Falta de apoyo: los ganadores de un diploma olímpico no reciben ningún premio en Colombia

12 deportistas colombianos han logrado ganar un diploma olímpico en París - crédito Montaje Infobae

Los Juegos Olímpicos son las justas deportivas más importantes del mundo, lo que hace que ganar una medalla en este evento signifique uno de los mejores resultados para la carrera de los atletas.

Es por ello por lo que múltiples países se toman con gran importancia el ciclo olímpico, que son los cuatro años de transición que existen entre un evento y otro, en este caso, el tiempo que paso entre Tokio 2020 y París 2024.

Sin embargo, esto no se registra en Colombia, en donde el Gobierno nacional solo le garantiza un apoyo fijo a los atletas que se han clasificado para los olímpicos durante el último año de preparación, mientras que ellos deben garantizar por su cuenta el dinero requerido para seguir compitiendo antes de ello.

Esto ha sido criticado por varios deportistas que representaron a Colombia en París, ya que para poder estar en las justas deportivas se requiere una preparación de tiempo completo, al estar compitiendo frente a los mejores del mundo en su disciplina.

“Esperar que el apoyo del Comité y la Federación sea desde mucho antes, no solo desde el último año de clasificación”, declaró Gaviria a Noticias Caracol.

En Colombia solo se premia a los medallistas

Queen Villegas Serna ganó un diploma olímpico en París 2024 - crédito AP AP

Además del anuncio por parte del Gobierno nacional de la reducción del presupuesto destinado para el deporte, otro factor que ha generado rechazo es que el país solo premia a los atletas que ganen una medalla en los olímpicos, siendo solo tres hasta el momento; Ángel Barajas, Yeison López y Mari Leivis Sánchez.

Esta crítica se debe a que en los olímpicos también reciben condecoración los deportistas que ocupen del cuarto al octavo lugar en su disciplina, que en este caso se trata de un diploma olímpico con el que se confirma que el atleta estuvo entre los mejores en el mundo en las justas.

El diploma olímpico se entregó por primera vez en Londres 1948 para el cuarto, quinto y sexto lugar, pero en 1984 el COI decidió aumentar el número de deportistas al entender que estar en esos puestos en unos Juegos Olímpicos es algo complejo.

A pesar de esto, varios países no han asegurado ningún tipo de premio para los deportistas que obtengan este reconocimiento, siendo Colombia uno de ellos, ya que el Ministerio del Deporte confirmó que los únicos premios serán para los medallistas.

En Colombia un medallista de oro recibe 343 millones, uno de plata 191 millones y por una medalla de bronce el atleta cobra 136 millones, mientras que los doce deportistas que ganaron un diploma olímpico volverán al país sin ningún tipo de premio económico para tener que comenzar de nuevo el ciclo de preparación.

Flor Denis Ruiz fue la última colombiana que ganó un diploma olímpico - crédito Reuters REUTERS

La comparación con otros países

Colombia no es el único país que no entrega un premio económico por ganar un diploma olímpico; sin embargo, otros gobiernos han buscado alguna forma de incentivar a sus deportistas de otra manera.

Por ejemplo, para los Juegos Olímpicos de París 2024, en Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció que por primera vez los representantes de su nación recibirían un estímulo de $500.000 dólares divididos entre los participantes.

Debido a que el vecino país tuvo 40 deportistas en las justas mundiales, cada uno de ellos recibió $12.500 dólares (alrededor de 50 millones de pesos), así no ganara una medalla, mientras que los que hicieran podio ganarían entre $100.000 y $150.000 dólares.

Otra muestra de las diferencias que existen respecto al apoyo que reciben los colombianos fue expuesta por el medallista de bronce en Londres 2012, Carlos Mario Oquendo, que reveló que los atletas de otros países reciben un pago fijo y asegurado durante los cuatro años del ciclo olímpico.

“Salimos varios medallistas y estábamos hablando de “venga en su país cuánto le pagan por su medalla”… Se quedó mirando la de Nueva Zelanda, “¿cómo así, en su país les dan plata por la medalla?, a nosotros nos dicen, vea, esta es su plata para todo su proceso y ya, cuando me consigo mi medalla me dicen es gracias, no al revés”, que es como debería ser”, recordó Oquendo durante una entrevista en MecaTV.