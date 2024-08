Esta fue la petición que le hizo el papá de Linda Caicedo antes de que comenzara a jugar fútbol

Linda Caicedo fue figura en los juegos olímpicos de París 2024 - crédito Raquel Cunha / REUTERS

La copa del mundo femenina sub-20 está a la vuelta de la esquina. Por tal razón, la selección Colombia ya se encuentra en concentración para lo que será su debut mundialista el 31 de agosto de 2024, cuando enfrente a la selección Australiana de fútbol a partir de las 6 de la tarde en el estadio El Campín.

Una de las jugadoras clave para el combinado nacional liderado por Carlos Paniagua será Linda Caicedo, una de las mejores futbolistas del balompié femenino, que juega en el Real Madrid.

Con su debut profesional en América de Cali y su paso por el Deportivo Cali, Linda Caicedo de a poco se convirtió en una de las referentes del fútbol profesional femenino, pese a su juventud.

En ese tiempo, Mauricio Caicedo, padre de Linda, le solicitó a su hija que “siugue siendo la misma, la humildad no tiene precio”.

“Sigue siendo la misma, la humildad no tiene precio”

Linda Caicedo en el himno nacional junto a Manuela Vanegas y Daniela Arias - crédito Nir Elias / REUTERS

En la entrevista que brindó Mauricio Caicedo al espacio de 90 Minutos, del canal Telepacífico, habló sobre diversos temas, recordó con mucho sentimiento la solicitud que pidió cuando apenas comenzaba en el mundo del fútbol: “Le pido a Linda que siga siendo la misma; la humildad no tiene precio. Como familia le hemos inculcado ello: hoy puede estar en la cúspide, pero la humildad nunca se puede perder. La idea es que siga cosechando frutos y sea un ejemplo”, expresó el padre de la futbolista sobre la petición que le realizó a su hija.

“Papá, no quiero una muñeca, quiero un balón y unos guayos”

También en la misma conversación rememoró aquel momento cuando supo que Linda Caicedo decidió ser futbolista: “Una vez pasé por una tienda y vi una muñeca hermosa, divina y se la compré a mi hija. Era 22 de diciembre, llegué a la casa y le dije a mi esposa que vistiera a la niña porque íbamos a comprar una muñeca. Arregló a Linda y fuimos a buscar. Llegamos a la tienda y le dije a mi hija: ‘esa muñeca es para ti’. Pero al instante, ella respondió: ‘Papá, no quiero una muñeca, quiero un balón y unos guayos para jugar fútbol’. Me sorprendió la respuesta, por tal razón, le consulté a mi esposa y le dije: ‘no, pero fútbol y la muñeca, mejor comprémosle la muñeca’, sin embargo mi esposa me dijo: ‘Si ella no quiere la muñeca, ¿para que comprarla?’. recordó el padre de Linda Caicedo tras el cambio de la muñeca por un balón y los guayos.

Convocadas de la selección Colombia femenina sub-20, grupo definido para la copa del mundo

El director técnico Carlos Paniagua definió lo que serán las jugadoras que estarán como anfitrionas de la Copa del mundo sub-20, dentro de las cuales se destaca la presencia de Linda Caicedo:

Estas son las 21 jugadoras que representarán a Colombia en la Copa Mundial Femenina sub-20 de la FIFA Colombia 2024 - crédito FCF

Ana Mile González Herrera - Millonarios F.C.

Cristina Motta Chavarro - Independiente Santa Fe

Gabriela Rodríguez Salazar - América De Cali

Greicy Adriana Landázury González - Independiente Medellín

Jimena Ospina Domínguez - Deportivo Cali

Karla Daniela Viancha Gutiérrez - Independiente Santa Fe

Karla Dayana Torres García - Independiente Santa Fe

Juana Sofia Ortegón Giraldo - Deportivo Cali

Laura Daniela Garavito Perdomo - Millonarios F.C.

Ledys Esther Calvo Navarro - Millonarios F.C.

Linda Lizeth Caicedo Alegría - Real Madrid (ESP)

Liz Katerine Osorio Zuleta - Atlético Nacional

Luisa Fernanda Agudelo Morelo - Deportivo Cali

Maithe López Miranda - Real Santander

María Fernanda Viáfara Bravo - Alianza F.C.

Mary José Álvarez Espitaleta - Atlético Nacional

Natalia Hernández Sules - Deportivo Cali

Sintia Vanesa Cabezas Vanegas - América De Cali

Valeria Michelle Candanoza - Independiente Medellín

Yesica Paola Muñoz Rojas - Llaneros F.C.

Yunaira Jessely López Moreno - Atlético Nacional

Estos serán los partidos inaugurales de la selección Colombia en el grupo A

31 de agosto

Fecha 1

Colombia vs Australia - 6:00 pm - Estadio El Campín - Bogotá

3 de septiembre

Fecha 2

Colombia vs Camerún - 8:00 pm - Estadio El Campín - Bogotá

6 de septiembre

Fecha 3

México vs Colombia - 8:00 pm - Estadio Atanasio Girardot- Medellín