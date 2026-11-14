Universidad Nacional: así puede consultar si fue admitido para el primer semestre de 2027

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Miles de aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional de Colombia ya pueden verificar si obtuvieron un cupo para iniciar estudios de pregrado en el primer semestre de 2027. La consulta debe realizarse directamente en los canales oficiales de la institución. El proceso permite revisar el puntaje obtenido, conocer el estado de admisión y verificar si fue asignado un cupo dentro de la convocatoria 2027-1.

Según información publicada por El Tiempo, la Universidad Nacional se encuentra en la etapa final del proceso de admisión, después de que miles de aspirantes superaran las fases de evaluación y asignación. En este momento, parte del proceso se concentra en la adjudicación de cupos disponibles y en los llamados correspondientes a plazas que quedaron libres.

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Para consultar los resultados, los aspirantes deben ingresar al portal de la Dirección Nacional de Admisiones, seleccionar la opción de pregrado y ubicar la convocatoria 2027-1.

Después, deben hacer clic en “Consultar resultados”, ingresar el tipo y número de documento de identidad y diligenciar el código de verificación solicitado por el sistema. Finalmente, al seleccionar “Continuar”, podrán acceder al reporte individual con su estado dentro del proceso.

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Fechas para consultar resultados de admisión

El calendario varía según el programa y la etapa en la que participó cada aspirante. Quienes inscribieron su programa curricular entre el 1 y el 6 de octubre, o seleccionaron Música o Música Instrumental, tienen habilitada la consulta de resultados desde el 9 de octubre de 2026.

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Para los aspirantes a Artes Plásticas o Cine y Televisión, la consulta quedó disponible desde el 16 de octubre.

La Universidad Nacional también habilitó desde el 22 de octubre los resultados correspondientes a la asignación de cupos disponibles. Por su parte, los resultados de asignación de cupos liberados pueden consultarse desde el 13 de noviembre de 2026.

Estos últimos corresponden a plazas que quedaron disponibles después de que personas admitidas en llamados anteriores no formalizaran su ingreso a la institución.

El calendario establece además una etapa específica para quienes sean seleccionados en esos cupos liberados. La entrega de documentos para la asignación de programas se realizará entre el 17 y el 23 de noviembre de 2026.

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Quienes obtengan uno de estos cupos deberán enviar la documentación requerida dentro de las fechas fijadas por la universidad para continuar con el proceso.

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Así verificar si obtuvo un cupo en la Universidad Nacional

La consulta se realiza exclusivamente a través del portal oficial de admisiones de la Universidad Nacional. Una vez dentro de la convocatoria correspondiente, el sistema muestra el reporte individual del aspirante.

Este documento permite verificar el puntaje obtenido y confirmar si existe una asignación de cupo. La información también sirve para conocer los pasos siguientes en caso de haber sido seleccionado.

El examen de admisión utilizado por la universidad evalúa distintas áreas del conocimiento, entre ellas componentes relacionados con ciencias naturales y análisis de imagen.

Una vez superadas las etapas de evaluación, la asignación de cupos depende del desarrollo del calendario establecido para cada programa y de la disponibilidad existente.

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Los aspirantes que no obtuvieron plaza en los primeros llamados todavía pueden aparecer en procesos posteriores si se liberan cupos de personas admitidas que no completaron su matrícula o no formalizaron su ingreso.

Por esta razón, la institución mantiene diferentes fechas de publicación de resultados y etapas sucesivas de asignación.

La recomendación es revisar directamente el portal de la Dirección Nacional de Admisiones y consultar el reporte utilizando los datos personales solicitados por el sistema.

También es importante verificar las fechas de entrega de documentos, ya que obtener un cupo no completa por sí solo el ingreso a la universidad. Los seleccionados deben cumplir dentro de los plazos establecidos con los requisitos documentales correspondientes.

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El proceso de admisión para el primer semestre de 2027 continúa así con la asignación de cupos liberados y la recepción de documentos, mientras los aspirantes pueden consultar de manera individual su situación en los canales digitales oficiales de la Universidad Nacional.