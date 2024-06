Para qué está Colombia en la Copa América, según Javier Hernández Bonnet: “Son más los rumores que las certezas”

El periodista afirmó que el proceso Lorenzo no debe calificarse por ser campeón o no de la cita continental - crédito Getty/CaracolTelevisión

En los últimos años, hablar de la selección Colombia termina siendo un factor por el que se termina hablando de Javier Hernández Bonnet, que lleva más de 30 años cubriendo la información de La Tricolor y comentando gran parte de los partidos del equipo nacional.

Es por ello por lo que, a menos de un mes de que inicie la edición 48 de la Copa América, que se desarrollará en Estados Unidos, el comunicador habló con Infobae Colombia sobre el presente del equipo de Néstor Lorenzo y su postura sobre cuál debe ser el objetivo de la selección en el torneo continental.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En primer lugar, Bonnet habló sobre la convocatoria de 28 jugadores, sobre lo que afirmó que Lorenzo ha logrado completar una mezcla entre jóvenes y veteranos.

“Hay un punto ideal que es el de saber mezclar con los jóvenes, porque este es un proyecto que tiene en el camino la Copa América, pero el foco debe estar en el mundial del 2026, entonces, cuando vos tenés esa capacidad de mezclar y ese fue el éxito de Lorenzo, que no barrió con lo que había para poder echarle mano a lo de abajo, sino que jugó a la mixtura, eso termina siendo muy productivo y yo creo que la muestra es lo que estamos recibiendo ahora, que nadie se sienta dueño de nada, hace que James Rodríguez que antes se demoraba para llegar a la concentración, ahora es el primero y es porque sabe que detrás de él hay otras soluciones que en cualquier momento pueden estallar”.

Sobre los dos jugadores que tendrán que ser descartados para presentar la lista final para la Copa América, Bonnet indicó que serán cruciales los juegos amistosos frente a Estados Unidos y Bolivia.

“Está llevando 28 es para evitar tener alguna circunstancia, que se le pareció un lesionado o algo por el estilo y tener que llamar a alguien que no está conviviendo. Hay como una especie de carta de confianza, también, si no se dan las eventualidades, tendrá que tomar una decisión, pero tiene la manera de medirla en estos días que va a tener el equipo reunido para los amistosos”, afirmó Javier Hernández Bonnet a Infobae Colombia.

28 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para los partidos ante Estados Unidos y Bolivia antes de la Copa América USA 2024 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Sobre los objetivos que tendrá la selección Colombia en la Copa América, Bonnet indicó que se debe buscar pelear el título, pero utilizó una referencia de Jorge Valdano, para señalar que no es lo más importante.

“Yo siempre respondo con algo que dijo Jorge Valdano en un seminario en Medellín, se paró un empresario y le dijo. “¿Cómo se hace para ser campeón?”, y dijo (Valdano) “muy fácil, hay que alinear los astros”, cuando dice eso, es que no solo tienes que jugar bien, sino que tienes que contar con muchas circunstancias alrededor. Creo que decir que es obligatorio ganar, sí, ese es el deseo que todos tenemos, pero que si esta elección no gana es un fracaso, no, yo no soy de los que pienso así”.

Los rumores que se han generado sobre el futuro de Luis Díaz y Jhon Arias también fueron mencionados por el periodista, que indicó que, desde su conocimiento, considera hay más movimiento en la prensa que posibilidades reales de que los mencionados cambien de club antes de la Copa América.

“Yo creo que son más los rumores que las certezas, por ejemplo, Jhon Arias habló en las últimas horas y dijo que no está interesado todavía en salir. A Luis Díaz lo han intentado acomodar en otros lados, pero él se vino con la seguridad de que sigue en el Liverpool, porque así se lo hicieron saber, entonces yo digo que ese fantasma está por fuera, por lo menos en este episodio de Copa América”, declaró Bonnet al respecto.

Bonnet afirmó que ganar debe estar en los planes, pero no es lo más importante en estos momentos del proceso - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Por último, Javier Hernández Bonnet afirmó que en una de las posiciones sobre las que más existen dudas, que es la portería de la selección, entiende que Camilo Vargas ha hecho lo necesario para que David Ospina comprenda que debe ser suplente en la actualidad.

“Yo estoy casi que seguro de que el dueño de la portería es Camilo y que Ospina, con quien tienen muy buena relación, porque eso porque esos dos personajes se quieren, llevan más de diez años compartiendo habitación, que David Ospina ha entendido que esta vez Camilo está por encima de él”, puntualizó.