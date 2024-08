Nairo Quintana vuelve al ruedo: Movistar confirmó importante decisión con el colombiano

Nairo Quintana ha demostrado un gran rendimiento en la última semana del Giro de Italia incluso integrando las fugas - crédito Giro de Italia

Nairo Quintana volverá a las competiciones ciclistas más rápido de lo esperado. Después de una lesión en la mano sufrida durante la Vuelta a Suiza en junio, parecía que su participación en la Vuelta a España estaba en riesgo.

Sin embargo, su recuperación ha superado las expectativas, y el ciclista colombiano reaparecerá la próxima semana liderando al Movistar Team en la Vuelta a Burgos como preparación para la Vuelta a España.

Nairo Quintana se pone a punto para la Vuelta a España

La escuadra del pedalista colombiano emitió un comunicado oficial en el que afirmaba: “Movistar Team disfrutará este agosto del regreso a la competición de Nairo Quintana, a quien su fractura en la mano en la Vuelta a Suiza del pasado mes de junio no ha impedido prepararse con ilusión para su segunda Gran Vuelta de la temporada 2024″. Esta será una oportunidad para Quintana de mejorar su condición física después del desafiante Giro de Italia.

De acuerdo con información del Movistar Team, Quintana hará su aparición en la Vuelta a Burgos, que comenzará el 5 de agosto, como parte de su preparación para la Vuelta a España, cuyo inicio está programado para el 17 de agosto en Lisboa. El equipo enfatizó que “el boyacense de la escuadra ‘telefónica’ estará este lunes 5 en el arranque de la Vuelta a Burgos, su última competición antes de la gran ronda española”.

Durante la Vuelta a Burgos, Quintana llegará sin la sombra de su compañero Enric Mas, lo que le permitirá ser el líder del equipo durante la semana de competencia. Lo acompañarán ciclistas destacados como Javi Romo, Rubén Guerreiro, Iván Romeo, Iván García Cortina, Jon Barrenetxea y Jorge Arcas.

Esta alineación refuerza la confianza del equipo en Quintana como capo, libre para buscar su competitividad en la clasificación general, dejado a un lado su rol como gregario de lujo para Mas en la Vuelta a España.

Otros colombianos confirmados para la Vuelta a Burgos incluyen Santiago Umba (Astana), Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Jesús David Peña (Jayco AlUla), Álvaro Hodeg (UAE Team Emirates), Esteban Chaves (EF Education), y Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe).

La Vuelta a Burgos constará de cinco etapas, con tramos especialmente duros en la montaña. La etapa reina, programada para el 7 de agosto, contará con cuatro puertos de montaña, uno de primera categoría y otro fuera de categoría en Lagunas de Neila. “Son cinco fracciones de competencia con grandes tramos de montaña para que Nairo se empiece a probar”, destacó el informe del equipo.

Respecto a lo sucedido en Suiza, Quintana sufrió una caída en la tercera etapa del Tour de Suiza el 10 de junio, que le ocasionó una fractura en la mano derecha. “Nairo pasó pruebas radiológicas anoche. Quintana sufre una fractura no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha. El colombiano seguirá tratamiento mediante inmovilización”, especificó el día siguiente el Movistar Team en un informe.

Más tarde, Quintana detalló a la prensa: “Ayer he tenido la caída. Intenté librar, al final caí en la hierba. No me hice rasguños ni nada. De hecho, ni la mano la tengo rasguñada. Pero algo me pegó en el hueso y me fracturé la mano y bueno, estoy fuera de competición”. También aseguró que su objetivo es regresar a las carreras. Después de algunos días con el brazo inmovilizado, retomó el entrenamiento con precaución médica para evitar contratiempos.

Durante julio, Quintana compartió en sus redes sociales varios entrenamientos, aumentando la dificultad de sus subidas, siempre con el objetivo de la Vuelta a España en mente. En las publicaciones, Quintana dejó claro su deseo de volver al máximo nivel y romper la racha de más de dos años sin ganar una etapa en una gran vuelta.