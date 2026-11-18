Video mostró a un venado cerca de una familia en el páramo de El Cerrito (@oronoticias_tv/X)

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Un video difundido en redes sociales mostró el acercamiento de un venado cola blanca a una familia en el páramo de El Cerrito, Santander. En las imágenes, el animal se aproxima al grupo y lame a un bebé que permanecía de pie en uno de los carritos con los que jugaba.

La cuenta Oro Noticias publicó el registro el 17 de noviembre de 2026 en X. La grabación expuso el momento en que el mamífero caminó hacia los visitantes y permaneció cerca del menor durante algunos segundos.

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“Una tierna escena quedó registrada en el páramo de El Cerrito, Santander”, escribió la cuenta en la publicación. El mensaje señaló que el venado se acercó “con confianza” a la familia y destacó el contacto que tuvo con el bebé.

El contenido acumuló reacciones de usuarios que comentaron tanto el comportamiento del animal como los posibles efectos de divulgar el lugar donde ocurrió el encuentro. La publicación también planteó la necesidad de proteger la fauna silvestre y el hábitat en el que viven estas especies.

El video de un venado que lamió a un bebé en un páramo de El Cerrito (@oronoticias_tv/X)

Usuarios cuestionaron que se difundiera la ubicación del animal

Entre los comentarios, un usuario cuestionó la exposición del sitio en el que habría sido grabado el venado. “Ustedes apoyando y haciendo campaña para se roben santurban. Partida de hps (sic)”, escribió en respuesta a la publicación.

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Otro internauta expresó una preocupación similar y advirtió sobre posibles riesgos para el ejemplar. “Fueron irresponsables al revelar el lugar donde se encuentra el animal, ya que aun vivimos en un mundo de cazadores (sic)”, afirmó el usuario.

Un usuario interpretó la conducta del venado como una señal de habituación a las personas. “Es doméstico obvio hellooooooooouuuuu”, comentó una usuaria identificada como Aseando Canes.

Un último comentario relacionó la escena con la interacción entre animales y niños. “Son tan bien niños en otro cuerpo y los animales y los niños tienen mucha química y se trasmiten la nobleza de ambos (sic)”, manifestó.

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La cuenta que difundió el contenido describió el hecho como “un encuentro poco común que cautivó en redes”. La publicación insistió en que las imágenes recuerdan la importancia de conservar los ecosistemas donde habitan animales silvestres.

Un venado se aproximó a un bebé que jugaba en un carrito en un páramo de Santander (@oronoticias_tv/X)

Joven ganadero detuvo a una res que corría por una carretera cerca de Popayán: todo quedó en video

Un video que circuló en redes sociales registró cómo un joven ganadero logró contener a una res que avanzaba sin control por una vía del Cauca, en inmediaciones de Popayán, el sábado 14 de noviembre de 2026. La maniobra ocurrió ante varias personas que estaban en el sector.

En la secuencia aparecen dos hombres sobre una motocicleta. El acompañante llevaba una cuerda y, mientras el vehículo seguía en marcha, lanzó el lazo hacia el bovino hasta conseguir sujetarlo.

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La res intentó continuar su recorrido por la carretera. El joven mantuvo la tensión de la cuerda, mientras el conductor disminuía la velocidad de la motocicleta. Después de que el animal redujo el paso, el pasajero descendió para intentar asegurar el control.

Durante la intervención, el hombre perdió el equilibrio y cayó al pavimento. Se levantó poco después y buscó apoyo en un poste que estaba al borde de la vía para impedir que el animal siguiera corriendo.

Un joven usó una cuerda para contener a una res suelta ante varios testigos (@YaCelacanto/X)

“Qué destreza”, decía el mensaje que acompañó varias publicaciones del video en plataformas digitales. Las imágenes muestran que el bovino permaneció inquieto a pocos metros de la motocicleta, mientras el joven sujetaba el lazo desde el poste.

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Personas que observaban desde los costados de la carretera siguieron el episodio. También se escucharon reacciones de algunos testigos, atentos al intento de evitar que la res siguiera por el corredor vial.

El material generó comentarios de usuarios que destacaron la habilidad del joven para manejar la cuerda desde la motocicleta. Otros advirtieron sobre el riesgo al que estuvieron expuestos los dos ocupantes del vehículo, el animal y los transeúntes.

“Alguien etiquete a @JCVD van Damme, ni él se atrevió a tanto y en botas de caucho”, escribió un internauta al reaccionar a la grabación.