Jorge Luis Pinto explicó por qué no vuelve al Deportivo Cali: “Me dijeron que daban por concluido lo conversado”

Jorge Luis Pinto descartó al 100% su regreso como director técnico del Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali

El Deportivo Cali, en búsqueda de recuperación en el segundo semestre del 2024, enfrenta un desafío mayúsculo tras un primer semestre para el olvido, que los dejó penando en la zona de descenso del Fútbol Profesional Colombiano.

En un esfuerzo por revertir esta crítica situación, la directiva del equipo vallecaucano intensifica la búsqueda de un nuevo director técnico que lidere el proyecto de salvación durante el torneo clausura. Este movimiento viene como respuesta a los resultados insatisfactorios obtenidos bajo la gestión previa, en la que Jaime de la Pava no logró cumplir con las expectativas.

Una vez comenzó la búsqueda de nuevo técnico, el nombre de Jorge Luis Pinto volvió a sonar para el equipo. Sin embargo, y a pesar de tener varios acuerdos concretados, el propio técnico confirmó que no volverá a ocupar el cargo, cerrando así cualquier especulación sobre su posible reincorporación.

Jorge Luis Pinto tenía varios acuerdos para volver al Deportivo Cali, pero las directivas descartaron su proyecto deportivo - crédito @AsoDeporCali/X

En unas cortas declaraciones con Caracol Radio, el entrenador nacido en San Gil, Santander, entregó los detalles de por qué sus negociaciones con el club azucarero cayeron de un día para otro. Justo cuando ya tenía agendado su viaje a la Sucursal del Cielo para firmar su nuevo contrato, Pinto develó que recibió una llamada de las directivas donde le indicaron que todo había finalizado y no iban a seguir adelante con su vinculación.

“Todo terminó el viernes por la tarde. En las charlas se definió todo, el tiempo, la plata, las opciones que habían de contratar dos jugadores clase A y toda la cosa. El viernes me llamó Guido (Jaramillo) que no, que daban por concluido lo que se había dialogado”, aseguró Pinto.

De esta forma, el cuadro vallecaucano se mantiene firme tras la huella de Hernán Torres, actual timonel de Emelec de Ecuador. Su contrato con el club vence a mediados de este año, y este el tiempo perfecto para llegar al club verdiblanco y salvar al equipo del descenso para la Liga BetPlay I-2024.

Jorge Luis Pinto dirigió por última vez al Deportivo Cali en el torneo apertura de 2023 - crédito Colprensa

Durante su paso por el Cali a finales de 2022 e inicios de 2023, Pinto dirigió al equipo en 31 compromisos, de los cuales ganó 11, empató 12 y perdió 8, registrando un rendimiento mucho mejor al que logró su sucesor Jaime de la Pava.

La situación del Deportivo Cali es especialmente compleja, considerando tanto los desafíos deportivos como financieros a los que se enfrenta. La urgencia de encontrar un líder técnico apropiado que pueda guiar al equipo en estos tiempos de crisis, se ha convertido en la prioridad máxima para las directivas del club, quienes ya evalúan diversas opciones para este rol crucial.

Por qué Pinto dejó el Deportivo Cali en 2023

Jorge Luis Pinto renunció a su puesto como técnico del Deportivo Cali en julio de 2023 - crédito Colprensa y Jesús Aviles

En julio de 2023, el técnico se vio forzado a renunciar a su cargo luego de haber experimentado algunas diferencias con las directivas de cara al futuro del proyecto deportivo. Fuera de la crisis económica, en la que varios de sus jugadores no recibieron sus pagos a tiempo, la administración del club estuvo mirando algunos fichajes que no convencieron a Pinto y estos no dieron la mano a torcer.

Por medio de un escrito personal, el estratega afirmó que tuvo que dejar su puesto en contra de su voluntad, puesto que quería completar su misión de salvar al equipo y mantenerlo en la primera división del FPC.

“Mi intención siempre fue aportar lo mejor de mí de manera desinteresada. Sin embargo, debido a circunstancias y a la imposibilidad de compartir decisiones que no están alineadas con mis principios y valores, me veo obligado a tomar esta decisión en contra de mi voluntad y sentimiento”, aseguró Pinto.

Ahora, el azucarero deberá confiar en que su salida no le va a costar caro a final de año, tiempo donde se definirán a los nuevos equipos descendidos a la categoría ‘B’.