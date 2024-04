Deporte colombiano en crisis: atleta olímpico denuncia al gobierno de Gustavo Petro por incumplimiento en los pagos

Los deportistas denuncian falta de pago desde el mes de enero del 2024 - crédito Colprensa

El 2024 ha sido un mal año para el deporte colombiano, no por los resultados de los protagonistas, sino por la mala gestión desde el ministerio del Deporte, en donde según recientes denuncias de los deportistas no se han destinado los recursos prometidos. Esto coincide con el año dónde menos preocupaciones deberían tener los atletas, pues entre julio y agosto se llevará a cabo los Juegos Olímpicos de París 2024.

Una de las recientes quejas provino de Eider Arévalo, campeón del mundo en la prueba de los 20 kilómetros de la marcha atlética en el campeonato de 2017, y deportista número 20 en clasificarse para la próxima edición de las justas olímpicas para representar a Colombia en la prueba de los 20 kilómetros de marcha.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El bogotano aseguró que en 2024 solamente recibieron el pago del mes de enero, y desde entonces desde el ministerio no les han girado el salario al que tiene derecho por el programa de excelencia deportiva: “Nos pagaron un mes este año que fue en enero, pero los demás meses no nos han pagado (...) Es difícil uno estar entrenando y saber que tiene algunas cosas que pagar y no tener un sueldo, pues que uno espera que llegue y no está”, dijo en entrevista con la revista Semana.

Eider Arévalo es uno de los colombianos que clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024. Twitter Eider Arévalo

Para el atleta colombiano, que participará en Francia en sus cuartos Juegos Olímpicos, los problemas de giro de recursos económicos surgen a raíz de la inestabilidad de los últimos ministros nombrados por Gustavo Petro a cargo de la cartera de Deportes. María Isabel Urrutia, Astrid Bibiana Rodríguez y más recientemente Luz Cristina López han sido jefas de gabinete. Sin embargo, el ambiente turbulento por culpa de la perdida de la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027 ha entorpecido su labor

“Todo esto viene a raíz de que ha habido muchos cambios y ha habido muchos cambios negativos. Retrasa todo, retrasan incluso las contrataciones para los empleados, ya lo viví mucho a inicio del año pasado (...) Está empezando la salida de María Isabel Urrutia, luego la salida de la siguiente ministra. Eso varía mucho en los apoyos, en la gestión de los dineros para todo tipo y de toda clase de cosas que se necesiten, y este año hemos tenido algo muy puntual, desde diciembre no nos han pagado el sueldo”

Para que el ecosistema de los deportistas de elite funcione, es necesaria una buena articulación con entrenadores y staff médico. Justamente este se ha visto afectado, pues no han sido contratados por el ministerio del Deporte, por lo que, en algunos casos, en concreto, han sido los mismos deportistas quienes sacan de su bolsillo para financiar estos rubros. En el caso del personal médico, este no ha sido contratado desde mayo-junio del 2023.

“Hubo contratación hasta mayo-junio de los profesionales de medicina, entonces muchos atletas a raíz de esto se lesionaron también (...) A los entrenadores tampoco se les ha contratado, no tienen contrato, mi entrenador no tiene contrato en ese momento, entonces es complicado todas estas cosas”.

Las expectativas de Eider Arévalo en los Juegos Olímpicos 2024

El atleta colombiano participará en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito Javier García/Infobae

El atleta colombiano Éider Arévalo logró su clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024 en la disciplina de marcha, asegurando su participación con casi un año de anticipación durante el Meeting Internacional de Marcha en Dudinska, Eslovaquia, el pasado 27 de marzo de 2023. Arévalo destacó en la competencia de 20 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 23 segundos, superando la marca mínima requerida para el evento olímpico. Se convierte, así, en el segundo deportista individual colombiano y el primero del Equipo Bogotá en conseguir su lugar en París 2024.

Por ahora, el atleta se debe recuperar de una fractura por estrés en el sacro, situación que no pone en riesgo su participación, pero sí dificulta su preparación. El colombiano fue puesto 20 en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, puesto 15 en los Juegos Olímpicos de Río 2016 (su mejor participación) y puesto 18 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022. Ahora en Francia espera poder hacer parte del podio

“En cuanto a mis aspiraciones, pues la medalla olímpica es el sueño de todo deportista, y aún más que en mi caso son mis cuartos Juegos Olímpicos y claro que me gustaría ganarla. Sería la cereza en el pastel. Los rivales están muy fuertes. Italianos, brasileños, checos, brasileños, italianos, japoneses, hay un grupo grande bueno, importante, y tengo claro que debo marchar muy rápido si quiero estar ahí y pelear por el medallero”, dijo en entrevista con el Comité Olímpico Colombiano.