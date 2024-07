Conmebol liberó los audios de las jugadas polémicas entre Colombia y Brasil: acierto en la de Davinson y error en penalti a Vinicius

El VAR acertó en su decisión de marcar fuera de lugar del defensor, pese a los ajustada de la jugada - crédito Conmebol

La selección Colombia avanzó a la siguiente fase del torneo, ocupando el primer lugar del grupo D con siete puntos, superando a Brasil, Costa Rica y Paraguay.

Este logro se obtuvo a pesar de una controversia en su último partido, en el que el VAR anuló un gol de Dávinson Sánchez al minuto 19 por fuera de lugar. La acción generó numerosas reacciones en redes sociales, donde se discutió la validez de la decisión tomada por el árbitro argentino Mauro Vigliano.

El gol anulado recordó a muchos aficionados el incidente de 2014 durante la Copa Mundial de la FIFA en Brasil, cuando un gol de Mario Alberto Yepes también fue anulado por un fuera de lugar. En esta ocasión, la repetición mostró que el jugador tomado como referencia era Jhon Córdoba, quien no fue el autor del gol, lo que dejó dudas sobre la decisión del VAR.

La Confederación Sudamericana de Fútbol, en su intención de dar transparencia a la decisión de los árbitros en los partidos de competencias organizadas por ellos, liberaron el audio de la conversación con la que determinaron que el defensor central estaba en fuera de juego.

Además, publicaron el video en donde se llegó a la decisión de respetar la decisión de Jesús Valenzuela por una falta en el área de Colombia reclamada como penalti por Vinicius Jr. y la delegación de Brasil

Esta fue la conversación en la sala de Videoarbitraje entre el VAR, AVAR y el árbitro

VAR: “Delay”

AVAR: “Delay, fuera de juego”

VAR: “Con la Goal Line va a ser. Ese es el punto de partida”

AVAR: “Esperamos para chequear”

Árbitro: “Perfecto, ok. Espero”

VAR: “Tranquilo. Cabecea el 23″

AVAR: “Es una situación fina, Jesús. ¿Ok?

Árbitro: “Ok, ¿Cómo van? ¿Van a trazar?”

AVAR: “Sí”

VAR: “¿Vos lo tenés? Dejámela correr. Lo que pasa es que no veo el punto de partida. Dame, volvé para atrás. Muy ajustada chicos, necesito tiempo

Árbitro: “Perfecto, tomate tu tiempo, Mauro. Está bien”

VAR: “Sí, no puedo tirar líneas acá porque no le veo los pies. Necesito ¿la high behind tiene líneas? Bien, vamos con la high behind. Punto de partida está bien, quiero identificar si es ese el 23. No tires líneas todavía. Bien, vamos a trazar, un cuadro más, uno menos, uno más. Ese es el punto. Tirame una línea, necesito identificar el último defensor. El último blanco parece ser este, mira y el pie del delantero parece estar ahí. Más abajo, a la punta del botín”

AVAR: “Es muy fina Jesús, ¿está bien?

Árbitro: “Está bien”

VAR: “¿Estamos seguros de que es ese verdad?

AVAR: “El 23. El segundo atacante, es el que cabecea”

VAR: “Chicos offside, confirmado”

Falta a Vinicius era penalti, según Conmebol: “es penalti y contacto imprudente

La Conmebol dijo que hubo una mala apreciación de la jugada por parte del árbitro y de los jueces de la sala VAR - crédito Conmebol

Vinicius no jugará los cuartos de final de la Copa América tras recibir una tarjeta amarilla en el empate 1-1 entre Brasil y Colombia. El extremo brasileño fue una de las figuras destacadas de la Canarinha, quien tuvo dificultades en la precisión de sus jugadas ofensivas.

Durante el minuto 42 del primer tiempo, Vinicius reclamó un posible penalti luego de una entrada de un defensor colombiano mientras se preparaba para centrar desde una posición peligrosa. El árbitro no sancionó la falta y tras la revisión del VAR, también se decidió no otorgar el penalti, generando protestas tanto del jugador como del técnico Dorival.

Horas después del partido, la Conmebol reconoció su error mediante un video en el que explicó que el defensor no tocó el balón y cometió una falta imprudente. La Confederación Sudamericana de Fútbol también divulgó los audios del VAR que mostraron cómo se revisó la jugada desde varios ángulos, pero se confirmó incorrectamente la decisión del árbitro de no conceder el penalti.