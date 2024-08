Yaser Asprilla ya tendría fecha de estreno con el Girona FC: hay expectiva por el debut del colombiano

El jugador ya posa con la camiseta del Girona de España - crédito @GironaFC / X

Girona cayó derrotado 3-0 ante el Atlético de Madrid en la segunda fecha de la liga española. A pesar de la presencia del mediocampista Jhon Solís, que jugó 31 minutos, el partido no contó con la participación del nuevo fichaje, Yaser Asprilla, que aún no ha sido inscrito para jugar.

Yaser Asprilla podría debutar en LaLiga este jueves 29 de agosto, cuando el conjunto catalán reciba en Montilivi al Osasuna por la tercera jornada del campeonato español.

Hay expectativa en España por el debut de Yaser Asprilla con el Girona

Yaser Asprilla celebra un gol con la selección colombiana. EFE/Sergio Pérez

Las expectativas son altas, ya que Asprilla tendrá la oportunidad de revertir este mal inicio de temporada para el Girona, que hasta ahora ha acumulado un empate y una derrota.

El fichaje de Asprilla ha generado gran expectativa, puesto que se espera que su incorporación aporte positivamente al equipo dirigido por Michel. Hasta el momento, el exEnvigado no ha podido ser convocado oficialmente, lo que ha retrasado su debut en una de las ligas más competitivas del mundo.

La posibilidad de que Asprilla debute en el próximo partido es vista con mucho interés, especialmente considerando su última experiencia en Europa con el Watford, en la segunda división del fútbol inglés. Durante su tiempo en Watford, Asprilla jugó 86 partidos, anotó siete goles y dio 10 asistencias, un desempeño que ha despertado expectativas en los seguidores del Girona.

“Yaser Asprilla (20) no fue convocado aún para hoy vs. #AtléticoMadrid porque no ha llegado la documentación para su inscripción, pero #Girona confía en que esté para el jueves contra #Osasuna. La presentación del colombiano está planeada para el martes”, escribió el periodista Felipe Sierra desde cuenta de X.

El jugador colombiano no fue convocado para el último encuentro ante el Atlético de Madrid - crédito @PSierraR/X

El entrenador Michel espera sacar la mejor versión de Yaser Asprilla, por lo que llamó a la calma debido a la expectativa que recaen sobre la perla colombiana, de 20 años.

“Yaser Asprilla es un jugador muy joven, hemos hecho muy buenos fichajes de jugadores con mucha calidad. Pero hemos de hacer equipo. Asprilla es un futbolista de un talento espectacular en el uno contra uno, en el tiro a puerta es Top, tiene una pierna izquierda increíble. Por eso hemos de tener tranquilidad con él, es un chico muy joven”, afirmó.

Sin embargo, Sánchez dejó claro que Asprilla será uno más y deberá ganarse su lugar en la cancha a pulso como sus demás compañeros: “Es un gran fichaje y queremos hacer de él un jugador de futuro. Pero hay que ir paso a paso y la presión es para todos, no solo para él. Es un jugador que nos da ilusión. Mi sensación y la del club es que un fichaje para muchos años. Puede jugar en todas las posiciones de arriba, es un ‘10′ que ha de jugar para el equipo”.

La venta al Girona se cerró por una cifra aproximada de 25 millones de euros, lo que generará un ingreso significativo para el Envigado FC, club que lo formó. En el acuerdo inicial de su traspaso a Watford, el club colombiano aseguró una plusvalía del 20% sobre una futura venta. Así, Envigado recibirá alrededor de cinco millones de euros, lo cual representa un ingreso sólido para la institución.

Cabe destacar que, la plusvalía se aplica únicamente a la primera transferencia de un club a otro; sin embargo, el Envigado FC conserva los derechos de formación de Yaser Asprilla. Esto significa que en futuras ventas, el club colombiano podría seguir beneficiándose económicamente.

En las últimas dos décadas el cuadro naranja se convirtió en uno los equipos colombianos que más vende jugadores, superando a instituciones como Deportivo Cali, que hasta hace unos años era la mejor cantera del país.