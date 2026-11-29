El exfutbolista colombiano René Higuita compartió un mensaje en video dirigido a los ciudadanos para promover la celebración de las festividades navideñas y de fin de año sin el uso de pólvora (René Higuita/Instagram)

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René Higuita pidió celebrar la Navidad sin pólvora y dirigió su mensaje a los colombianos para advertir sobre las consecuencias que las detonaciones tienen en animales, niños, adultos mayores y personas sensibles al ruido, una conversación que se toma las plataformas digitales cada año.

El exarquero publicó un video en sus redes sociales en el que propuso reemplazar los juegos pirotécnicos por expresiones de cuidado durante las celebraciones de fin de año: “En esta Navidad, celebremos sin pólvora”.

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El ídolo del fútbol colombiano puso el foco en perros, caballos y otros animales que reaccionan con temor ante las explosiones. Según explicó, los ruidos de alta intensidad alteran a especies que no comprenden el motivo de las celebraciones, aunque sí padecen sus efectos.

“Pensemos en nuestros perros, caballos, en todos los animalitos que sienten miedo y sufren con el ruido de la pólvora”, señaló René Higuita.

El exfutbolista sostuvo que esos animales dependen de la protección que les brinden las personas a su alrededor y aseguró que hay que poner primero las mascotas ante el poco tiempo de diversión: “Unos minutos de alegría para nosotros pueden convertirse en horas de angustia para ellos”.

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Higuita pidió cambiar la alborada por celebraciones más conscientes (René Higuita/Instagram)

El exarquero incluyó a niños y adultos mayores en su llamado

La publicación también mencionó a aquellos que tienen una mayor sensibilidad auditiva. Higuita recordó que los estallidos de la pólvora pueden afectar a niños, adultos mayores y personas para quienes ese tipo de ruido genera malestar o episodios de ansiedad.

“También hay niños, adultos mayores y personas sensibles al ruido que sufren con estas explosiones”, dijo. Su planteamiento fue que la celebración navideña puede realizarse sin recurrir a artefactos que perturben a otros integrantes de la comunidad.

El exdeportista planteó anteponer los valores para las fiestas: “No necesitamos pólvora para celebrar la Navidad. Necesitamos amor, unión, respeto y solidaridad”.

René Higuita sorprendió al pedir respeto por los animales y personas con alguna condición que se vean afectadas por la pólvora (@renehiguita/Instagram)

Higuita reconoció el arraigo cultural de la alborada

Junto al video, el exarquero compartió un texto en el que abordó la tradición de la alborada y su presencia en distintos barrios de Colombia. Allí aclaró que conoce esa costumbre porque formó parte de su experiencia personal.

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“La alborada hace parte de nuestra historia, de nuestras raíces y de esos recuerdos que muchos llevamos desde el barrio. Yo también la viví, crecí con esa tradición y entiendo lo que significa para nuestra cultura popular”, escribió.

Sin embargo, planteó que el reconocimiento de esas prácticas no tiene por qué impedir una discusión sobre sus consecuencias: “No se trata de olvidar de dónde venimos, sino de entender que también podemos construir tradiciones más conscientes y respetuosas”.

Así, pidió a sus seguidores mantener los encuentros y festejos sin que estos impliquen afectaciones para animales que no pueden defenderse ni alejarse de las detonaciones: “La verdadera grandeza de un barrio también se demuestra cuidando a los más vulnerables”.

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Higuita cerró su intervención con una frase dirigida a la temporada: “Que brille la Navidad, no el sufrimiento de nuestros animales”.

La petición del famoso se viralizó en las redes sociales (@higuitarene1/Instagram)

Los usuarios respaldaron la invitación a reducir el uso de pólvora

La publicación recibió mensajes de apoyo de internautas que coincidieron con el pedido del exarquero. Varios comentarios resaltaron el cuidado de los animales y extendieron la preocupación a niños con autismo y otras personas afectadas por los sonidos repentinos.

“Así es. Gracias por el amor a los animales, a los niños con autismo y demás” y “Ahora te quiero más, Higuita”, fueron algunas de las reacciones. Aunque otros decidieron compartir sus experiencias: “Exactamente, la pólvora es quemar el dinero, y como usted dice los pobres animalitos sufren mucho, mis perritos se ponen muy mal, ansiosos”.

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También hubo llamados a ampliar la difusión del mensaje: “Gracias René, vamos a difundir para que cada vez haya menos pólvora hasta llegar a ceros”.