Yerson Mosquera se prepara para jugar en la Premier League: “Es un talento fantástico”

La Premier League comenzará el 16 de agosto y Colombia tendrá protagonismo en la nueva temporada, uno de esos jugadores es Yerson Mosquera que, después de tres años, por fin tendrá su debut en el torneo con el Wolverhampton, dueño de sus derechos deportivos.

Después de dos cesiones en tres años, Mosquera se encuentra preparado para su primer encuentro en la liga inglesa, lleva varias semanas en pretemporada con el equipo británico y su entrenador también lo ve con las condiciones para afrontar una de las competencias de más alto nivel en el mundo.

Sumado a eso, el defensor central, que quiere regresar a la selección Colombia para las eliminatorias, tiene mucha ilusión en realizar una buena temporada con los Wolves, en especial porque cuenta con la suficiente experiencia para ganarse un puesto en la formación titular.

“Quiero ayudar al equipo”

Para la temporada 2022/2023, el Wolverhampton se salvó del descenso por 20 puntos, pero quedó muy lejos de la pelea por un cupo a los torneos europeos, así que en la nueva campaña solo se piensa en clasificar a la Europa League o la Conference League.

El equipo, pensando en mejorar su parte defensiva, decidió que Yerson Mosquera, de buen trabajo con Villarreal en 2024, volviera para cumplir su contrato en la plantilla porque fue cedido tanto al conjunto español como al Cincinnati de Estados Unidos en 2023.

En entrevista con el medio Express & Star, el defensor colombiano dejó ver su emoción por pelear un puesto en los Wolves para la nueva temporada: “Si tengo la oportunidad de jugar aquí, lo haré lo mejor que pueda. Quiero quedarme aquí, quiero ayudar al equipo”.

Mosquera mencionó que, durante el mercado de fichajes, el regreso al conjunto inglés fue “una decisión muy difícil porque tengo contrato aquí y no sabía qué pasaría con mi futuro”, pero que fue lo mejor porque ahora “me siento cómodo, me siento preparado y ahora tengo más experiencia para jugar”.

Respecto al técnico Gary O’Neil, el cafetero señaló que “es una buena persona. Todo el mundo sabe lo abierto que es para hablar contigo y lo bien que se lleva con el grupo”; mientras que el timonel mencionó que el defensor “es un talento fantástico, un gran chico y me encanta trabajar con él. Ha tenido una pretemporada magnífica”.

Los colombianos de la Premier

Luis Díaz y Daniel Muñoz encabezan a seis jugadores colombianos listos para dejar huella en la Premier League 2024/25, que comienza este viernes en Old Trafford con el enfrentamiento entre el Manchester United y el Fulham. A medida que la liga más competitiva del mundo retorna, los seguidores colombianos estarán atentos a sus compatriotas.

Luis Díaz, delantero del Liverpool, ha sido una figura destacada desde su llegada a los Reds en enero de 2022. A pesar de los rumores que lo vinculaban con clubes como el Manchester City y el Barcelona, Díaz continuará brillando bajo la dirección de Arne Slot esta temporada. Sus habilidades para desbordar por las bandas y su capacidad de finalizar jugadas prometen un impacto significativo en la ofensiva del Liverpool.

Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace, se ha consolidado en su posición desde su incorporación en enero de este año. Muñoz, jugador habitual de la Selección Colombia, es conocido por su solidez defensiva y su capacidad para proyectarse en ataque. Su buen rendimiento ha asegurado su titularidad en el debut del Palace contra el Brentford el próximo domingo.

Jefferson Lerma, compañero de Muñoz en el Crystal Palace, y otros cuatro colombianos también formarán parte de esta temporada. Jhon Jáder Durán, del Aston Villa, busca consolidarse en el equipo liderado por Unai Emery, compitiendo en la delantera junto a Ollie Watkins. Luis Sinisterra, en el Bournemouth, intentará superar las lesiones previas y convertirse en una pieza clave para los Cherries.

Yerson Mosquera, que regresa al Wolverhampton, buscará ganarse un puesto en el once inicial. Su adaptación a diferentes posiciones en el ataque podría ser decisiva bajo la dirección de Gary O’Neil. Aún existe la posibilidad de un séptimo colombiano en la Premier: Steven Alzate, a prueba en el recién ascendido Ipswich Town.