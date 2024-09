Iñigo Pérez duda de la titularidad de James Rodríguez en el duelo Rayo vs. Girona: “Es algo que no lo sé ni yo manejo”

En la previa al duelo en el estadio Montilivi, el estratega español habló sobre las novedades del club - crédito Rayo Vallecano / YouTube

En las últimas ruedas de prensa previas y posteriores a los partidos del Rayo Vallecano, existen dos preguntas que le consultan el periodismo: ¿James Rodríguez jugará desde el arranque? y ¿existirá la posibilidad de der al jugador con más minutos?

El cucuteño ex Real Madrid, Bayern Múnich, Oporto y Everton solamente lleva 21 minutos disputados en dos partidos (tres minutos ante Osasuna el 16 de septiembre de 2024 y 18 minutos ante Atlético de Madrid el 22 de septiembre de 2024).

Por este motivo, Iñigo Pérez, al responder la pregunta acerca de la titularidad de James Rodríguez, respondió que “la situación es algo que ni siquiera manejo yo mismo” y que siempre realiza las alineaciones según lo que ve en el día a día de los entrenamientos en la rueda de prensa que llevó a cabo el 24 de septiembre de 2024 previo al partido frente a Girona FC.

“Es algo que no lo sé ni yo manejo”: Iñigo Pérez

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, durante el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid correspondiente a la jornada 25 de LaLiga, este domingo en el Estadio Vallecas en Madrid (foto de arhcivo)- crédito J.J.Guillén / EFE

En la conferencia de prensa, previa al encuentro frente a Girona llevada a cabo el 24 de septiembre de 2024, el entrenador siguió con la misma dinámica de llevar con calma a James, pero en sus declaraciones, aseguró que es una situación de ver al 10 de la selección Colombia, no depende ni siquiera de él mismo: “Es algo que no manejo ni yo mismo. Es decir, yo ya os lo he dicho a ustedes alguna vez: ‘no cojo un folio y realizo las alineaciones a semanas vistas’. Me muevo en el día a día. La sesión de hoy intento que salga bien, la dibujo y la hacemos y reviso si quedo satisfecho”, agregó al comienzo de la entrevista.

Lo vengo diciendo desde todas las semanas: entiendo esta pregunta (sobre James Rodríguez), la respondo y la seguiré respondiendo con la máxima educación que pueda, pero quiero que entendáis que aunque lo supiera no lo iba a decir. Me muevo en espacios cortos de tiempo porque creo que es donde nos debemos enfocar como club y como equipo”, declaró el entrenador español.

Partido clave ante Girona y próximos retos que vendrán

Iñigo Pérez se refirió a que 'ni yo sé cuando sea titular James porque es algo que no controlo' cuando fue consultado por el volante diez de la selección Colombia - crédito Kiko Huesca / EFE

El encuentro ante Girona se podrá ver el 25 de septiembre de 2024 a las 12:00 p. m. y se llevará a cabo en el estadio de Montilivi, de Girona, provincia de Cataluña.

Luego recibirá a Leganés el 28 de septiembre de 2024 a las 9:15 a.m. en Vallecas y así cerrará el mes de septiembre.

Para lo que será octubre, tendrá tres partidos que serán vitales para las aspiraciones para mantener la categoría en el balompié ibérico: visitará a Real Valladolid en el José Zorrilla el 5 de octubre de 2024 a las 11:30 a. m. y a Mallorca en el Son Moix el 20 de octubre de 2024 a las 7:00 a. m. y terminará el mes de octubre cuando juegue de local ante Alavés en Vallecas el 27 de octubre de 2024 a las 12:00 p. m.

Así se llevará a cabo la jornada número 7 de LaLiga

La jornada comenzará el 24 de septiembre de 2024 con el duelo entre Sevilla y Real Valladolid en el Ramón Sánchez Pizjuán y cerrará cuando Real Madrid, vigente campeón del fútbol español en la temporada 2023-2024 reciba a Alavés de Vitoria en el Santiago Bernabéu:

24 de septiembre

Partido: Sevilla vs. Real Valladolid

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla

Hora: 12:00 p. m.

Transmisión de TV: DSports (1610-1619) y DGO

Partido: Valencia C.F vs. Osasuna

Estadio: Mestalla de Valencia

Hora: 12:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney +

Partido: Real Madrid vs. Alavés

Estadio: Santiago Bernabéu

Hora: 2:00 p. m.

Transmisión de TV: DSports (1610-1619) y DGO

25 de septiembre

Partido: Girona vs. Rayo Vallecano

Estadio: de Montilivi de Girona

Hora: 12:00 p.m.

Transmisión de TV: DSports (1610-1619) y DGO

Partido: Barcelona vs. Getafe

Transmisión de TV: ESPN2 y Disney +

26 de septiembre

Partido: RCD Espanyol vs. Villarreal

Estadio: RCDE de Barcelona

Hora: 12:00 p.m.

Transmisión de TV: DSports (1610-1619) y DGO

Partido: Unión Deportiva Las Palmas vs. Real Betis

Estadio: de La Gran Canaria

Hora: 12:00 p.m.

Transmisión de TV:ESPN y Disney +

Partido: Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid

Estadio: de Balaidos de Vigo

Hora: 2:00 p.m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney +