zaldivia, Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Thomas Galdames, Fabián Hormazábal y Marcelo Morales.

Centrocampistas: Erick Pulgar, Diego Valdés, Marcelino Núñez, Rodrigo Echeverría, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Carlos Palacios, Luciano Cabral.

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas, Lucas Cepeda, Darío Osorio, Víctor Dávila, Gonzalo Tapia.

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados para los encuentros ante Brasil y Colombia por eliminatoria - crédito @LaRoja/X

Cómo le fue a Colombia en su último enfrentamiento con Chile en Barranquilla

La última vez que Colombia y Chile se vieron las caras por eliminatoria fue el 9 de septiembre de 2021. En aquella ocasión el seleccionado dirigido por Reinaldo Rueda superó a los ‘La estrella solitaria’ que contaba en el banquillo técnico con Martín Lasarte, que curiosamente reemplazó al vallecaucano, que comenzó dirigiendo las clasificatorias para Qatar 2022 al conjunto austral.

La Tricolor se impuso por 3-1 con doblete de Miguel Ángel Borja y otro tanto de Luis Díaz, mientras que Jean David descontó los chilenos, que al igual que la selección Colombia se quedaron por fuera de la cita orbital en suelo catarí.

El último enfrentamiento entre Colombia y Chile por eliminatoria fue para los cafeteros, que ganaron 3-1 en Barranquilla - crédito FCF/Colprensa

Por eliminatoria, Colombia y Chile se han visto las caras en 17 oportunidades, con saldo a favor para los cafeteros, que se han impuesto en seis ocasiones, mientras que los trasandinos han ganado cuatro encuentros y se han registrado siete empates.

En Barranquilla, ambos seleccionados se han enfrentado cuatro veces con números favorables para Colombia, que ha ganado tres compromisos con igual número de empates en la capital del Atlántico.

La victoria más abultada de Colombia contra Chile en el Metropolitano de Barranquilla se registró el 1 de septiembre de 1996. Para las eliminatorias a Francia 98, la Tricolor goleó 4-1 a La Roja con triplete de Faustino Asprilla y otro tanto de Jorge Bermúdez, mientras que Iván Zamorano descontó para los australes.

Tras enfrentarse a Bolivia en El Alto el 10 de octubre, la selección Colombia recibirá cinco días después a Chile en La Arenosa a partir de las 3:30 p. m. (hora colombiana) con transmisión de Gol Caracol y Canal RCN.