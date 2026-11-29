El Sena habilitó más de 60.000 cupos para programas de formación presencial y a distancia en todo el país (Sena)

Guardar

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió más de 60.000 cupos para programas de formación en 2027 en modalidades presencial y a distancia, distribuidos en todo el país. Las inscripciones estarán disponibles desde el 26 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre de 2026, a través de la plataforma oficial betowa.sena.edu.co.

La convocatoria corresponde al primer proceso de formación presencial de 2027 e incluye cerca de 300 programas en los niveles tecnológico, técnico, auxiliar, operario y profundización técnica. Las clases de quienes resulten seleccionados comenzarán en enero de 2027.

PUBLICIDAD

El Sena informó que la oferta está dirigida a personas que buscan iniciar estudios, fortalecer sus conocimientos o adquirir competencias para acceder a oportunidades laborales y desarrollar proyectos profesionales. La entidad mantendrá la gratuidad de los programas incluidos en esta convocatoria.

Las inscripciones para la oferta educativa permanecen abiertas hasta el 2 de diciembre de 2026 en el portal betowa.sena.edu.co (Sena)

“Tenemos más de 60.000 cupos en todo el territorio nacional en los niveles de formación técnica, tecnológica, auxiliar, operaria y profundización técnica”, indicó Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del Sena.

La convocatoria reúne cerca de 300 programas en distintas áreas productivas

La oferta incluye alternativas vinculadas con sectores como tecnología, administración, finanzas, construcción, gastronomía, turismo, logística, manufactura, producción agropecuaria y servicios:

Nivel Tecnólogo

Análisis y Desarrollo de Software

Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación

Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión

Gestión de Negocios y Finanzas

Gestión Contable y de Información Financiera

Prevención y Control Ambiental

Desarrollo de Procesos de Mercadeo

Gestión Documental

Mantenimiento Electromecánico Industrial

Automatización de Sistemas Mecatrónicos

Cada aspirante deberá revisar en la plataforma cuáles de estas opciones están disponibles en su ciudad o región y bajo qué modalidad se ofrecen.

La entidad formativa confirmó que los cursos conservan la gratuidad y las clases comenzarán en enero de 2027 (Sena)

Formación Técnica

Cocina

Construcción de Edificaciones

Asistencia Administrativa

Talento Humano

Asistencia en Organización de Archivos

Instalación de Sistemas Eléctricos Residenciales y Comerciales

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

Sistemas Teleinformáticos

La lista también incluye Integración de Operaciones Logísticas y Producción Agropecuaria. La plataforma permite filtrar las alternativas para identificar los programas disponibles según las preferencias de cada persona.

PUBLICIDAD

Operarios y auxiliares tendrán opciones en confección, servicios y producción

Quienes busquen programas de nivel operario podrán postularse, según la disponibilidad territorial, a Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior, Cuidado Estético de Manos y Pies, Procesos de Panadería, Bisutería Artesanal e Instalaciones Eléctricas para Viviendas.

La entidad formativa confirmó que los cursos conservan la gratuidad y las clases comenzarán en enero de 2027 (Sena)

En ese nivel también se ofrecen opciones de formación en manejo de excavadora y retrocargadora, cuidado básico de personas con dependencia funcional, construcción de estructuras en concreto y producción apícola.

La categoría de auxiliares incluye Cocina, Promotor de Salud, Información Turística, Servicios de Bartender, Producción de Café, Promoción de Seguridad Alimentaria, Almacenamiento, Empaque y Embalaje de Objetos y Operaciones de Minería Subterránea.

PUBLICIDAD

Además, estará disponible el programa de Servicio de Alimentos y Bebidas. La oferta concreta puede variar por territorio, por lo que el Sena recomienda consultar directamente el portal antes de completar la postulación.

ABC para completar la inscripción antes del 2 de diciembre

El proceso se realiza en línea y requiere que el aspirante consulte primero las alternativas habilitadas. Estos son los pasos informados por la entidad:

A. Ingresar a la plataforma. Hasta el 2 de diciembre de 2026, se debe acceder a betowa.sena.edu.co, ubicar la sección “Nuestra Oferta Educativa” y elegir la opción “Presencial y a Distancia”.

El proceso de postulación requiere que los usuarios creen una cuenta en la plataforma, actualicen sus datos personales y elijan el programa de su interés (Sena)

B. Buscar y elegir un programa. Allí se pueden revisar los programas, aplicar filtros según los intereses del aspirante y seleccionar la alternativa a la que desea postularse. Es importante verificar la modalidad, el lugar de formación y los requisitos de cada oferta antes de continuar.

PUBLICIDAD

C. Registrarse y finalizar la postulación. Después de escoger el programa, la persona debe iniciar sesión o crear una cuenta si aún no está registrada. Luego tendrá que comprobar que sus datos personales estén actualizados, aceptar los términos y condiciones y completar la inscripción.

El Sena señaló que las personas con dudas sobre el registro o la actualización de información pueden comunicarse en Bogotá al (601) 736 60 60, en la línea nacional gratuita 01 8000 910 270 o por WhatsApp al 305 809 2444.

La convocatoria contempla formación que iniciará en enero de 2027 y estará disponible para aspirantes de Bogotá, Cundinamarca y las demás regiones del país, de acuerdo con los cupos habilitados en cada territorio.

PUBLICIDAD