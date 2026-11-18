El congresista citó los resultados electorales de su grupo y aseguró que no ha tenido intervención en listas ni en otras determinaciones partidarias (@andresguerraho/X)

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El representante a la Cámara Andrés Guerra, del Centro Democrático, cuestionó al partido por lo que consideró la exclusión de su equipo político de decisiones internas en Medellín.

En su pronunciamiento, divulgado por Semana el congresista afirmó que no se apartará de los procesos de la colectividad.

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“He tratado de aportar con absoluta dedicación un granito de arena para ir siempre al frente de la batalla democrática, sin quejarme, con recursos propios, sin inducir al error, sin llevar o traer en el proceso interno del partido”, expresó Guerra.

Andrés Guerra cuestionó al Centro Democrático por lo que consideró la exclusión de su equipo político de decisiones internas en Medellín (Cristian Bayona/Colprensa)

Andrés Guerra cuestionó al Centro Democrático por el directorio de Medellín

El congresista reprochó al Centro Democrático que su sector no hubiera sido tenido en cuenta para definir el directorio municipal de Medellín. Sostuvo que la situación le produce tristeza y planteó que algunos integrantes del partido desconocen el trabajo detrás de los resultados electorales.

“Hoy la verdad no me da ni rabia que no me tengan en cuenta, ni para definir el directorio municipal en Medellín, me da una profunda tristeza que cada resultado de la siembra en una elección es un accidente”, manifestó.

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Guerra recordó que en 2013 renunció a su curul en la Asamblea de Antioquia para acompañar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la creación del Centro Democrático.

El representante citó las votaciones de su equipo en Medellín

El dirigente señaló que en las elecciones legislativas de 2022 obtuvo 37.375 votos al Senado en Medellín. También aseguró que su equipo alcanzó 59.969 votos a la Cámara en la ciudad.

Según Guerra, el Centro Democrático no ha dado participación a su sector en la definición de listas ni en otros procesos internos, pese a esas cifras. Además, afirmó que recibió información sobre una presunta instrucción para no destinar recursos a su equipo, conocido como los sembradores.

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“En la campaña recibí la información que la orden era no darle recursos al equipo de los sembradores: ‘Andrés no necesita’”, afirmó.

Andrés Guerra recordó que en 2013 renunció a su curul en la Asamblea de Antioquia para acompañar al expresidente Álvaro Uribe Vélez (Andrés Guerra Hoyos/Facebook/Colprensa)

Guerra aseguró que no abandonará los procesos del partido

El representante sostuvo que el Centro Democrático mantiene una situación similar con su equipo en Medellín y en otros municipios del Área Metropolitana. Afirmó que algunas personas buscarían que se retire de los procesos de la colectividad.

“Todo indica que continúan buscando que Andrés se agote, anuncie su retiro de los procesos, no les daré gusto”, expresó.

Guerra también cuestionó, sin identificar a quiénes se refería, propuestas internas que, según dijo, favorecen a algunos sectores y excluyen a otros. Aseguró que mantendrá su actividad política y su intención de aportar a la discusión sobre asuntos públicos.

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“Mi respeto profundo por todos, pero es inaceptable que algunos propongan soluciones de modelos que favorecen a algunos y no seamos ni vinculados, desconocen el trabajo legítimo y exitoso de muchos”, concluyó.

Recientemente, el congresista Andrés Guerra se refirió a los videos y chats atribuidos al expresidente Gustavo Petro y a Deicy Jiménez, cuya divulgación reactivó el debate por una investigación sobre el presunto ofrecimiento de contratos estatales a cambio de favores sexuales. El representante del Centro Democrático cuestionó la exposición de la vida privada de los involucrados.

Guerra, representante a la Cámara por Antioquia, se distanció de quienes exigieron explicaciones inmediatas a Petro. En una publicación en X, escribió: “Que opina de la vida privada de Petro: Absolutamente todo tiene límites. Jamás opinaré sobre la vida personal e íntima de alguien”.

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El legislador, cercano al expresidente Álvaro Uribe, cuestionó que alguien registrara encuentros personales para difundirlos después. “Me parece desconcertante de lado y lado, que un hombre o una mujer se ponga a grabar para luego mostrar su vida íntima o personal, buscando contenido o un lugar en la historia”, manifestó.

Andrés Guerra, representante a la Cámara por el Centro Democrático, cuestionó la divulgación de material sobre la vida privada de Gustavo Petro (@andresguerraho/X)

Para Guerra, la divulgación de este tipo de registros debía tener límites. También dijo que no tenía autoridad para juzgar a Petro ni a otra persona por asuntos de carácter privado.

El congresista ratificó su postura ante las críticas. “Esa es su vida, íntima. Él decide donde lo mete. Él lo mete donde quiera. Así de sencillo”, escribió. Agregó que no defendía al exmandatario y sostuvo: “acá no todo vale”.

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