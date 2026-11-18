Naciones Unidas advirtió que la libertad de expresión no ampara la estigmatización ni la desinformación que comprometa la seguridad de los comunicadores (REUTERS/Denis Balibouse)

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La ONU de Derechos Humanos rechazó los ataques y mensajes intimidantes contra la periodista Ana Cristina Restrepo, que fue blanco de señalamientos en redes sociales por sus opiniones sobre la paz y los derechos de las víctimas en Colombia.

La entidad advirtió que el ejercicio periodístico no puede convertirse en motivo de amenazas, estigmatización ni campañas que expongan a una comunicadora a riesgos por su trabajo o por las posiciones que expresa públicamente.

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La controversia se originó después de que la activista Jerome difundiera un video en el que cuestionó a Restrepo y la vinculó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La periodista ha cubierto asuntos relacionados con el conflicto armado, las víctimas y el acuerdo de paz.

Restrepo fue objeto de comentarios que la presentaron como una periodista parcializada a favor de causas subversivas. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que esos mensajes exceden los límites del debate público protegido por la libertad de expresión.

Naciones Unidas advirtió que la libertad de expresión no ampara la estigmatización ni la desinformación que comprometa la seguridad de los comunicadores (@ONUHumanRights/X)

La dependencia explicó que la crítica y la controversia forman parte de una sociedad democrática, pero remarcó que no pueden derivar en desinformación, amenazas o llamados que pongan en peligro la seguridad de quienes ejercen el periodismo.

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“Ninguna periodista debería ver amenazadas su integridad, o seguridad o su labor por el ejercicio de su profesión o por sus opiniones”, expresó la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El organismo sostuvo que la libertad de expresión resguarda el debate y las opiniones críticas. También aclaró que esa protección no alcanza a los mensajes intimidantes, la incitación a la violencia ni las acciones que puedan comprometer la vida y la dignidad de los periodistas.

La alerta de la ONU se produjo mientras Restrepo recibía cuestionamientos en plataformas digitales por su postura frente al proceso de paz. La entidad vinculó la defensa de su integridad con la necesidad de proteger la labor informativa y la deliberación pública sin agresiones.

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Jerome cuestionó a Ana Cristina Restrepo por sus opiniones sobre las Farc

En el video difundido en sus redes sociales, Jerome afirmó que Restrepo estaba molesta por una discusión que ambas mantenían durante el fin de semana. La activista sostuvo que la periodista había publicado varios mensajes en respuesta a sus críticas.

Catalina Gómez Ángel entregó el galardón, una pieza escultórica con la figura de un tipo móvil de la Librería Aguirre (Natalia Botero)

“La señora Ana Cristina Restrepo lleva furiosa todo el fin de semana conmigo por decirle la verdad”, afirmó Jerome. Luego la acusó de “romantizar a la guerrilla de las FARC” y de defender el acuerdo de paz.

Jerome también dijo que Restrepo había amenazado con denunciarla. Frente a esa posibilidad, señaló: “Yo no me voy a retractar”. La activista reemplazó luego sus anteriores calificativos por otra expresión dirigida a la periodista. “Mejor voy a usar sus propias palabras”, manifestó antes de llamarla “creyente de las FARC y de sus buenas intenciones”.

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En su intervención, Jerome cuestionó que Restrepo hubiera rechazado su presencia en un espacio de RCN. Según relató, la periodista se había referido a su participación y había planteado críticas sobre sus opiniones.

La activista afirmó que esperaba una discusión basada en argumentos y cifras. También cuestionó que Restrepo mencionara la experiencia de haber cubierto la guerra mientras Jerome era niña.

“Dice que mientras yo estaba tomando tetero, ella estaba cubriendo la guerra”, relató Jerome. Para la activista, ese planteamiento no impedía que otras generaciones opinaran sobre el conflicto armado y sus consecuencias.

Jerome mencionó en su mensaje a niños y niñas víctimas de hechos atribuidos a las FARC. La activista citó una cifra de 18.677 menores que, según dijo, fueron violados, secuestrados, torturados y asesinados por esa guerrilla.

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Jerome señaló que la Jurisdicción Especial para la Paz emitió solo dos sentencias y que las FARC entregaron el cuatro por ciento de los bienes para reparación (@SoyJerome__/X)

También sostuvo que el acuerdo de paz no produjo verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición para las víctimas. Sus cuestionamientos incluyeron la entrega de información sobre secuestros, rutas del narcotráfico y fosas comunes.

“No hubo verdad porque las Farc no entregaron las rutas del narcotráfico”, declaró Jerome. En esa misma línea, afirmó que tampoco se aclaró el destino de todas las víctimas de secuestro ni la ubicación de fosas comunes.

La activista cuestionó además las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aseguró que, después de más de ocho años, ese tribunal había emitido dos sentencias, una de ellas contra un militar.

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Jerome afirmó que la condena contra integrantes del antiguo secretariado de las Farc por más de 22 mil secuestros no implicó cárcel. “No los condenaron a un solo día de cárcel”, dijo.

Según su relato, la sanción consistió en ocho años de reparación social. La activista cuestionó que esas medidas incluyeran obras civiles o actividades como la siembra de árboles.

También citó al entonces presidente Juan Manuel Santos, quien, según afirmó, había dicho que los guerrilleros deberían pagar 20 años de cárcel si existía impunidad. Jerome sostuvo que ningún integrante de las FARC cumplió una pena de prisión tras el acuerdo.

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