Los primeros 100 días de Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella: entre la emergencia, la diplomacia y la gestión social

Emergencias, proyectos sociales y encuentros internacionales marcaron los primeros 100 días de Ana Lucía Pineda, como primera dama de Colombia y esposa de Abelardo de la Espriella, una agenda que puso a prueba los alcances de su papel institucional (Isaac Bechara/Presidencia)

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Al cumplirse los primeros 100 días de la administración presidencial de Abelardo de la Espriella, el recorrido realizado por la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, permitió examinar tanto el alcance de su despliegue territorial como los límites legales de la figura que representa.

De acuerdo con el ordenamiento institucional colombiano, el rol de primera dama es estrictamente protocolario y de acompañamiento social; quien lo ejerce no ostenta la calidad de funcionaria, carece de facultades administrativas directas sobre el presupuesto nacional y no percibe salario ni asignación económica alguna por parte del Estado.

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A pesar de estas limitaciones formales propias de un cargo sin estructura ministerial, los registros de su agenda entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026 evidencian un intento por dotar de operatividad a esa posición mediante la articulación público-privada.

Para canalizar recursos, recibir donaciones y ejecutar proyectos sin comprometer la nómina estatal, el esquema de trabajo se soportó en la Fundación Colombia Luz y Sonrisas —constituida en marzo e inscrita el 7 de julio de 2026 en Barranquilla— y en alianzas con redes territoriales como la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamas).

En casi todos estos frentes, Pineda mantiene una línea de trabajo conjunta con Tatiana Céspedes Arboleda, esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo.

La agenda de Ana Lucía Pineda se extendió más allá de los actos protocolarios para incorporar programas de atención a mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad (@analu_pineda/Instagram)

La prueba de fuego: respuesta tras el sismo del 10 de agosto

El punto de inflexión de los primeros tres meses de Gobierno ocurrió apenas tres días después de la posesión presidencial en Cali. El terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto obligó a reorientar de inmediato la agenda protocolaria hacia la atención de emergencias.

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Entre el 10 y el 29 de agosto, Ana Lucía Pineda se desplazó junto al jefe de Estado hacia los departamentos más golpeados del occidente y centro del país —Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas y Tolima— para instalar los primeros puestos de acopio y supervisar entregas en los albergues.

De ese despliegue nació la campaña “Colombia, un solo corazón”, estructurada en dos etapas operativas. En la primera fase, denominada Salvaguardar vidas, se articularon 1.250 voluntarios, 24 empresas de transporte y 166 aliados corporativos y sociales —entre ellos Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Ábaco), el Minuto de Dios y la Fundación nu3— para habilitar más de 30 centros de acopio dentro del país y en el exterior, incluyendo puntos de recepción en Miami y Nueva Jersey (Estados Unidos).

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El terremoto del 10 de agosto reorientó la agenda de la primera dama apenas tres días después de la toma de posesión presidencial. La emergencia dio origen a la campaña Colombia, un solo corazón (@colombialuzysonrisas/Instagram)

Según el informe de gestión con corte al 16 de octubre de 2026, esta operación permitió distribuir 5.652,2 toneladas de alimentos no perecederos, agua, medicamentos, kits de albergue y alimento para mascotas, beneficiando a más de 48.000 personas en 80 municipios.

Ya en el primer balance operativo del 29 de agosto, cuando se habían entregado 4.386,86 toneladas, las cifras mostraban la prioridad dada a los territorios con mayores daños:

Risaralda recibió 1.838,58 toneladas (en municipios como Pereira, Dosquebradas, Apía, La Virginia y Santuario).

Valle del Cauca con 1.028,40 toneladas (Cali, Buenaventura y Cartago).

Chocó con 872,69 toneladas (Quibdó y San José del Palmar).

Quindío con 499,50 toneladas (Armenia, Quimbaya y Génova).

Caldas con 116,70 toneladas y Tolima con 31 toneladas.

Junto al presidente, Ana Lucía Pineda recorrió seis departamentos afectados por el sismo y acompañó la instalación de centros de acopio y la entrega de ayudas (@tigresasmoviendoseconcorazon/Instagram)

Como segunda fase, en el ámbito de la salud mental, el programa Un Corazón Contigo reunió a 600 psicólogos y especialistas voluntarios que brindaron más de 4.500 consultas virtuales gratuitas a familias damnificadas, esfuerzo acompañado por la producción de una canción oficial con artistas invitados para incentivar las donaciones.

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De cara a la segunda fase, enfocada en la reconstrucción, se firmó un convenio con la Fundación Solidaridad por Colombia para recuperar estructuralmente tres instituciones educativas y tres centros de salud en Cali, al tiempo que se gestionaron proyectos de vivienda nueva con el sector privado en Quibdó (Chocó) y Dosquebradas (Risaralda).

Diplomacia cultural y agenda internacional

En el plano exterior y de representación oficial, las intervenciones de Pineda Aruachán se mantuvieron dentro de los márgenes protocolarios tradicionales de acompañamiento diplomático y promoción cultural:

Recepción diplomática en Barranquilla (8 de septiembre de 2026): Participó en los actos de bienvenida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. De forma paralela, ejerció como anfitriona de Jeanette Dousdebes Rubio, con quien recorrió el Museo del Carnaval de Barranquilla en compañía de la gestora social local, Katia Nule, en una jornada enfocada en el patrimonio artesanal y el intercambio cultural.

