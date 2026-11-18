Operativo policial en Teusaquillo permite rescatar a dos jóvenes retenidos tras mensajes de auxilio (Policía Metropolitana de Bogotá)

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Dos jóvenes que estaban retenidos dentro de un vehículo lograron alertar a un amigo mediante mensajes desde uno de sus celulares. La comunicación permitió que la Policía Nacional rescatara a las víctimas y capturara a cinco personas señaladas de participar en un presunto caso de secuestro y hurto en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

El procedimiento ocurrió en inmediaciones del parque La Herradura, luego de que la central de radio recibiera un aviso a través de la línea 123 sobre la retención de un ciudadano dentro de un automóvil. Uniformados del CAI San Luis se desplazaron al sector y ubicaron el vehículo en el que, al parecer, permanecía una de las víctimas.

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De acuerdo con la información conocida por las autoridades, los dos jóvenes habían sido contactados con el ofrecimiento de facilitar sus cuentas bancarias para recibir y retirar dinero.

Al llegar al punto acordado, uno de los presuntos implicados los habría intimidado con un arma de fuego. Luego, obligó a uno de ellos a trasladarse hacia el parque La Herradura, donde los dos habrían sido despojados de sus teléfonos.

Cinco capturados tras presunto secuestro de dos jóvenes en Teusaquillo (Policía Metropolitana de Bogotá)

Los responsables presuntamente exigieron a las víctimas desbloquear los dispositivos e ingresar a sus aplicaciones bancarias para efectuar movimientos financieros desde sus cuentas.

Uno de los jóvenes consiguió enviar mensajes de auxilio a un amigo, que se comunicó de inmediato con la línea de emergencias. Esa alerta permitió orientar la búsqueda de los uniformados y localizar el automóvil.

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Durante el operativo, la Policía capturó a cuatro hombres y una mujer. Los agentes también recuperaron nueve celulares e incautaron el vehículo particular en el que, según la investigación preliminar, mantenían retenida a una de las víctimas.

Los detenidos, los teléfonos y el automotor quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberán responder por los presuntos delitos de secuestro simple y hurto, mientras avanza el proceso judicial.

Desmantelaron taller en Bogotá de confección de uniformes de uso militar que abastecía a grupos terroristas

Los elementos tendrían como destino estructuras armadas que operan en el norte de Colombia, de acuerdo con la información oficial (Mebog)

La Policía Nacional capturó en Bogotá a un hombre señalado de coordinar una red dedicada a la confección de uniformes y accesorios que, según las autoridades, serían enviados a grupos armados que operan en el norte de Colombia.

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El operativo, liderado por la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, incluyó cuatro allanamientos en los barrios Patio Bonito, Britalia y San Andrés de los Altos, ubicados en las localidades de Kennedy, Engativá y Usme.

De acuerdo con la investigación, los inmuebles funcionaban como talleres satélite para la elaboración de prendas. El capturado habría usado un establecimiento de venta de artículos militares como fachada, mientras que en su residencia almacenaba telas, insumos y uniformes.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron un arma de fuego, munición, nueve máquinas de coser, tres celulares, dos computadores portátiles, uniformes, accesorios pixelados y cientos de metros de tela.

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El hombre fue detenido en flagrancia por los presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y utilización ilegal de uniformes e insignias. Tanto el capturado como los elementos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía.

Desarticulan en Bogotá una red señalada de confeccionar uniformes para grupos armados ilegales (Mebog)

Durante 2026, los operativos contra grupos criminales en Bogotá dejaron cientos de capturas, decenas de allanamientos e incautaciones de armas, drogas, munición y equipos electrónicos.

Entre los resultados principales figuran los 172 detenidos durante la Operación Kratos, que afectó a 10 estructuras vinculadas con extorsión, homicidios, secuestro, hurto y microtráfico. También fueron capturados 33 presuntos integrantes de El Mesa y 10 de Los Boyacos o V-For, señalados de participar en sicariato y venta de estupefacientes.

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Las autoridades reportaron además 510 capturas en una semana de agosto, la incautación de más de dos toneladas de marihuana y el desmantelamiento de talleres que, según la investigación, elaboraban uniformes para grupos armados.