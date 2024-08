ExNacional se refirió a la eliminación de Junior en la Libertadores: “Muchas veces no se valora el desempeño”

Yerson Candelo ganó tres títulos con Atlético Nacional - crédito Dimayor

Tras su paso por el fútbol de Brasil y su fallido fichaje con Millonarios, Yerson Candelo recaló en las filas de América de Cali, que bajo la dirección técnica de Jorge da Silva acumula tres victorias, dos empates y una derrota en el rentado local.

El exjugador de Atlético Nacional fue una de las grandes incorporaciones del conjunto vallecaucano, que busca dar la pelea tanto en la Liga BetPlay Dimayor como en la Copa Colombia.

Candelo destacó la presentación de Junior en la Copa Libertadores

Yerson Candelo jugó en Atlético Nacional durante cinco años - crédito @nacionaloficial/X

Candelo, que ahora juega como lateral y extremo, enfatiza que una de las claves del éxito del equipo es la versatilidad y el compromiso de todos en el esquema defensivo y ofensivo. “Todos aportamos en defensa y ataque, es nuestra fórmula”, comentó El Alargue de Caracol Radio.

En cuanto al calendario de la liga, Candelo mencionó que el equipo debe manejar tiempos de competencia y recuperación, lo que les permite no solo recuperar energías, sino mejorar en los entrenamientos y disfrutar de tiempo con la familia.

El regreso de Duván Vergara, proveniente del fútbol mexicano, y la llegada de Candelo tras su paso por el fútbol internacional, representan significativas incorporaciones que fortalecen al América de Cali en el segundo semestre, comparable a los fichajes destacados que también hicieron Atlético Nacional y Millonarios.

Candelo también compartió su percepción sobre la estructura del fútbol colombiano y otras ligas, como la mexicana. Destacó que, aunque económicamente la liga azteca pueda ser más robusta, en Colombia existen los medios y los profesionales necesarios para competir a buen nivel. Cualquier carencia económica se suple con conciencia y esfuerzo en cada mercado de pases, apoyando a los jóvenes talentos y generando grandes transferencias internacionales.

El jugador de América de Cali habló de la presentación de Junior en la Libertadores - crédito @americadecali/Instagram

Sobre la comparación con la mentalidad del jugador colombiano, Candelo afirmó que ha habido una evolución notable. La vuelta de grandes estrellas a la liga supone un impulso relevante. El ex Deportivo Cali también fue consultado sobre la presentación del Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores en la que quedó eliminado en octavos de final tras en las dos confrontaciones ante Colo Colo.

“Para mí, Junior hizo un gran torneo, compitió, el fútbol no es de méritos y muchas veces no se valora un buen desempeño si no se logra el campeonato, defiendo a cabalidad nuestra liga, es una liga competitiva, nos hemos merecido ganar, hemos ido creciendo, en unos años nuestra liga va a dar mucho de qué hablar”, dijo Candelo para el medio citado.

Para finalizar, Candelo expresó que el objetivo del equipo es alcanzar la copa y la liga, con pasos firmes y constantes. La meta es sumar los puntos necesarios para llegar a los cuadrangulares, luego clasificar a la final y finalmente buscar el título, manteniendo siempre los pies sobre la tierra.

“Indudablemente, el objetivo es conseguir la Copa y la Liga, poder acercarnos, ir paso a paso, en primer lugar hacer el puntaje necesario para llegar a los cuadrangulares, luego clasificar a la final y luego ir por el título, es el mensaje que manifestamos, es significativo tener los pies sobre la tierra, pero es el camino que debemos recorrer, esto hasta ahora está empezando”.

En su última presentación, los ‘Diablos Rojos’ lograron un importante triunfo en condición de visitante ante Atlético Bucaramanga, al que derrotaron 2-1 con anotaciones de Duván Vergara y Adrián Ramos, mientras que por los ‘Leopardos’, convirtió Leonardo Flores.

El conjunto ‘Escarlata’ volverá a tener acción el domingo 1 de septiembre cuando se enfrente con Equidad en la capital de la República. En la tabla de posiciones, América marcha en la séptima casilla con 10 puntos.