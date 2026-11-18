El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó que fue condecorado con el Premio de Jerusalén, hecho que motivo a que el canciller de ese país lo felicitara (Presidencia)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió el Premio Jerusalén en Barranquilla de manos de Yaakov Hagoel, presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), y luego fue felicitado por el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, a través de un mensaje publicado en hebreo en la red social X.

“Nadie merece más el Premio Jerusalén que tú”, escribió Sa’ar, según la traducción al español de su publicación. El funcionario israelí añadió: “Eres un verdadero amigo de Israel y un líder firme, de palabra inquebrantable”. También sostuvo que ambos países harán “grandes cosas juntos” para fortalecer su alianza.

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De la Espriella calificó el reconocimiento como “un honor y un símbolo de una relación histórica que hoy se fortalece”. El mandatario afirmó que la reconstrucción de los lazos de amistad entre Colombia e Israel, que describió como un objetivo que parecía imposible, se concretó “en cuestión de días”.

Abelardo de la Espriella fue felicitado por el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, tras recibir el Premio Jerusalén (@gidonsaar/X)

El mandatario recordó una reunión con Sa’ar antes de las elecciones

Durante el acto, De la Espriella relató que se reunió con Sa’ar en Argentina, diez meses antes de las elecciones. Según su versión, en ese encuentro resolvió que, si llegaba a la Presidencia, tomaría dos decisiones: abrir la embajada de Colombia en Jerusalén y reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

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Hagoel, quien encabezó la entrega del galardón, dirige la OSM. El reconocimiento fue otorgado al jefe de Estado por la organización y la Comunidad Judía de Colombia, según la información difundida después de la ceremonia en Barranquilla.

Defensa de Colombia

El canciller Omar Bula defendió la instalación de la Embajada de Colombia en Jerusalén y confirmó la apertura de un consulado en Tel Aviv. Explicó que la oficina atendería a los colombianos residentes en esa ciudad, sin mezclar esa labor con el debate político sobre la embajada.

Durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara sobre la adhesión al Escudo de las Américas, Bula respaldó la postura de la administración de Abelardo de la Espriella. Sostuvo que Jerusalén concentraba intereses de sectores étnicos y políticos, por lo cual la decisión despertó cuestionamientos y lecturas contrapuestas.

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El canciller Omar Bula defendió la instalación de la Embajada de Colombia en Jerusalén y confirmó la apertura de un consulado en Tel Aviv (Cancillería)

Ante los congresistas, el ministro afirmó que la presencia de Colombia en Jerusalén y Tel Aviv respondía a propósitos distintos. “Si hay connotación política de estar en Jerusalén, pues también debería haberla de estar en Tel Aviv”, dijo durante la sesión. Con esa declaración, diferenció la representación política de las funciones consulares.

La discusión cobró fuerza después de la inauguración de la embajada el 14 de octubre, tras el restablecimiento de relaciones con Israel. El traslado cumplió una promesa de campaña de De la Espriella y situó a Colombia como el décimo país con misión diplomática en Jerusalén, ciudad cuya condición había generado controversias internacionales.

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Bula precisó que la sede colombiana estaba en Jerusalén occidental. Ante la comisión, dijo que era un sector no disputado, cuya situación territorial no había cambiado desde 1967. “La embajada en Jerusalén está en Jerusalén del Oeste, que es una zona no disputada y que no se ha redefinido desde 1967”, manifestó.

El funcionario añadió que Colombia no había actuado sola. Mencionó que Paraguay, Honduras y Guatemala tenían representaciones cerca de la misión colombiana, además de otros seis países. Afirmó que la ubicación coincidía con decisiones de otros gobiernos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió con el canciller Omar Bula Escobar durante los actos de la embajada colombiana en Jerusalén (@cancilleriacol/X)

Sobre el consulado en Tel Aviv, Bula dijo que atendería trámites y necesidades de los connacionales. “Va a haber un consulado, porque los consulados son para atender a los connacionales”, afirmó. También vinculó el cambio con la política exterior del nuevo Gobierno y las relaciones con Israel.

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En 2024, durante el gobierno de Gustavo Petro, Colombia rompió relaciones con Israel por la guerra en Gaza y cerró su sede en Tel Aviv. Tras la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, De la Espriella anunció que restablecería los vínculos y trasladaría la embajada a Jerusalén. La reanudación se formalizó en agosto.