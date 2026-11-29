Lucas González, el director técnico de Atlético Nacional, aseguró que su equipo pudo haber ganado el partido ante Santa Fe y que espera por el reencuentro con ese equipo en Medellín - (Dimayor)

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El empate 1-1 entre Santa Fe y Atlético Nacional, jugado el sábado 28 de noviembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, dejó abierto el panorama del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El resultado antecede a un nuevo cruce entre ambos equipos, previsto para el miércoles 2 de diciembre en Medellín.

Después del partido, Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, habló en rueda de prensa sobre el desgaste que afrontan los clubes en la fase final del campeonato. Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, respondió más tarde en la zona mixta al ser consultado por las palabras del técnico antioqueño y por el siguiente duelo.

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Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, y Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, tuvieron un cruce de declaraciones - (Colprensa/Ojo de León SF)

Lucas González habló del desgaste de Atlético Nacional en los cuadrangulares

En la rueda de prensa posterior al empate, Lucas González explicó que la prioridad de Atlético Nacional ha sido recuperar a sus futbolistas debido a la cercanía entre los compromisos de los cuadrangulares semifinales. El entrenador señaló que los cuerpos técnicos deben concentrar parte de su trabajo en atender las cargas físicas y preparar rápidamente cada partido.

“El trabajo de análisis sí lo hacemos nosotros en un día que tenemos y le pasamos la información a los jugadores”, afirmó González. Según el técnico, la escasez de tiempo obliga a que el plantel reciba los escenarios de juego con pocas sesiones de campo antes de cada encuentro.

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González también se refirió a Neyder, que sufrió un golpe durante el partido ante Santa Fe. “Esperemos que no sea nada, es un golpe. Seguramente estará el fin de semana”, declaró el entrenador de Nacional, que relacionó esa situación con los inconvenientes físicos que, a su juicio, han afectado a varios equipos durante esta etapa.

El técnico sostuvo que las lesiones son una consecuencia de la acumulación de partidos. “Cada partido que vemos por televisión, un jugador está saliendo lesionado”, señaló en la rueda de prensa. Además, mencionó que Santa Fe tuvo otra baja durante el encuentro del sábado 28 de noviembre.

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Lucas González aseguró que Atlético Nacional lo pudo haber ganado ante Santa Fe y por eso no estaba feliz con el empate - (Cristian Bayona-Colprensa)

Lucas González consideró que Atlético Nacional pudo ganar en El Campín

Más allá de la explicación sobre el desgaste, González dejó claro que Atlético Nacional no terminó conforme con el empate. El equipo antioqueño abrió el marcador y Santa Fe igualó el partido, por lo que el entrenador consideró que el desarrollo del compromiso pudo haber terminado con una victoria visitante.

“Empezamos ganando y Santa Fe, siendo local, tenía que salir a buscar el resultado”, dijo González. El técnico interpretó que el cuadro bogotano debía asumir una postura más ofensiva porque una derrota en El Campín habría ampliado la diferencia entre ambos antes de la cuarta fecha del cuadrangular.

González calculó que un triunfo de Nacional habría dejado a Santa Fe a cuatro puntos de distancia, con el siguiente compromiso programado en Medellín. Por eso, aunque reconoció que ningún equipo quedó plenamente satisfecho con el 1-1, remarcó que el nuevo enfrentamiento tendrá un peso importante en la definición de la zona.

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“Yo sentí que lo podíamos ganar”, expresó el técnico de Atlético Nacional. Luego adelantó su expectativa para el partido del miércoles 2 de diciembre: “Nos volvemos a ver las caras en nuestra casa y con nuestra gente”.

Hugo Rodallega es el capitán de Independiente Santa Fe para la Liga BetPlay 2026-II - crédito Santa Fe

Hugo Rodallega respondió a Lucas González en zona mixta

La declaración de González fue trasladada a Hugo Rodallega en la zona mixta del estadio El Campín. El capitán de Independiente Santa Fe reaccionó con una pregunta cuando le comentaron que el entrenador de Nacional había hablado otra vez de enfrentarse al equipo cardenal: “¿Otra vez?”.

Rodallega no cuestionó la capacidad de González, pero sí se refirió a la forma en la que el técnico expresa sus sensaciones antes de los partidos. “Él es libre de decir lo que quiera. Lucas es un muy buen técnico”, respondió el delantero de Santa Fe.

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El atacante agregó que entiende esas manifestaciones como parte de la personalidad del entrenador de Atlético Nacional. “Le gusta esa controversia, quizás, de expresar sus sentimientos de esa manera”, afirmó Rodallega, quien evitó elevar el tono de la discusión antes de la revancha en Medellín.

El capitán cardenal recordó que Santa Fe también tiene la obligación de competir por el resultado en el Atanasio Girardot. “El miércoles nos vemos allá y que gane el mejor”, concluyó Rodallega en la zona mixta, al proyectar el duelo del 2 de diciembre entre dos equipos que siguen en carrera por un lugar en la final.

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