La Administración distrital de Medellín identificó presuntas irregularidades en la Secretaría de Hacienda relacionadas con la información tributaria de diez empresas. - crédito Alcaldía de Medellín

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La Alcaldía de Medellín denunció ante la Fiscalía General de la Nación a diez empresas privadas por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con la Secretaría de Hacienda. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que las compañías estarían vinculadas con modificaciones irregulares en la información tributaria que habrían permitido ocultar obligaciones pendientes con el Distrito, cuya cartera supera los $1.218 millones.

El caso involucra a un excontratista de la dependencia, identificado por el mandatario como Daniel Rojas, quien presuntamente alteraba información relacionada con las deudas de algunas empresas. Según los detalles publicados por Semana, la Administración distrital inició una investigación interna después de recibir información sobre posibles irregularidades en esa dependencia.

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Tras las verificaciones, el contratista fue retirado de su cargo y la Alcaldía anunció que presentaría una denuncia ante las autoridades. Posteriormente, Gutiérrez confirmó que las diez empresas relacionadas con los hechos también fueron denunciadas ante la Fiscalía, según informó El Colombiano.

Así habrían ocultado las deudas tributarias de diez empresas

De acuerdo con la información publicada por este último medio mencionado, la investigación adelantada por la Secretaría de Hacienda identificó presuntas alteraciones en los registros de identificación de diez contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio.

Las modificaciones ocasionaban que las obligaciones tributarias de varias compañías dejaran de aparecer en las consultas habituales de cartera del Distrito, aunque continuaban registradas en el sistema. De esta manera, las deudas no eran visibles en los mecanismos habituales de consulta de la Administración.

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La cartera asociada a los diez casos identificados supera los $1.218 millones, monto correspondiente a las obligaciones tributarias de los contribuyentes cuyos registros fueron objeto de las modificaciones detectadas.

Otro de los hallazgos fue la expedición de 42 certificados de estar al día a nueve de las diez empresas. Las circunstancias en las que se emitieron estos documentos también están siendo investigadas por la Secretaría de Hacienda.

Estos certificados acreditaban que los contribuyentes se encontraban al día con sus obligaciones ante el Distrito, pese a las deudas asociadas a los registros que fueron revisados por la Administración.

Las obligaciones tributarias de los diez contribuyentes involucrados superan los $1.218 millones, según la investigación interna. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Excontratista de la Secretaría de Hacienda habría confesado

En la información publicada por la revista, el alcalde Federico Gutiérrez explicó que las primeras sospechas surgieron por posibles irregularidades en los procedimientos relacionados con las deudas de algunas empresas.

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El mandatario señaló que, durante los ocho días anteriores a la revelación del caso, la Administración había recibido información sobre un posible comportamiento irregular de un contratista de la Secretaría de Hacienda. Por esa razón, se inició una investigación interna para verificar lo que estaba ocurriendo.

“Teníamos sospecha e información de un hecho irregular de un contratista en la Secretaría de Hacienda. Iniciamos una investigación interna y descubrimos que el señor Daniel Rojas adulteraba alguna información con respecto a deudas de algunas empresas con el distrito”, afirmó Gutiérrez.

Una vez identificada la presunta irregularidad, el contratista fue retirado de su cargo y se anunciaron acciones ante la Fiscalía General de la Nación.

Posteriormente, el alcalde aseguró que el señalado había confesado su participación en los hechos y confirmó que la Administración ya había presentado una denuncia en su contra.

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“Dentro de ese proceso que descubrimos en la Secretaría de Hacienda, esa persona ya tuvo que confesar y esa persona ya fue denunciada en fiscalía por nosotros. Y ahí hay 10 empresas involucradas y vamos tras ellas también”, declaró Gutiérrez.

El mandatario también destacó la labor del secretario de Hacienda, Orlando Uribe, quien estuvo al frente de la investigación interna.

La Alcaldía de Medellín confirmó las denuncias ante la Fiscalía contra el excontratista y las diez empresas señaladas en el caso. - crédito EFE/Carlos Ortega

Federico Gutiérrez confirmó denuncias contra las empresas

Además de las actuaciones contra el excontratista, el alcalde confirmó que las diez compañías relacionadas con las presuntas modificaciones tributarias fueron denunciadas ante la Fiscalía.

Gutiérrez señaló que su Administración también investigará la conducta de particulares que presuntamente ofrezcan dinero a funcionarios públicos para obtener beneficios.

“Yo siempre lo dije, ojo que aquí no hay opción para el tema de la corrupción y una sola persona que haga algo malo dentro del gobierno le va mal. Pero si un privado también hace algo malo y le ofrece plata a un funcionario público, también le va a ir mal”, manifestó el mandatario.

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El alcalde recordó que desde el comienzo de su administración había advertido que los hechos irregulares identificados dentro del Gobierno distrital serían denunciados ante las autoridades.

“Lo advertí desde el principio de nuestra Alcaldía. Corrupto que descubramos, va para afuera, yo mismo lo echo y lo denuncio ante la Fiscalía. Y que vaya a la cárcel”, expresó Gutiérrez.

Federico Gutiérrez presidió un Consejo de Gobierno ampliado para reiterar las instrucciones sobre transparencia a los directivos de las entidades distritales. - crédito @FicoGutierrez/X

Alcaldía realizó Consejo de Gobierno ampliado

Este martes, Federico Gutiérrez presidió un Consejo de Gobierno ampliado, al que convocó a gerentes y directores de entidades para reiterar las instrucciones sobre transparencia y trabajo durante la recta final de su administración.

Durante el encuentro, el mandatario también presentó un balance sobre el avance de las metas del Plan de Desarrollo. Según indicó, las 1.800 obras contempladas por su Gobierno avanzan en diferentes etapas: algunas ya están siendo entregadas, otras continúan en ejecución y varias están próximas a comenzar.

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La reunión se realizó cuando, de acuerdo con Gutiérrez, falta un año, un mes y 14 días para concluir su administración.