La congresista fue elegida para el periodo legislativo 2026-2030. La actuación disciplinaria busca avanzar en la verificación de los hechos y contempla la práctica de pruebas (Procuraduría General de la Nación-Cámara de representantes)

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La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, por el departamento de Antioquia, en medio de los cuestionamientos por la presunta falsificación de sus títulos académicos y profesionales. La decisión busca avanzar en la verificación de los hechos y dispone la práctica de pruebas dentro de la actuación.

La determinación quedó consignada en una providencia de la Sala Disciplinaria de Instrucción, en la que se ordena formalmente iniciar el proceso contra la congresista, quien fue elegida para el periodo legislativo 2026-2030. El documento establece que las diligencias deberán adelantarse conforme a lo expuesto en la parte motiva de la decisión y que se recopilarán elementos relacionados con el caso.

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La apertura de la investigación se produce después de que la Universidad Nacional de Colombia informara que no encontró registros que acreditaran que Estrada Holguín se graduó del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín, y señalara que el registro de diploma presentado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) no había sido expedido por esa institución.

La actuación disciplinaria representa una nueva etapa en las verificaciones sobre la documentación académica atribuida a la representante, luego de que la universidad comunicara los resultados de su revisión de archivos y anunciara que trasladaría la información a las autoridades competentes por una posible falsedad en documento público.

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Las órdenes impartidas por la Sala Disciplinaria de Instrucción

La Procuraduría ordenó practicar las pruebas correspondientes, incorporar el certificado de antecedentes disciplinarios de la congresista y notificarle formalmente la apertura de la investigación (Procuraduría General de la Nación)

En el apartado resolutivo, la Procuraduría dispuso expresamente: “Ordenar apertura de investigación disciplinaria en contra de Luz Verónica Estrada Holguín, Representante a la Cámara por el Pacto Histórico por el Departamento de Antioquia, electa para el periodo 2026-2030”. La medida corresponde al primer punto de la decisión y formaliza el inicio de las diligencias disciplinarias.

El despacho también ordenó practicar pruebas y comisionó a la asesora Angélica María Torres García, adscrita a esa dependencia, para que se encargue de su realización.

Dentro de las instrucciones, la Sala estableció que la Secretaría deberá notificar la decisión a la congresista y, si corresponde, a su defensor. La notificación deberá incluir la advertencia de que contra la determinación de apertura de investigación no procede recurso alguno, según lo consignado en el documento.

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Asimismo, se ordenó incorporar el certificado de antecedentes disciplinarios de la investigada y efectuar las anotaciones correspondientes. La Procuraduría también dejó constancia del derecho que tiene Estrada Holguín a rendir versión sobre los hechos objeto de investigación, la cual podrá presentar de manera verbal o escrita.

La providencia fue suscrita por Esiquio Manuel Sánchez Herrera, procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción.

Antecedentes de la verificación del título ante la Universidad Nacional

La universidad anunció que trasladaría la información a las autoridades jurisdiccionales competentes por una presunta falsedad en documento público (Universidad de los Andes)

El caso se originó a partir de una solicitud de verificación académica recibida por la Universidad Nacional el 16 de octubre de 2025 y dirigida a establecer la autenticidad de un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que habría sido obtenido por Estrada Holguín el 16 de noviembre de 2021. La respuesta de la institución fue emitida el 23 de octubre de ese año, mediante una carta dirigida a María Martínez, técnico administrativo del área de Registro del Copnia.

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En esa comunicación, la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín indicó que revisó sus archivos físicos y digitales para establecer si existían antecedentes académicos de la congresista en el programa de pregrado mencionado. La revisión fue certificada por María Zuly Zuluaga Londoño, jefa de esa dependencia, quien aseguró que no encontró registros de su graduación.

La universidad señaló en el oficio: “Se certifica que después de revisados los archivos tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta Universidad y Sede del programa curricular del pregrado antes mencionado”.

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En la carta del 23 de octubre de 2025, la Universidad Nacional desconoció el registro del diploma presentado ante el Copnia (Universidad Nacional de Colombia)

Además, se refirió al documento que Estrada Holguín habría presentado ante el Copnia como soporte de su título profesional. Sobre ese registro, la institución manifestó: “Por lo anterior, la copia del registro de diplomas de Ingeniera de Minas y Metalurgia, presentada por la señora Estrada Holguín en su entidad, no fue expedida por esta Universidad y Sede”.