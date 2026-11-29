El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió más de 60.000 cupos para programas de formación en 2027 en modalidades presencial y a distancia, distribuidos en todo el país. Las inscripciones estarán disponibles desde el 26 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre de 2026, a través de la plataforma oficial betowa.sena.edu.co.
La convocatoria corresponde al primer proceso de formación presencial de 2027 e incluye cerca de 300 programas en los niveles tecnológico, técnico, auxiliar, operario y profundización técnica. Las clases de quienes resulten seleccionados comenzarán en enero de 2027.
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El Sena informó que la oferta está dirigida a personas que buscan iniciar estudios, fortalecer sus conocimientos o adquirir competencias para acceder a oportunidades laborales y desarrollar proyectos profesionales. La entidad mantendrá la gratuidad de los programas incluidos en esta convocatoria.
“Tenemos más de 60.000 cupos en todo el territorio nacional en los niveles de formación técnica, tecnológica, auxiliar, operaria y profundización técnica”, indicó Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del Sena.
La convocatoria reúne cerca de 300 programas en distintas áreas productivas
La oferta incluye alternativas vinculadas con sectores como tecnología, administración, finanzas, construcción, gastronomía, turismo, logística, manufactura, producción agropecuaria y servicios:
Nivel Tecnólogo
- Análisis y Desarrollo de Software
- Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación
- Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión
- Gestión de Negocios y Finanzas
- Gestión Contable y de Información Financiera
- Prevención y Control Ambiental
- Desarrollo de Procesos de Mercadeo
- Gestión Documental
- Mantenimiento Electromecánico Industrial
- Automatización de Sistemas Mecatrónicos
Cada aspirante deberá revisar en la plataforma cuáles de estas opciones están disponibles en su ciudad o región y bajo qué modalidad se ofrecen.
Formación Técnica
- Cocina
- Construcción de Edificaciones
- Asistencia Administrativa
- Talento Humano
- Asistencia en Organización de Archivos
- Instalación de Sistemas Eléctricos Residenciales y Comerciales
- Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras
- Sistemas Teleinformáticos
La lista también incluye Integración de Operaciones Logísticas y Producción Agropecuaria. La plataforma permite filtrar las alternativas para identificar los programas disponibles según las preferencias de cada persona.
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Operarios y auxiliares tendrán opciones en confección, servicios y producción
Quienes busquen programas de nivel operario podrán postularse, según la disponibilidad territorial, a Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior, Cuidado Estético de Manos y Pies, Procesos de Panadería, Bisutería Artesanal e Instalaciones Eléctricas para Viviendas.
En ese nivel también se ofrecen opciones de formación en manejo de excavadora y retrocargadora, cuidado básico de personas con dependencia funcional, construcción de estructuras en concreto y producción apícola.
La categoría de auxiliares incluye Cocina, Promotor de Salud, Información Turística, Servicios de Bartender, Producción de Café, Promoción de Seguridad Alimentaria, Almacenamiento, Empaque y Embalaje de Objetos y Operaciones de Minería Subterránea.
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Además, estará disponible el programa de Servicio de Alimentos y Bebidas. La oferta concreta puede variar por territorio, por lo que el Sena recomienda consultar directamente el portal antes de completar la postulación.
ABC para completar la inscripción antes del 2 de diciembre
El proceso se realiza en línea y requiere que el aspirante consulte primero las alternativas habilitadas. Estos son los pasos informados por la entidad:
A. Ingresar a la plataforma. Hasta el 2 de diciembre de 2026, se debe acceder a betowa.sena.edu.co, ubicar la sección “Nuestra Oferta Educativa” y elegir la opción “Presencial y a Distancia”.
B. Buscar y elegir un programa. Allí se pueden revisar los programas, aplicar filtros según los intereses del aspirante y seleccionar la alternativa a la que desea postularse. Es importante verificar la modalidad, el lugar de formación y los requisitos de cada oferta antes de continuar.
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C. Registrarse y finalizar la postulación. Después de escoger el programa, la persona debe iniciar sesión o crear una cuenta si aún no está registrada. Luego tendrá que comprobar que sus datos personales estén actualizados, aceptar los términos y condiciones y completar la inscripción.
El Sena señaló que las personas con dudas sobre el registro o la actualización de información pueden comunicarse en Bogotá al (601) 736 60 60, en la línea nacional gratuita 01 8000 910 270 o por WhatsApp al 305 809 2444.
La convocatoria contempla formación que iniciará en enero de 2027 y estará disponible para aspirantes de Bogotá, Cundinamarca y las demás regiones del país, de acuerdo con los cupos habilitados en cada territorio.
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