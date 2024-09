Carlos Antonio Vélez con los taches arriba contra Nacional y Junior: “Deben dejar de ser cómplices necesarios”

El periodista deportivo se refirió a los disturbios en el Atanasio Girardot - crédito Win Spotts+

Por la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor, Atlético Nacional recibió la visita del Junior de Barranquilla. El encuentro trascendió hasta el minuto 54, cuando el partido tuvo que ser suspendido por falta de garantías tras los desmanes en las tribunas.

Los enfrentamientos entre las barras de ambos equipos en el Atanasio Girardot derivó en la suspensión del compromiso que tras el gol de Marino Hinestroza que anotó el segundo gol de Atlético Nacional, este no pudo reanudarse por los actos violentos qué lamentable se han vuelto constantes en las canchas del país.

Carlos Antonio Vélez, lapidario con Atlético Nacional y Junior de Barranquilla

Personas en redes sociales se cuestionan el gran número de cuchillos que pudieron ingresar los hinchas al Atanasio Girardot - crédito red social X

A través de su espacio Palabras Mayores, de Antena 2, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez habló de lo ocurrido en la noche del jueves 26 de septiembre en el Atanasio Girardot.

“Sobre lo de anoche tengo algunas consideraciones, muchas, pero he sacado en limpio algunas. No entiendo que hacen hombres armados en un estadio. ¿Usted para ir a ver un partido tiene que llevar un machete, un puñal y no sé cuántas otras armas blancas, objetos contundentes y de pronto armas de fuego? No lo sé” comenzó diciendo el comentarista.

Y agregó: “Eso no parece normal, aunque estemos en un país devastado por la violencia como este (…) en segundo lugar, ¿Y más medidas de seguridad, qué?, ¿Y la Policía, qué? (…) me acaban de llegar unas imágenes de occidental en donde tiran sujetos de la tribuna de arriba abajo y los persiguen y otros se tiran y se arma la ‘bataola’ y no vi a la Policía.

Acto seguido, Vélez culpó tanto a Nacional como al Junior de los incidentes en el Atanasio Girardot: “¿No es mejor y más sano tomar medidas preventivas? (…) la gente tiene que ir segura a los estadios, van niños, van familias completas, cómo queremos hacer afición. En definitiva, la responsabilidad la tienen los clubes (…) deben dejar de ser cómplices necesarios, los dirigentes de los clubes (…) muchas veces para evitar problemas, se hacen amigos, se hacen socios, hacen cogobierno”.

El Atanasio Girardot recibió sanciones tras los disturbios entre hinchas de Nacional y Junior

Violencia entre hinchas de Nacional y Junior en el Atanasio Girardot - crédito @pelinegra0818/X

La Alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, dio a conocer las sanciones para el escenario deportivo en el que hace las veces de local Atlético Nacional, que se verá perjudicado económicamente.

Atlético Nacional jugará dos partidos a puerta cerrada y la gradería norte del estadio Atanasio Girardot estará sin público durante cuatro fechas, según las medidas adoptadas por la Alcaldía de Medellín tras los incidentes violentos en el partido contra Junior por la Liga BetPlay. La decisión se tomó luego de que 21 personas resultaran heridas en altercados con cuchillos y puñales dentro del estadio.

El partido, que se disputaba en el Atanasio Girardot, fue suspendido debido a los enfrentamientos entre las hinchadas de ambos equipos. La alcaldía local, en un esfuerzo por prevenir futuros episodios de violencia, implementó estas restricciones. Además, durante cuatro fechas en las que juegue el Rey de Copas, no se permitirá el ingreso de trapos o banderas al estadio.

Las autoridades también han decidido individualizar a los hinchas de Atlético Nacional y Junior que participaron en los disturbios, utilizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del estadio. Esta medida busca identificar y sancionar a los responsables de los desmanes.

La violencia en los estadios de fútbol ha sido un problema recurrente en Colombia, y las autoridades locales están tomando medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los asistentes. La suspensión de partidos con público y la prohibición de elementos que puedan incitar a la violencia son parte de una estrategia más amplia para controlar estos incidentes.

La Alcaldía de Medellín ha enfatizado la importancia de estas medidas para mantener el orden y la seguridad en los eventos deportivos. La colaboración entre las autoridades locales y los clubes de fútbol es crucial para implementar estas políticas de manera efectiva y prevenir futuros incidentes.