El aporte del turismo al PIB de Colombia se ubica alrededor del 2,3% al 2,4% según los reportes más recientes de la Cuenta Satélite de Turismo del Dane - (Colprensa)

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La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) se refirió al proyecto de ley de rescate económico o reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella y pidió mantener la exención del IVA al turismo receptivo ante la caída de 4,5% en la llegada de visitantes no residentes entre enero y septiembre de 2026.

El gremio advirtió que gravar esos servicios restaría competitividad al país frente a otros destinos latinoamericanos y podría no traducirse en mayor recaudo. Dirigió la solicitud al Gobierno nacional y al Congreso de la República, a los que pidió conservar la exención para los servicios turísticos vendidos en el exterior y utilizados en Colombia, al argumentar que el turismo receptivo funciona como una exportación de servicios y que el beneficio tributario rige desde 2012.

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Precisó que el turismo es el segundo renglón generador de divisas del país y genera cerca de un millón de empleos. Por ejemplo, en 2025, el gasto turístico receptor alcanzó $54,7 billones, un aumento de 8,4% frente a 2024.

Anato dice que mantener la exención del #IVA al turismo receptivo es clave para la competitividad de Colombia - (Anato)

Caída de visitantes y menor crecimiento de las divisas

Y es que las últimas cifras reflejan una moderación de la actividad. Entre enero y septiembre de 2026, Colombia recibió 4,1 millones de visitantes no residentes, unos 195.000 menos que en el mismo período de 2025, de acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La reducción equivale a una caída de 4,5% interanual en la llegada de viajeros internacionales.

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El comportamiento de los ingresos por turismo también perdió ritmo:

El Banco de la República registró USD11.397 millones en divisas turísticas en 2025, con un crecimiento de 11,9%, mientras que en el primer semestre de 2026 el monto fue de USD5.619 millones y el avance se redujo a 4,9%, menos de la mitad del ritmo del año anterior.

Las agencias de viajes enfrentan un deterioro de los resultados. Entre enero y agosto de 2026, los ingresos reales bajaron 6,8%, al tiempo que sus salarios reales aumentaron 4,4%, una combinación que eleva los costos en un período de menor dinamismo comercial.

La apreciación del peso agregó presión a esa situación. Con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de octubre, las agencias pueden recibir hasta 18% menos pesos por cada dólar facturado, lo que afecta en especial a las agencias operadoras de turismo receptivo (DMC), varias de las cuales ya tienen ventas comprometidas para 2027.

La subida del dólar en 2026 impactó la llegada de turismo extranjero a Colombia - (Aeronáutica Civil/EuropaPress)

Competencia regional y el riesgo de aplicar IVA

Un análisis del Centro de Pensamiento Económico Anif, contratado por Anato y basado en el Big Mac Index de The Economist de julio de 2026, ubicó a Colombia como el país menos competitivo en precios entre México, Brasil, Perú, Costa Rica y Chile. El indicador colombiano fue de 28,7%. Anato utiliza ese resultado como referencia para advertir sobre la sensibilidad de los precios en el mercado regional, sin presentarlo como una medición del costo total de visitar cada destino.

Perú, Chile, Ecuador y Argentina aplican tratamientos tributarios preferenciales a determinados servicios turísticos prestados a extranjeros, según el gremio, que sostiene que eliminar la exención en Colombia generaría una desventaja competitiva frente a esos destinos y alteraría la estabilidad normativa de un sector que compite en un entorno regional con reglas fiscales distintas.

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La Asociación vincula el esquema vigente con prácticas promovidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, aseguró que es necesario que el Gobierno apoye al turismo con la reducción de impuestos - crédito Anato

Condiciones para operar

Al respecto, la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, reclamó que cualquier ajuste preserve las condiciones para operar de manera formal. “Solicitamos mantener la exención del IVA al turismo receptivo y avanzar articuladamente con el Gobierno Nacional en mecanismos que fortalezcan la formalización, la fiscalización y la trazabilidad de estos servicios”, afirmó.

La dirigente señaló que la discusión fiscal debe contemplar la contribución económica de la actividad.

“Entendemos la necesidad de generar mayores recursos para el país, pero es fundamental que las decisiones tributarias no comprometan la competitividad de una industria que genera divisas, empleo y oportunidades de desarrollo en todas las regiones de Colombia”, añadió la líder gremial.

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Por último, advirtió que imponer un IVA de 19% a los servicios hoy exentos no garantizaría una mayor recaudación, ya que podría disuadir a viajeros internacionales que disponen de opciones más económicas en la región. El impacto, según el gremio, alcanzaría a hoteles, transportadores, guías turísticos, restaurantes y comunidades locales, algo que comprometería de gran manera al turismo como motor de crecimiento económico y social del país.