Jaguares de Córdoba intentó sacar del retiro a entrenador campeón del fútbol colombiano: ¿de quién se trata?

Jaguares empató en su última salida ante Independiente Medellín - crédito Colprensa

En una sorpresiva vuelta de acontecimientos en el balompié colombiano, Jaguares de Córdoba estuvo explorando la posibilidad de contratar a Julio Avelino Comesaña, reconocido por su exitosa historia como técnico del Junior de Barranquilla, para encabezar su dirección técnica.

Esta movida se da en el contexto de buscar una salida a la complicada situación en la tabla de descenso en la que se encuentra el equipo. Nelson Soto, presidente de Jaguares, admitió que esta consideración llega después de la inesperada partida de Hubert Bodhert, dejando al club en la búsqueda de un nuevo estratega.

Comesaña no descarta volver del retiro

Julio Avelino Comesaña en conferencia de prensa pospartido tras la derrota 0-1 de Junior contra Millonarios / (YouTube: División Mayor)

Comesaña, que dejó su puesto en Junior en el 2022 tras una ilustre carrera en la cual cosechó cinco títulos, y según las palabras del presidente de Jaguares de Córdoba, Nelson Soto, le ofrecieron el cargo al estratega uruguayo. “No tenemos nuevo técnico todavía. Conversé con Julio Comesaña, pero los tiempos no cerraban, no se pudo con el maestro Comesaña. Buscamos a un entrenador que se acomode a nuestro presupuesto, no es fácil”.

A sus 74 años, el técnico uruguayo, que ha tenido una destacada carrera en balompié cafetero durante su carrera, no descarta del todo volver a la dirección técnica tras retirarse de la actividad hace dos años. Esta situación se presenta mientras Arturo Reyes continúa liderando a Junior, habiendo guiado al equipo a la victoria en el segundo semestre del 2023.

La búsqueda de Jaguares de Córdoba por un nuevo director técnico evidencia una vez más la influencia significativa de Comesaña en el fútbol colombiano, demostrando cómo su legado sigue siendo relevante en el debate sobre estrategias futuras y liderazgo dentro del deporte. Por ahora, el ex Junior de Barranquilla seguirá gozando del retiro, mientras la comunidad futbolística aguarda por una decisión final del estratega charrúa qué gran parte de su carrera tanto jugador como entrenador la ha desarrollado en el país.

Cómo va Jaguares en la liga

Julio Avelino Comesaña descartó tomar las riendas de Jaguares de Córdoba - crédito Colprensa/Andrés Felipe López

En su última salida en condición de local, el conjunto felino igualó a dos tantos con Independiente Medellín, resultado poco favorables para Jaguares, que marcha en la posición 14 de la liga con 17 puntos a cinco de América de Cali, que por ahora tiene el tiquete a los cuadrangulares finales.

Sin embargo, el onceno de Montería está comprometido con el tema del descenso, ya que marcha en la casilla 19, que de no dar vuelta a la hoja perdería la categoría al culminar el año y tendría que jugar en la segunda división en 2025 junto con Patriotas es último del campeonato.

Así va Jaguares en la tabla del descenso

20. Patriotas - Promedio: 0.80. (Descendería)

19. Jaguares de Córdoba - Promedio: 1.02. (Descendería)

18. Deportivo Cali - Promedio: 1.05.

17. Envigado - Promedio: 1.11.

16. Boyacá Chico - Promedio: 1.16

15. Alianza FC - Promedio: 1.23.

14. Fortaleza Ceif - Promedio: 1.27.

13. Deportivo Pasto - Promedio: 1.29.

12. Once Caldas - Promedio: 1.33.

11. Deportivo Pereira - Promedio: 1.33.

10. Equidad Seguros - Promedio: 1.43.

9. Atlético Bucaramanga - Promedio: 1.44.

8. Independiente Santa Fe - Promedio: 1.45.

7. América de Cali - promedio: 1.51.

6. Junior de Barranquilla - Promedio: 1.54.

5. Independiente Medellín - promedio: 1.62.

4. Atlético Nacional - Promedio: 1.61.

3. Deportes Tolima - promedio: 1.64.

2. Águilas Doradas - Promedio: 1.67.

1. Millonarios - Promedio: 1.69.

En la próxima jornada de la liga, Jaguares de Córdoba se verá las caras con Deportivo Pereira el sábado 13 de abril, a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.