Andrea Vargas, la representante del Pacto Histórico, afirmó que no profundizará en declaraciones sobre sus estudios porque considera que hay temas más importantes por abordar (Cámara de Representantes)

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La congresista del Pacto Histórico Andrea Vargas se pronunció ante los medios de comunicación sobre los señalamientos que surgieron en su contra por la presunta falsificación de títulos académicos. De acuerdo con un ciudadano identificado como Miguel Serna, el perfil de la congresista en la página web de la Cámara de Representantes indicaba inicialmente que era abogada egresada de la Universidad del Atlántico; sin embargo, posteriormente, apareció otra descripción en la que se afirma que no se ha graduado todavía:

“Cursó estudios de Derecho en la Universidad del Atlántico y está a la espera de recibir el título profesional. Fue secretaria general de la Colombia Humana. Cuenta con una amplia experiencia social como lideresa del movimiento estudiantil, en procesos organizativos barriales de Barranquilla y de mujeres del Caribe colombiano”, se lee en el perfil de la congresista.

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El ciudadano Miguel Serna advirtió sobre presuntas irregularidades relacionadas con la formación académica de la congresista Andrea Vargas (@MiguelSernaCD/X)

Al respecto, la representante a la Cámara explicó que ya terminó sus estudios académicos, lo que quiere decir que cumple con uno de los requisitos para recibir su diploma, que es el haber cursado todos los créditos exigidos en el programa académico. Sin embargo, todavía debe cumplir con otras exigencias para poder graduarse como abogada.

“Yo terminé todas mis materias, les dije que estoy cumpliendo requisitos de grado, porque ya los tengo todos, en realidad. Yo creo que la noticia va a ser o la discusión se va a cerrar cuando tenga mi diploma, que va a ser en unos meses, y se van a dar cuenta de que lo que le está respondiendo a la universidad, y es que terminé mis materias, es la verdad alrededor de esta discusión”, detalló.

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Vargas afirmó que no profundizará en ninguna explicación adicional sobre el tema, debido a que considera que hay otros asuntos de importancia nacional que requieren de la atención de los políticos, los medios de comunicación y la opinión pública. Entre los asuntos que mencionó los debates que tiene que dar el Congreso de la República sobre algunas iniciativas y la crisis de inseguridad.

La congresista Andrea Vargas aseguró afirmó que la ciudadanía debería estar prestando atención a temas relevantes como los proyectos que se discuten en el Conreso, por lo que prefirió no dar más explicaciones sobre sus estudios académicos (Colprensa)

“Lo único que pediría es rigor en las discusiones, la verdad por delante, y una discusión dada con los elementos que la ciudadanía necesita para que no se vuelva entonces todo violencia, sino una discusión pública por el bien de Colombia”, aseveró.

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No es la primera vez que Vargas se refiere a los señalamientos en su contra. El 21 de noviembre, en una publicación que hizo en su cuenta de X, la congresista del Pacto Histórico negó haber incurrido en alguna conducta contraria a la ley. Afirmó que, aunque ya terminó de cursar todas las materias de su pregrado, debe hacer otras diligencias para poderse graduar.

“Yo no cometí ningún delito. Nunca contraté con el estado ni falsifiqué mucho menos ningún título. Soy egresada no graduada de la Universidad del Atlántico, cursé todas mis materias y estoy cumpliendo requisitos para recibir diploma. Una tarea que he postergado”, precisó la congresista en la red social.

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La congresista Andrea Vargas negó haber cometido algún delito relacionado con sus estudios académicos (@AndreavargasBAQ/X)

De igual manera, indicó que el cambio que se evidenció en el perfil que figura en la página web de la Cámara de Representantes se debido a que, en medio del escándalo de la presunta falsificación de títulos académicos por parte de la legisladora Luz Verónica Estrada, se percató de un error y decidió corregirlo.

“En el momento en que sale el caso Verónica al asegurarnos de que todo estuviera en orden nos dimos cuenta de la redacción del perfil, y lo corregimos precisamente en honor a la verdad. Esa es mi verdad (sic)”, detalló.

Estrada es una congresista del Pacto Histórico que, al parecer, falsificó su título de bachiller y su título profesional de ingeniera de Minas y Metalurgia. La Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación al respecto y resolvió suspender provisionalmente por tres meses su condición congresional. En consecuencia, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes también la suspendió, mientras la Fiscalía General de la Nación también adelanta investigaciones en su contra y el Pacto Histórico exige su renuncia.

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