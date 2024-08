Rigoberto Urán reveló la gravedad de su caída en la Vuelta a España: “No hay que volear cuchillo”

Rigoberto Urán se cayó en la etapa seis de la Vuelta a España 2024 y debió abandonar la competencia - crédito @cyclecollective/X

Rigoberto Urán se vio forzado a decirle adiós a la última de sus grandes vueltas por la puerta de atrás, debido a una caída en la sexta etapa de la Vuelta a España que no le permitió continuar en la competencia, en la que era gregario de Richard Carapaz para buscar la camiseta roja.

Pese a que el hecho le dejó una fractura de cadera, el ciclista se pronunció sobre su condición y dejó clara cuál fue la gravedad de la caída, así como un mensaje respecto a lo que vendrá para las próximas competencias en la temporada 2024, que será el final de su carrera como profesional.

Mientras tanto, Harold Tejada se consolida como el mejor colombiano en la Vuelta a España y lo demostró durante la octava etapa, en la que peleó hasta el final por el triunfo, el cual le fue arrebatado por Primoz Roglic, pero le valió para ascender en la clasificación general.

“No hay que meter tornillos”

La lesión de Rigo durante la Vuelta a España fue una fractura en el trocánter mayor de su cadera izquierda, según el parte médico, que muchos aficionados consideraron que sería de gravedad y lo haría perder su temporada y, de paso, hacerlo retirar.

Sin embargo, el corredor habló en redes sociales sobre lo ocurrido, dando un parte de tranquilidad porque no fue necesario que lo operaran, solo tratarse en un centro asistencial y volver a casa con unas muletas, como se vio en una grabación que el antioqueño publicó.

El ciclista antioqueño afirmó que no necesita cirugía, tomará unas semanas para volver a la bicicleta y podría competir en lo que queda de 2024 - crédito @UranRigoberto/X

“Muchachos muchas gracias por todos sus mensajes. Les cuento que ya me encuentro en casa, en proceso de recuperación. La verdad es que es una lesión muy sencilla, o sea que no hay que operar, no hay que volear cuchillo, no hay que meter tornillos entonces va a curar rapidito. Unas cinco semanas sin bicicleta y ya luego quedamos super bien”, afirmó.

Aunque no lo dijo de manera específica, tal parece que Rigoberto Urán podría competir en una última carrera en 2024 después de la Vuelta a España, pero todo dependerá del tiempo de recuperación físico y ritmo deportivo, además de lo que decida el equipo norteamericano.

Rigoberto Urán viene de disputar el Tour de Francia 2024, no fue a los Juegos Olímpicos y se despidió de la Vuelta a España como profesional - crédito Benoit Tessier/REUTERS

Sobre lo que ocurrió durante el jueves 22 de agosto, en la sexta etapa de la Vuelta a España, el ciclista del Education First Easypost describió la caída y aseguró que no pudo levantarse: “Iba bajando rapidito y se me deslizó la llanta de adelante y ahí quedé”.

“Gracias por todos los mensajes”

Después de describir cómo se siente, Rigoberto Urán aprovechó para enviarle un mensaje a cada uno de sus aficionados, que en redes sociales y en público le expresaron su deseo de que se recupere pronto, ya que es una de las personas más carismáticas de la Vuelta a España.

“Agradecerle al equipo, a la organización de la Vuelta a España, por todo el apoyo que me brindaron estos días allá. Ahorita estamos en un proceso de recuperación y aquí vamos para adelante muchachos. Acuérdense que las cosas pasan y hay que continuar no podemos quedarnos lamentándonos, ni nada”.

Debido a su forma de ser, miles de personas aprecian a Rigoberto Urán en redes sociales y en público, los cuales enviaron sus deseos para que se recupere pronto - crédito Vincent West/REUTERS

El ciclista antioqueño, que fue subcampeón del Tour de Francia 2017, también explicó el uso de las muletas, pese a decir que no necesitaba cirugía, dejando claro que solo es un apoyo para reducir el dolor y muy pronto estará de vuelta a la bicicleta.

“¿Qué quiere decir esto? Un apoyito, pero puedo coger la escoba, la trapeadora, puedo lavar la loza… estamos listos muchachos, gracias por todos los mensajes que me llegaron todos estos días”, finalizó de decir el Toro de Urrao, con su manera particular de expresarse.