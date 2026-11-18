El video documenta la presentación y el traslado de alias Primo Gay y alias Pata de Palo, capturados bajo custodia por miembros de las fuerzas militares y policiales de Colombia (@ABDELAESPRIELLA/X)

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Luego de que se reportó la captura de Neyder Yesid Uñates López, alias Primo Gay, uno de los criminales más buscados en el departamento de Antioquia, tras la decisión de la Fiscalía de enviarlo a la cárcel se conoció que la mañana del miércoles 18 de noviembre se desarrolló el traslado del líder guerrillero a la cárcel La Picota, en Bogotá.

La decisión sobre el señalado por las autoridades como presunto cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc y vinculado desde enero de 2026 al Clan del Golfo (y que se autodenomina como Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—), se dio por orden del presidente Abelardo de la Espriella, luego de que días atrás él mismo lo encaró y afirmó que sería trasladado a un centro carcelario de máxima seguridad.

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De acuerdo con lo que señaló Noticias RCN, el traslado se llevó a cabo en coordinación con la Séptima División del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Adicional a lo anterior, la directriz también obedece a que, durante el operativo de captura de “Primo Gay”, el hoy detenido habría amenazado a los funcionarios de la Policía Judicial con perpetrar atentados terroristas.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, durante una operación desarrollada en la vereda Santa Ana de Briceño, Antioquia (@ABDELAESPRIELLA/X)

Qué se reveló durante la audiencia de alias Primo Gay

Un juez de control de garantías ordenó la reclusión en prisión de Neyder Yesid Uñates López, alias Primo Gay, de 24 años, señalado como presunto cabecilla de estructuras armadas ilegales en Antioquia y vinculado con secuestros, extorsiones, tráfico de armas y ataques proyectados contra la fuerza pública.

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El hombre fue capturado el 14 de noviembre en una vía de Yarumal, en una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

La investigación atribuye a Uñates López el secuestro de dos campesinos en una zona rural de Briceño, entre octubre y noviembre de 2022. Las víctimas estuvieron atadas de pies y manos durante 15 días dentro de una vivienda rural, hasta que lograron escapar y denunciaron los hechos ante la Fiscalía.

Por ese caso, la Fiscalía le imputó concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, además de utilización ilegal de uniformes e insignias.

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El ente acusador también le atribuyó la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El hoy detenido fue trasladado a Bogotá bajo medidas extremas de seguridad (@ABDELAESPRIELLA/X)

Durante el operativo fue detenido en flagrancia Herny Sneyder Herrón Serna, quien se desplazaba en motocicleta junto a Uñates López y es señalado de pertenecer a su esquema de seguridad. Ambos portaban pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y munición.

Los dos hombres fueron presentados ante un juez ambulante de Antioquia con funciones de control de garantías. La Fiscalía formuló cargos contra ambos por porte ilegal de armas.

El ascenso atribuido desde los 14 años de alias Primo Gay

Las autoridades sostienen que Uñates López ingresó a las disidencias de las Farc cuando tenía 14 años. Para 2021, habría asumido tareas de coordinación y luego habría escalado en la organización tras la captura o muerte de otros cabecillas.

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Alias Primo Gay fue identificado como uno de los mandos del denominado Bloque Magdalena Medio y, de acuerdo con un informe oficial de las Fuerzas Militares, habría asumido en 2026 como cabecilla principal de la subestructura 5 del Grupo Armado Organizado residual, perteneciente a la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

De la Espriella calificó a alias Primo Gay como "asesino de asesinos" (@ABDELAESPRIELLA/X)

Su área de incidencia comprendía Campamento, Anorí, San Andrés de Cuerquia, Amalfi, Guadalupe, Yarumal, Briceño y Toledo. Otros reportes también situaban su influencia en Cáceres, Angostura y municipios del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

El expediente señala que el detenido habría formado parte de distintas estructuras armadas ilegales antes de llegar a esa jefatura.

Su trayectoria habría estado vinculada con el uso de explosivos, acciones armadas, control territorial y coordinación logística en áreas rurales.

La estructura bajo su mando tendría interés en sostener corredores de movilidad y abastecimiento, imponer restricciones ilegales para controlar el ingreso a zonas rurales, atacar unidades militares y policiales, afectar maquinaria e infraestructura económica y obtener recursos mediante extorsiones y explotación ilícita de yacimientos mineros.

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De la Espriella celebró, además de la captura de "Primo Gay", la detención de alias Pata de palo, a quien también encaró (@ABDELAESPRIELLA/X)

Vínculos con el Clan del Golfo y otros procesos judiciales

Uñates López fue incluido en el cartel de los más buscados de Antioquia por su posición dentro de organizaciones armadas ilegales.

La Gobernación ofrecía una recompensa superior a $200 millones por información que permitiera capturarlo, mientras que el Ministerio de Defensa anunció otra de más de $600 millones.

Las autoridades lo vincularon desde enero de 2026 con el Clan del Golfo, y un comunicado atribuido a la estructura 36, fechado en julio de 2026, habría anunciado su expulsión del Bloque Magdalena Medio por presuntos vínculos con ese grupo armado ilegal.

Entre los hechos bajo investigación figura su presunta participación en el asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido a mediados de 2026 en Briceño.

Alias Primo Gay era uno de los criminales más buscados por las autoridades colombianas en el departamento de Antioquia (Ministerio de Defensa de Colombia)

La relación se sustenta, según las autoridades, en que Uñates López era el jefe de John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá.

La Fiscalía indicó además que el capturado habría salido de Colombia para capacitarse en el manejo y acondicionamiento de drones con explosivos, destinados a atacar a integrantes de la fuerza pública.

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El ente acusador prevé formularle nuevos cargos por homicidios y violaciones a los derechos humanos, mientras permanece privado de la libertad.

El hoy detenido empezó su carrera criminal desde que era un adolescente (Fiscalía)