Juegos Olímpicos París 2024: Sin Mayra Ramírez ni Catalina Usme, Colombia clasificó a la próxima fase

Canadá derrotó 1-0 a Colombia en Niza - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Por la tercera jornada del grupo A, la selección Colombia se vio las caras con Canadá, vigente campeón olímpico, que llegaba con necesidad de un triunfo tras la sanción que recibió por espionaje, por lo cual la FIFA decidió castigar al conjunto norteamericano quitándole seis puntos.

A pesar de la sanción, Canadá se repuso con una victoria 2-1 sobre Francia, resultado que le sirvió para llegar con vida en su último encuentro ante el combinado cafetero, que se repuso de su caída ante las locales con un triunfo ante Nueva Zelanda.

Primer tiempo en tablas

A pesar de la derrota, Colombia clasificó a los cuartos de final del fútbol femenino de los Juegos Olímpicos - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Una de las novedades previo al duelo ante Canadá fue la baja a última hora de Catalina Usme, que por lesión no pudo ser de la partida, por lo que Ángelo Marsiglia apostó por Ilana Izquierdo. Las ‘Chicas Superpoderosas’ saltaron al campo de juego con 4-4-1-1 con Manuela Paví como carta de gol.

Como era de esperarse en los primeros minutos, las canadienses se adueñaron de la pelota; no obstante, no generaron opciones de riesgo sobre la portería de Katherine Tapia. Por su parte, la Tricolor intentó sorprender en más de una ocasión en la contra, aunque no tuvo éxito.

Los primeros 45 minutos no hubo goles, situación que mantenía a Colombia como líder del grupo gracias al empate transitorio a un tanto entre Francia y Nueva Zelanda en Lyon.

Los goles llegaron en la parte complementaria

Vanessa Gilles le dio el triunfo a Canadá sobre Colombia - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Con la necesidad del resultado para no quedarse fuera de los Juegos Olímpicos París 2024, Canadá salió a todo o nada. Colombia mantuvo el orden con la tranquilidad de estar en zona de clasificación.

A los 61 minutos de juego llegaría el primero del encuentro tras un tiro de esquina desde el costado derecho ejecutado por Jessier Flemming, que Vanessa Gilles aprovechó para mandar al fondo de la red con un golpe de cabeza.

Con un cabezazo, la canadiense puso a ganar a su selección ante Colombia - crédito Claro Sports

Tras el tanto recibido, el conjunto cafetero trato de buscar el empate, pero no tuvo oportunidades claras para materializar sobre la portería custodiada por Kailen Sheridan.

El ingreso de Daniela Montoya tampoco surtió, ya que Colombia no pudo llegar a la igualdad; sin embargo, la participación de la Tricolor en los Juegos Olímpicos 2024 no deja de ser histórica por el hecho de clasificar a la próxima fase como mejor tercero, pues en Londres 2012 y Río 2016 quedó eliminado en primera ronda.

La jugadora colombiana con mejor calificación fue Leicy Santos, que recibió un 7,3 con un 77% de pases efectivos, de acuerdo con los registros de la aplicación 365 Scores.

Cuándo y contra qué país jugará la selección Colombia

Ahora la amarilla deberá pasar la página de la derrota contra Canadá y concentrarse en su próximo objetivo que será mucho más complejo.

En los cuartos de final del fútbol olímpico femenino, la selección Colombia tendrá un fuerte contendor al frente, pues se medirá ante España, uno de los favoritos a colgarse el oro en estas justas, que tiene entre sus filas a Alexia Putellas, jugadora del Barcelona que es considerada por muchos la mejor del mundo.

Su favoritismo no es casualidad, dado que España domina en el fútbol femenino, por algo son campeonas mundiales en la categoría sub-17, sub-20 y también en la mayores, lo que significa un lindo reto para Colombia, que podrá contar con Mayra Ramírez y Catalina Usme.

Alexia Putellas anotó el segundo tanto ante Brasil - crédito Susana Vera/REUTERS

Así llega España contra Colombia

Las dirigidas por Montse Tomé integraron el grupo C junto con Nigeria, Japón y Brasil, adversarios a los que derrotó para avanzar a los cuartos de final con puntaje perfecto.

El encuentro entre España y Colombia será el primero en la categoría de mayores, pues el único antecedente que hay fue el enfrentamiento en la final de la copa del mundo sub-17, que se disputó en la India, donde las europeas se impusieron por la mínima diferencia.