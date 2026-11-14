Presidente De la Espriella confirma liberación de odontólogo en Cúcuta y señala a captores como miembros del Tren de Aragua

De la Espriella destacó la labor de las autoridades en Norte de Santander (César Carrión/Presidencia-@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la mañana del sábado 14 de noviembre los detalles del operativo que llevó a cabo la Policía Nacional en Cúcuta (Norte de Santander) y que concluyó con el rescate sano y salvo del odontólogo Brandon Fermín Olivares Cobos, que había sido secuestrado el viernes 13 de noviembre de 2026.

En el operativo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), las autoridades capturaron a tres personas señaladas de participar en el hecho.

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“Los secuestradores exigían 100 MILLONES DE PESOS por su liberación”, escribió el mandatario desde su cuenta de X, y en la misma publicación que compartió aparece la imagen de los aprehendidos en flagrancia: dos hombres y una mujer.

De la Espriella hizo el anuncio vía X la mañana del sábado 14 de noviembre de 2026 (@ABDELAESPRIELLA/X)

Secuestradores serían presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, afirmó De la Espriella

Entre los capturados figura el conductor de un taxi que, de acuerdo con el reporte oficial, habría sido utilizado para ejecutar el secuestro.

Las otras dos personas detenidas serían quienes custodiaban al odontólogo durante el tiempo que permaneció privado de la libertad.

La denuncia fue presentada por el padre de la víctima. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de los pormenores que compartió el presidente De la Espriella es que, según la información conocida, “los secuestradores se identificaron como integrantes del grupo narcoterrorista Tren de Aragua”.

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Detalles del operativo de rescate del odontólogo

Durante el procedimiento, la Policía incautó una pistola calibre nueve milímetros, municiones, tres teléfonos celulares y el taxi que habría sido empleado en el secuestro.

Los elementos quedaron a disposición de las autoridades como parte de las pruebas que serán analizadas dentro del proceso contra los detenidos.

De la Espriella comentó que estas tres personas serían al parecer miembros del Tren de Aragua, situación que se está revisando para confirmar lo que el padre del odontólogo le comentó al mandatario (@ABDELAESPRIELLA/X)

El presidente exaltó el trabajo de las autoridades que permitió que Olivares Cobos recobrara la libertad en poco tiempo, con el fin de impactar delitos como secuestro y extorsión. “Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por este resultado”, comentó el jefe de Estado.

Los tres capturados serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir su situación judicial y determinar su posible responsabilidad en el caso.

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Capturaron a dos sujetos señalados de ser los presuntos asesinos de dos patrulleros de la Policía en Algeciras, Huila

La misma mañana del sábado 14 de noviembre, la Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes del Frente Iván Díaz de las disidencias de las Farc en Algeciras, Huila, por su posible participación en homicidios selectivos, acciones terroristas y la instalación de explosivos. Los detenidos, identificados con los alias de Araña" o Gato Negro” y “Mary”, que estarían vinculados al atentado del 31 de octubre en el que murieron los patrulleros Julián Esmith Castaño López y Jaime Andrés García Moreno.

La operación afectó las capacidades logísticas de la estructura criminal, especialmente las relacionadas con la planeación de ataques, el uso de explosivos y el seguimiento a integrantes de la fuerza pública.

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Durante el procedimiento fueron incautadas tres armas de fuego, 114 cartuchos, una motocicleta hurtada, un radio, cinco teléfonos celulares y un computador portátil, entre otros elementos.

El hombre y la mujer deberán responder por la muerte de los dos patrulleros (Policía Nacional)

De acuerdo con el reporte oficial. “Araña” cumplía funciones de explosivista y coordinador de zona.

Las investigaciones lo relacionan con el acondicionamiento de la motocicleta utilizada en el ataque, que causó la muerte de Castaño López en el lugar y de García Moreno el 3 de noviembre por las heridas sufridas.

Por su parte, alias Mary habría realizado labores de observación y seguimiento a las rutinas de los uniformados.

Por lo anterior, desde la institución se explicó que su cercanía comercial con el sitio del atentado le habría permitido suministrar información a la organización.

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En el procedimiento también fueron hallados 34 panfletos con logotipos de las FARC-EP Frente Iván Díaz, un sello de su comisión financiera y una motocicleta inmovilizada que presuntamente sería acondicionada para instalar artefactos explosivos contra la fuerza pública.

“Nunca olvidaremos a nuestros héroes que murieron por servirle a la Patria, pero tampoco olvidaremos a los que apagaron sus vidas”, afirmó el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía Nacional, mientras siguen las labores de inteligencia e investigación criminal para que “Araña” y “Mary” respondan ante la justicia.