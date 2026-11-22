Hombre fue enviado a prisión por presuntos abusos contra niños de ocho años en Cali (Fiscalía)

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Un juez de control de garantías envió a prisión a Yeiner Calle Vélez, de 37 años, investigado por presuntos delitos sexuales contra niños en Cali. La Fiscalía General de la Nación afirmó que el procesado habría contactado a menores de ocho años mediante ofertas de dinero y supuestos trabajos, con el fin de llevarlos a una vivienda donde habrían ocurrido las agresiones.

La investigación ha identificado de manera preliminar a tres posibles víctimas. Sin embargo, el ente acusador advirtió que existen elementos que apuntan a la posible existencia de más menores afectados, por lo que el caso continúa bajo verificación de las autoridades.

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Según la información divulgada por la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron durante marzo de 2026 en el oriente de Cali, en el Valle del Cauca. El hombre habría buscado a los niños en una cancha de fútbol del barrio Charco Azul, sitio que frecuentaban para jugar.

Las autoridades señalaron que el procesado presuntamente ofrecía dinero a cambio de realizar distintos oficios. Con ese mecanismo, habría logrado que los menores subieran a una motocicleta para trasladarlos hasta un inmueble que, de acuerdo con la investigación, había sido alquilado en el barrio Calimío.

La Fiscalía investiga si las conductas atribuidas al detenido se repitieron durante marzo de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía investiga si existen más menores afectados

El caso está a cargo de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes. La Fiscalía indicó que los primeros elementos probatorios permiten establecer que los hechos se habrían repetido en varias oportunidades durante marzo.

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Los tres niños identificados hasta ahora tenían ocho años, según la información de la entidad. La investigación busca determinar si hubo otras víctimas y establecer el alcance de las conductas atribuidas al detenido.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, una vez en la vivienda, el procesado habría cometido actos de violencia sexual contra los menores. Las autoridades sostienen que los hechos habrían sido registrados en fotografías y videos, material que posteriormente habría sido compartido con otra persona.

La Fiscalía pidió a familiares y personas con información sobre casos similares que se comuniquen con las autoridades (archivo Colprensa/Álvaro Tavera)

La entidad señaló que, después de los presuntos abusos, el hombre entregaba a los niños sumas de dinero que oscilaban entre $2.000 y $10.000. Después, según el expediente, los trasladaba de nuevo al lugar donde los había contactado.

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“Las evidencias dan cuenta de que este comportamiento se repitió en varias oportunidades”, informó la Fiscalía al divulgar los detalles del proceso. La entidad no reveló más información sobre la persona que habría recibido el material audiovisual, debido a que la investigación sigue en curso.

Los menores habrían sido recogidos en una cancha de Charco Azul

La Fiscalía indicó que la estrategia de captación se concentraba en una cancha de fútbol del barrio Charco Azul. El investigado se habría acercado a los niños con propuestas de empleo ocasional y pagos por labores que no fueron especificadas por las autoridades.

Según el material conocido, los ofrecimientos económicos habrían sido usados para conseguir la confianza de los menores. Luego, el procesado presuntamente los transportaba en motocicleta hacia el barrio Calimío.

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La investigación judicial deberá establecer con precisión el número de ocasiones en que habrían ocurrido los hechos, el posible vínculo entre las víctimas y si otras personas participaron o conocieron las conductas que se atribuyen al hombre.

La Fiscalía insistió en que las evidencias disponibles dan cuenta de una repetición de los hechos. Por esa razón, la entidad invitó a posibles víctimas, familiares o personas con información sobre casos similares a comunicarse por los canales oficiales.

Las denuncias pueden presentarse a través de la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación. La autoridad pidió a la ciudadanía aportar información que permita identificar eventuales víctimas adicionales y fortalecer el proceso judicial.

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Yeiner Calle Vélez fue enviado a prisión por presuntos delitos sexuales contra niños en Cali (Fiscalía)

El CTI y la Policía capturaron al investigado en una vía pública de Cali

La orden de captura contra Yeiner Calle Vélez fue ejecutada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional. El procedimiento se llevó a cabo en una vía pública de Cali.

Tras la captura, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó tres delitos, todos agravados: acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.