El presidente Abelardo de la Espriella prometió la captura de los autores del atentado contra Marco Antonio Hernández Paternina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el ataque a bala contra un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocurrido el sábado 28 de noviembre en el barrio Carrizal de Barranquilla. El funcionario fue trasladado a un centro asistencial tras recibir varios disparos cuando regresaba de su turno en la cárcel El Bosque.

El mandatario se refirió al caso por medio de una publicación en su cuenta de X, en la que identificó a la víctima como Marco Antonio Hernández Paternina y expresó respaldo a su familia y a los trabajadores del sistema penitenciario. Según la información preliminar, el funcionario permanecía en delicado estado de salud luego del atentado.

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“Condeno este cobarde atentado contra Marco Antonio Hernández Paternina, dragoneante del Inpec, quien fue atacado con arma de fuego cuando se movilizaba en su vehículo, al salir de su turno de servicio en la cárcel El Bosque (sci)”, escribió el jefe de Estado.

De la Espriella condenó el atentado contra el dragoneante del Inpec Marco Antonio Hernández Paternina y aseguró que las autoridades capturarán a los responsables. (@ABDELAESPRIELLA / X)

De la Espriella sostuvo que los responsables serán localizados y judicializados. “Mi solidaridad con él, su familia y todos los integrantes del Inpec. Hechos como este no pueden quedar en la impunidad y vamos a capturar a los responsables cuanto antes”, afirmó.

El presidente cerró su mensaje con una declaración dirigida al personal de custodia y vigilancia del país: “No vamos a dar un solo paso atrás”. Además, aseguró que el Gobierno defenderá a quienes cumplen funciones relacionadas con la seguridad de los colombianos.

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Dos hombres en motocicleta habrían atacado al funcionario al salir de la cárcel El Bosque

El atentado ocurrió hacia las 6:00 p. m. del sábado en la carrera 4 con calle 51C, en el barrio Carrizal, en el sur de Barranquilla. Hernández, de 39 años, conducía un Renault Sandero gris después de terminar su jornada laboral en la Penitenciaría.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el automóvil. El acompañante sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el vehículo.

El automóvil del funcionario Marco Hernández Pérez recibió al menos cuatro impactos de bala durante la agresión armada (@ORobayo1983/X)

Las imágenes que circularon después del ataque mostraron daños en el carro y al menos cuatro impactos de bala. Tras la agresión, el dragoneante fue llevado de inmediato al Hospital de Barranquilla para recibir atención médica.

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La investigación busca establecer quiénes participaron en el ataque, qué ruta siguieron los agresores y si existían amenazas previas contra el funcionario. También deberán determinar si el atentado está relacionado con su trabajo en el centro penitenciario.

El personal penitenciario alertó sobre una cadena de agresiones en Barranquilla y otras regiones

El caso se registró pocos días después de otro episodio de violencia contra trabajadores de la misma penitenciaría. La noche del martes 24 de noviembre, hombres armados dispararon contra la vivienda de una dragoneante que presta sus servicios en la cárcel El Bosque.

Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), denunció públicamente el ataque contra la vivienda. El dirigente afirmó que la situación de seguridad de los trabajadores penitenciarios requiere medidas urgentes, incluso fuera de las instalaciones carcelarias.

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A lo largo de noviembre, el dirigente sindical del Inpec, Óscar Robayo, reclamó garantías de seguridad para el personal penitenciario ante las autoridades locales y nacionales (@ORobayo1983/X)

La preocupación entre los funcionarios aumentó luego de varios hechos registrados durante noviembre. Días antes del ataque contra la casa de la dragoneante, frente a la Cárcel Modelo apareció una cava con restos humanos y panfletos que contenían amenazas.

Aunque las autoridades aún no han establecido una conexión entre los casos, el personal penitenciario teme que exista una ofensiva contra quienes trabajan en los centros de reclusión de la ciudad.

Robayo también se pronunció tras el atentado contra el dragoneante. En un mensaje difundido en X, sostuvo que Barranquilla y otras zonas del país enfrentan hechos de violencia contra el personal penitenciario. El dirigente reclamó garantías de seguridad para los funcionarios del Inpec y dirigió su mensaje al presidente, así como a los ministerios de Justicia y de Defensa.

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Entre el 1 de septiembre y el 26 de noviembre se registraron nueve atentados contra dragoneantes en distintas regiones de Colombia, de acuerdo con información divulgada sobre esta situación. Tres de esos ataques terminaron en homicidios y cuatro dejaron funcionarios heridos.