Durante la recepción diplomática al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, Ana Lucía Pineda acompañó a Jeanette Dousdebes Rubio en un recorrido por el Museo del Carnaval de Barranquilla, donde el patrimonio cultural fue protagonista (Joel González/Presidencia)

Delegación en París (principios de octubre de 2026): Encabezó la representación colombiana en Territorios Vivos París 2026, iniciativa desarrollada durante la Semana de la Moda de París en articulación con Asodamas y la gestora de Cundinamarca, Alexandra Pulido.

En este viaje acompañó a 40 artesanos de 14 departamentos, a voceras de las Casas Sociales de la Mujer y a la diseñadora Manuela Álvarez (fundadora de MAZ). Más allá de la vitrina cultural, la agenda incluyó gestiones con entidades financieras para abrir líneas de crédito destinadas a materias primas e insumos artesanales, logrando además el patrocinio de más de 10 empresas privadas para financiar el desplazamiento.

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La participación de Ana Lucía Pineda en la Semana de la Moda de París buscó abrir oportunidades comerciales para los artesanos y visibilizar el trabajo de las comunidades productoras del país (@analu_pineda/Instagram)

Visita oficial a Lima (11 y 12 de noviembre de 2026): Viajó a Perú atendiendo una invitación oficial de la presidenta Keiko Fujimori, como parte de la convocatoria a jefes de Estado y delegaciones latinoamericanas para la ceremonia de recibimiento del papa León XIV en el Palacio de Gobierno, tras la gira apostólica del pontífice por Uruguay y Argentina.

En noviembre, la primera dama viajó a Lima para acompañar la delegación colombiana en los actos oficiales de recibimiento del papa León XIV en el Palacio de Gobierno de Perú (@analu_pineda/Instagram)

Siete líneas sociales permanentes y presencia en las regiones

Para dar continuidad a su gestión más allá de la coyuntura sísmica, la oficina protocolaria organizó su trabajo en torno a siete ejes permanentes que operan en coordinación con gobernaciones y alcaldías. La base territorial de esta estructura es Tigresas Moviéndose con Corazón, una red de voluntariado conformada por 33 coordinadoras en 22 departamentos que canalizan las entregas locales.

Sobre esa red se despliegan iniciativas sectoriales específicas. A través de Mujeres que Transforman, se respalda la red nacional de Casas Sociales de la Mujer —un programa que impacta a cerca de 60.000 mujeres— mediante alianzas con Asodamas y gestoras como Taliana Vargas en Cali.

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Dentro de esta línea se inscribió la visita institucional a Zipaquirá (Cundinamarca) el 15 de octubre, donde lideró una jornada de prevención del cáncer de mama y encuentros con mujeres emprendedoras de ese municipio y de Cogua.

En Zipaquirá, Ana Lucía Pineda lideró una jornada de prevención del cáncer de mama y encuentros con mujeres emprendedoras, como parte de la línea Mujeres que Transforman (@colombialuzysonrisas/Instagram)

El enfoque poblacional se completa con Luz para Crecer, orientada a nutrición, recreación y dotación educativa para niños y adolescentes —bajo la cual se entregaron kits escolares a los menores afectados por el incendio urbano en Quibdó—, e Historias que Brillan, centrada en el bienestar de los adultos mayores.

Un ejemplo de este último programa tuvo lugar entre el 21 y el 22 de octubre en Cartagena, cuando acompañó al alcalde Dumek Turbay, a la gestora Liliana Majana y a Tatiana Céspedes en el cierre de la iniciativa Del Café al Mar, que llevó a 40 adultos mayores de entre 75 y 95 años procedentes de Neira (Caldas) a conocer el mar en Playa 5 de Bocagrande.

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A estos ejes se suman Hacia la Inclusión, dedicada a la entrega de sillas de ruedas, caminadores y rutas de orientación escolar y laboral para personas con discapacidad; Cuidar al que Cuida, enfocada en el soporte emocional y capacitación de cuidadores familiares; y Guardianes de la Vida, que ejecuta jornadas veterinarias y entrega de alimento para animales de compañía en zonas vulnerables.

Junto al alcalde Dumek Turbay, la gestora social Liliana Majana y Tatiana Céspedes, la primera dama participó en el cierre de una iniciativa que llevó a adultos mayores de entre 75 y 95 años hasta las playas de Bocagrande (@dumek_turbay/Instagram)

En el balance de los 100 días incluye otras intervenciones regionales puntuales: entre el 23 y el 28 de octubre estuvo en Medellín participando como madrina del lanzamiento de la campaña del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) Un Solo Corazón por la Educación, cuyo objetivo es recaudar $1.500 millones antes de diciembre para auxiliar con becas y sostenimiento a 3.500 universitarios damnificados por el sismo.

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En Córdoba y Arauca coordinó brigadas de salud y asistencia humanitaria para atender tanto a las poblaciones afectadas por el desbordamiento de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete como a comunidades en situación de vulnerabilidad.