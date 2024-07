El Tour de Francia sancionó a Jasper Philipsen y favoreció a Fernando Gaviria en la etapa 6 del Tour de Francia

Fernando Gaviria es la carta del Movistar Team para los embalajes, aunque su equipo no tiene grandes armadores del tren para el sprint - crédito Movistar Team

Jasper Philipsen, ciclista belga del equipo Alpecin-Deceuninck, fue descalificado este jueves tras terminar en segunda posición en la sexta etapa del Tour de Francia 2024.

La causa de su descalificación fue la infracción de una norma que exige que los ciclistas mantengan una línea recta imaginaria durante el esprint final para evitar colisiones y garantizar la seguridad del pelotón, según informó la organización del evento.

El velocista terminó justo detrás de Dylan Groenewegen, el ciclista neerlandés que se llevó la victoria en la etapa. Sin embargo, luego de revisar las imágenes de la llegada, los jueces determinaron que Philipsen obstruyó la trayectoria del corredor Wout van Aert, del equipo Visma-Lease a Bike, lo que llevó a la decisión de su descalificación. La decisión fue celebrada por Fernando Gaviria, que en primera instancia había acabado en el cuarto puesto.

Sin embargo, la descalificación del belga le permite subir un puesto, alcanzando el podio en la etapa y sumar 110 puntos en el ranking de la UCI. Este es su segundo podio en la edición 111 de la Grande Boucle, luego de su actuación en la etapa 3, entre Piacenza y Torino, donde fue segundo, siendo superado únicamente por el africano Biniam Girmay.

Philipsen, conocido por sus habilidades en el sprint, había ganado cuatro etapas en la edición pasada del Tour de Francia. Pero este año, parece estar reviviendo desafíos del pasado que le valieron el apodo “The Disaster”. Esta descalificación en Dijon representa un contratiempo significativo en su campaña actual.

Las imágenes que fueron observadas por los jueces mostraron a Philipsen desviándose de su línea recta, lo que infringe una regla claramente establecida para prevenir accidentes a altas velocidades. Esta norma es esencial para evitar caídas y proteger la integridad física de los ciclistas. Así quedaron finalmente las posiciones de los colombianos en la etapa 7 del Tour de Francia:

1. Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) - 3 horas, 31 minutos y 55 segundos

2. Biniam Girmay (Intermarché - Wanty) - m.t.

3. Fernando Gaviria (Movistar Team) - m.t.

39. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - m.t.

46. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - m.t.

165. Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) - m.t.

La dura crítica de Wout Van Aert a Jasper Philipsen

El belga Wout Van Aert, sexto en el esprint de Dijon, se mostró contrariado con la maniobra que le costó la desclasificación al belga Jasper Philipsen, y que le impidió al ciclista del Visma disputar la victoria. El corredor del Alpecin perdió la segunda plaza por bloquear a Wout van Aert en el esprint.

“Jasper Philipsen me volvió a cerrar. Es una mala costumbre suya. No fue muy peligroso porque todavía podía frenar. Estaba a su altura y me echó directamente a la barrera. Me sintió venir y no es profesional cerrar la puerta de esa manera”, explicó Van Aert.

Van Aert se dio por contento por librarse de la caída, pero se mostró partidario de la desclasificación de Philipsen: “¿Estoy enfadado? Principalmente estoy contento de haberme mantenido en pie. Me enfadaría si no hubiera sanciones. No es necesario que lo expulsen de la carrera por mí, pero una desclasificación sería adecuada”, concluyó.

Así será la Etapa 7 del Tour de Francia 2024

Así será la Etapa 7 del Tour de Francia 2024 - crédito Tour de Francia

La primera contrarreloj individual del Tour de Francia 2024 se celebrará el viernes 5 de julio. Esta crucial etapa, la etapa 7, cubrirá 25,3 kilómetros entre Nuits-Saint-Georges y Gevrey-Chambertin. Los especialistas valoran esta etapa por su perfil variado, que incluye subidas cortas de hasta el 6.5%.

El británico Mark Cavendish, representante del equipo Astana, será el encargado de abrir la jornada a las 6:05 a.m. hora colombiana. Un total de 58 ciclistas partirán en intervalos de sesenta segundos, mientras que los siguientes competidores lo harán en periodos de noventa segundos, exceptuando a los últimos nueve corredores. El primer colombiano en partir será Fernando Gaviria, mientras que el último será Egan Bernal