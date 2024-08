Ciclo olímpico para Los Ángeles 2028 peligra por la reducción de presupuesto: así lo explicó Clara Roldán

Clara Luz Roldán, exdirectora de Coldeportes, criticó la reducción del presupuesto al deporte en 2025 y los riesgos de cara a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 - créditos Colprensa / Reuters

El final de París 2024 dejó muchas dudas y temores entre los deportistas y aficionados colombianos, debido a la reducción al presupuesto del deporte para 2025, a falta de aprobación en el Congreso, y que será un duro golpe en el inicio del ciclo olímpico hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Clara Luz Roldán, exdirectora de Coldeportes, mencionó los riesgos de que no se tengan los recursos para apoyar a los atletas y federaciones, ya que muchos de ellos se quejaron de la falta de más dinero para su preparación, como Tatiana Rentería, en lucha, o Yeison López en pesas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sumado a eso, la exfuncionaria explicó que el desempeño de Colombia en los Juegos Olímpicos viene en caída libre en los últimos años, ya no hay muchos deportistas con opción de ser medallistas de oro y falta más proyectos para buscar talentos jóvenes en el territorio nacional.

“No es posible pensar en un ciclo olímpico exitoso”

Con la noticia del Ministerio del Deporte de que pasará de manejar más de un billón de pesos a un poco más de 400.000 pesos en 2025, distintos sectores del país levantaron su voz de protesta contra el Gobierno de Gustavo Petro, pues todo se dará en el inicio del camino a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

A través de su cuenta de X, Clara Luz Roldán se refirió al tema y mencionó que los deportistas colombianos necesitan mucho apoyo, no cortarlo: “Yo pienso que la culpa nunca es de los deportistas. Ellos van a dar su 100% siempre, y cómo no, si para eso se han preparado toda su vida. Lo dijo el entrenador de Queen Villegas, lo dijo Tatiana Rentería, lo dijeron varios atletas jóvenes: con un plan de preparación de cuatro años, y no de los últimos cuatro meses, esas medallas de oro serían más factibles, porque en Colombia lo que tenemos es talento”.

Clara Luz Roldán fue directora de Coldeportes en 2016, cuando Colombia logró ocho medallas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro - crédito Colprensa

Para la exdirectora de Coldeportes, recortar recursos es arriesgar el desempeño del país en los Juegos Olímpicos: “No es posible pensar en un ciclo olímpico exitoso a Los Angeles 2028 si el primer año lo vamos a empezar con una reducción del 65% del presupuesto al deporte en Colombia. En el proyecto de presupuesto, el Gobierno Nacional asignó solo $460 mil millones para el Ministerio del Deporte, después de haber tenido 1.3 billones en 2024″.

“Para que se hagan una idea, en 2025, Colombia va a tener un presupuesto para el deporte similar al que tuvo cuando yo fui directora de Coldeportes en 2016, ($414 mil millones) hace ocho años. ¿Usted cómo haría para que le alcance el dinero en su casa, si de ganar el salario mínimo actual, pasara a recibir el salario mínimo de hace 8 años? Exacto. Sería angustiante. Así está el deporte ahora para 2025 en Colombia”, añadió.

El Gobierno “aún están a tiempo de recomponer”

Entre Londres 2012 y Tokio 2016, Colombia logró un total de 17 medallas, cuatro de ellas fueron de oro y se consolidaron muchos deportistas como Catherine Ibargüen, Óscar Figueroa y Mariana Pajón, pero en París 2024 se terminaron varios ciclos profesionales.

Es por eso que Clara Luz Roldán le pidió al Gobierno que se deben trabajar no solo con los cuatro medallistas de París 2024, sino con los 14 ganadores de diplomas olímpicos: “Mi llamado es al presidente Gustavo Petro, a la ministra Luz Cristina López. Aún están a tiempo de recomponer el camino”.

Queen Saray Villegas fue una de las ganadoras de diploma olímpico en París 2024, al ser cuarta en el BMX Freestyle - crédito Esa Alexander/REUTERS

“Si lo hacen bien en los dos años que quedan de su gobierno, dejarán huella en el deporte, y los logros que se alcancen en Los Angeles 2028 llevarán también su sello. La historia de Colombia en Juegos Olímpicos todavía es corta, pero no es solo un evento, es el deporte como transformador social”, afirmó.

Lo que se necesita

Para las próximas justas, la exgobernadora del Valle mencionó que se deben construir “canchas de Squash para que renazca el interés por practicar este deporte, fortalecer los procesos del skate, el bmx y los deportes de nuevas tendencias, e iniciar procesos de formación y aprendizaje de deportes tan nuevos en nuestro continente como el críquet, el flag football o el lacrosse, que seguramente serán las novedades de 2028″.

“Escuchen a los atletas y a los entrenadores, a las Federaciones, y a los departamentos, señor presidente y ministra. Ellos a gritos piden mejores escenarios, porque en los que entrenan no tienen las condiciones dignas, o ni siquiera tienen escenarios para sus deportes”, agregó.

Squash será uno de los deportes que estarán en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, Colombia tiene una federación y con opción de clasificar deportistas - crédito Federación Colombiana de Squash

Sin embargo, Roldán afirmó que, para lograr ese recambio generacional, no se tiene un plan para encontrar nuevas promesas: “Atrás quedaron las Escuelas de Formación Deportiva que llevamos a todos los rincones del país para formar niños y niñas en el deporte, o los Cender, que eran los Centros de Desarrollo Deportivo para detectar talentos muy jóvenes y llevarlos progresivamente al alto rendimiento. De ahí salieron Ángel Barajas, Tatiana Rentería y muchos jóvenes más que hoy están llegando a podios olímpicos”.