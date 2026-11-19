Juan Manuel Galán alertó sobre los problemas de infraestructura y tecnología que afectan la seguridad aérea en Colombia (Álvaro Tavera/Colprensa)

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El aumento de las operaciones aéreas en Colombia está poniendo a prueba una infraestructura que arrastra deficiencias desde hace casi una década. La capacidad de los radares, la disponibilidad de controladores y las condiciones de los centros de gestión del tráfico son algunos de los puntos que generan preocupación por los riesgos que enfrenta la aviación nacional.

La situación fue expuesta por Juan Manuel Galán, director nacional del Nuevo Liberalismo, que en entrevista con La FM advirtió que varias alertas formuladas desde 2017 continúan pendientes. A su juicio, la falta de soluciones puede tener consecuencias graves. “Puede ser una catástrofe anunciada”, afirmó.

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Las fallas en los radares y los sistemas de comunicación fueron algunos de los problemas señalados por el dirigente del Nuevo Liberalismo (Aeronáutica Civil de Colombia)

Galán integró ese año una comisión accidental del Congreso que examinó las condiciones de la infraestructura aérea, con participación de la Aeronáutica Civil, pilotos, controladores y representantes de las empresas de transporte de pasajeros y carga.

El tráfico creció y las fallas continúan

Entre los antecedentes citados por Galán figura una advertencia de la Contraloría sobre la torre de control del aeropuerto El Dorado. El organismo señaló que una viga obstaculizaba la visibilidad de los controladores y reportó un déficit cercano a 400 trabajadores. Según el dirigente, han pasado cuatro gobiernos y esos problemas siguen sin solución.

La presión sobre el sistema aumentó con el movimiento de pasajeros. El Dorado moviliza casi 50% más personas que en 2017 y, durante las horas pico, debería gestionar hasta 68 operaciones por hora, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Sin embargo, Galán aseguró que llega a registrar 74.

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También mencionó fallas en los radares de Bogotá, Medellín y otras ciudades. Sobre el centro de gestión aeronáutico entregado en 2017, recordó que los controladores cuestionaron la tecnología instalada y la calificaron como “completamente obsoleta”. Añadió que la Contraloría advirtió que se invirtieron 46.000 millones de pesos en equipos que ya tenían esa condición.

El aeropuerto El Dorado registra un aumento de pasajeros y operaciones frente a las cifras de 2017 (John Vizcaino/REUTERS)

El espacio aéreo de San Andrés es otro de los asuntos que puso sobre la mesa. Galán aseguró que las aeronaves que sobrevuelan esa zona pagan a Panamá por servicios de búsqueda y rescate, comunicaciones y radares. Según sus cálculos, Colombia deja de recibir 17 millones de dólares al año por esos conceptos.

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Las tres acciones que plantea Juan Manuel Galán

La primera medida es invertir en radares y comunicaciones. Galán advirtió que, cuando las pantallas pierden señal, los controladores quedan “ciegos” y deben confiar en su experiencia para manejar el tránsito:

“En primer lugar destinar esos recursos para la modernización de la infraestructura de radares, de comunicaciones para que no vuelva a pasar, que se van a negro las pantallas y los controladores quedan ciegos”.

Como segunda medida, pidió impulsar conversaciones diplomáticas para recuperar la soberanía sobre el espacio aéreo de San Andrés. Mencionó a la Cancillería y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), cuya sede está en Montreal, Canadá. También se refirió a Juan Carlos Salazar, colombiano que ocupa la dirección de ese organismo y fue director de la Aeronáutica Civil. Galán pidió conocer el estado de las negociaciones con Panamá. “Sería bueno preguntarle en qué van las negociaciones con Panamá para recuperar la soberanía sobre el espacio aéreo de San Andrés por encima de los 19.000 pies de altura”.

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Galán pidió revisar las negociaciones con Panamá para recuperar la soberanía sobre el espacio aéreo de San Andrés (Colprensa)

“Y lo tercero, hacer una reingeniería institucional de la Aeronáutica Civil. La Aeronáutica Civil no puede seguir siendo juez y parte, como lo es actualmente en Colombia, México, Brasil, Chile, varios países ya tienen una entidad que investiga los incidentes que se presentan en la aviación independiente”.

Galán propone que una entidad independiente investigue los incidentes y que Aerocivil no concentre las funciones de regulación e investigación. Citó a México, Brasil y Chile como ejemplos de países con organismos separados para esa tarea. El dirigente dijo que no tenía información sobre procesos recientes para corregir las deficiencias. También cuestionó la influencia política en la autoridad aeronáutica y sostuvo que no puede seguir siendo “un fortín de politiquería y de clientelismo”.

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